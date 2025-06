Fußball Länderspiele heute: Wer spielt in der WM 2026 Qualifikation heute?

Fußball Länderspiel heute: Heute geht es in der WM 2026 Qualifikation mit den ersten Länderspielen des 3.Spieltages in Europa weiter. Der deutsche Gegner aus dem UEFA Nations League Viertelfinale Italien muss in der WM-Quali Gruppe I gegen Norwegen ran und fährt gen Norden. In derselben Gruppen spielen Estland und Israel gegeneinander. In der Gruppe L muss Kroatien ran, Gegner ist hier Fußballzwerg Gibraltar, Wales spielt gegen Liechtenstein und Tschechien gegen Montenegro. In der Gruppe J ist Belgien gegen Mazedonien das Spitzenspiel.

Wer die WM-Quali Spiele sehen will, muß Pay-TV Sender DAZN einschalten.

Die nächsten Spiele in der WM Qualifikation Europa im Juni 2025

6.6.2025 Weltmeisterschaften Quali Europa Norwegen - - Italien Weltmeisterschaften Quali Europa Gibraltar - - Kroatien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales - - Liechtenstein Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Montenegro Weltmeisterschaften Quali Europa Estland - - Israel Weltmeisterschaften Quali Europa Mazedonien - - Belgien

Freundschafts-Länderspiele heute

Heute finden außerdem einige Freundschaftsspiele statt, auch diese Länderspiele sind auf DAZN zu sehen.