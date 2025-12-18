Fußball Länderspiele 2026 der US-Soccer Nationalmannschaft vor der Heim-WM 2026

Die US-amerikanische Nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf die bevorstehenden WM-Spiele vor. Mit hochkarätigen Freundschaftsspielen gegen Belgien, Portugal und Senegal will das Team seine Form testen. Der letzte Test vor dem WM-Auftakt findet gegen Deutschland in Chicago statt. Diese Begegnungen sind entscheidend für die Vorbereitung auf die Gruppenphase, die am 12. Juni 2023 beginnt. Die USA spielt während der WM 2026 in der WM Gruppe D gegen Paraguay und Australien sowie einen Playoff-Gegner der UEFA.

Vorbereitung auf die WM: Freundschaftsspiele im Fokus

Die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft hat ihren Fahrplan für die letzten Testspiele vor der Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Am 28. März treffen die Amerikaner im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta auf die belgische Auswahl, die auf dem 8. Platz der FIFA-Weltrangliste steht. Nur drei Tage später folgt ein weiteres bedeutendes Duell gegen Portugal, das auf Platz sechs rangiert. Diese Spiele sind essenziell, um die Mannschaft auf die Herausforderungen der WM vorzubereiten.

Freundschaftsspiel gegen Senegal: Premiere in Charlotte

Ein besonderes Highlight wird das Freundschaftsspiel gegen Senegal am 31. Mai in Charlotte, North Carolina sein. Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams. Dieses Match wird für die US-Mannschaft eine wichtige Gelegenheit darstellen, sich auf den WM-Auftakt einzustellen. Der US Soccer Verband hat die Begegnung kürzlich offiziell angekündigt.

WM-Gruppenauslosung: Spannende Begegnungen warten

Die US-Nationalmannschaft wird in Gruppe D der Weltmeisterschaft antreten. Am 12. Juni beginnt das Turnier für die Amerikaner in Inglewood, Kalifornien, gegen Paraguay, das auf Platz 39 der FIFA-Rangliste steht. Eine Woche später wartet Australien auf die US-Spieler, bevor sie am 25. Juni das Gruppenspiel gegen den Gewinner der Playoffs zwischen Türkiye, Slowakei, Rumänien und Kosovo bestreiten.

Senegal: Auch die Lions of Teranga bereit für die WM

Senegal startet seine WM-Kampagne in Gruppe I am 16. Juni gegen Weltmeister Frankreich. Sechs Tage später folgt das Duell gegen Norwegen, während die Lions of Teranga die Gruppenphase am 26. Juni in Toronto gegen Bolivia, Irak oder Suriname beenden werden. Beide Teams haben viel zu beweisen und werden alles daran setzen, ihre ersten Eindrücke in diesem prestigeträchtigen Turnier zu hinterlassen.