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Fußball Länderspiel heute: Warum diese DFB-Testspiele so wichtig vor der Fußball WM 2026 sind!

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Die anstehenden Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana gelten vielen als bloße Tests — doch gerade in einem WM-Jahr sind diese März-Partien entscheidend. Die Nationalmannschaft nutzt dieses letzte Zeitfenster, um Stimmung bei Fans und im eigenen Lager zu prüfen und notfalls zu verändern. Kapitän Joshua Kimmich betonte am Dienstag, dass die beiden Tests gegen WM‑Mitkonkurrenten „von enormer Bedeutung für die Entwicklung des noch immer sehr fragilen Gebildes“ seien. Trainer Julian Nagelsmann spricht vom Turnier-Lehrgang als richtungsweisenden Prüfstein für Glaube und Zusammenhalt.

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Deniz Undav beim DFB-Nationalmannschaftstraining am adidas Homeground in Herzogenaurach am 25. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images
Deniz Undav beim DFB-Nationalmannschaftstraining am adidas Homeground in Herzogenaurach am 25. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images

Öffentliche Wahrnehmung und Klub-Verantwortliche zweifeln an Bedeutung

In der Öffentlichkeit und bei Klub-Verantwortlichen herrscht die Meinung vor, die anstehenden Länderspiele seien belanglose Tests. Viele erwarten, dass es für die Teilnehmer vor allem darum gehen sollte, sich schadlos zu halten und Kräfte für die Crunch Time in den europäischen Klub-Wettbewerben und nationalen Meisterschaften zu schonen. Dennoch ist gerade in Turnierjahren der März kein bloßer Trainingsabschnitt, sondern die letzte Gelegenheit, die Grundstimmung bei den Fans und im eigenen Lager auf seine Seite zu ziehen.

Länderspiele
27.3.2026
- 20:45
Schweiz
- -
Deutschland
St. Jakob-Park
Vorschau: Keine Vorhersage
Länderspiele
30.3.2026
- 19:45
Deutschland
- -
Ghana
MHPArena
Vorschau: Doppelchance : Deutschland oder Unentschieden

Länderspiele 2026
| St. Jakob-Park | 27.3.2026-20:45
Schweiz
S S U S U
- : -
Deutschland
S S S S S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
| Schiedsrichter: C. Kavanagh
Vorschau: Keine Vorhersage
1
G. Kobel
13
R. Rodríguez
4
N. Elvedi
5
M. Akanji
3
S. Widmer
15
D. Sow
10
G. Xhaka
17
R. Vargas
9
J. Manzambi
20
M. Aebischer
7
B. Embolo
1
Oliver Baumann
22
David Raum
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
16
Angelo Stiller
8
Leon Goretzka
17
Florian Wirtz
7
Kai Havertz
20
Serge Gnabry
13
Deniz Undav
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Kimmich betont: Tests gegen WM‑Mitkonkurrenten haben hohe Bedeutung

Kapitän Joshua Kimmich machte am Dienstag deutlich, dass diese beiden Länderspiele gegen direkte WM‑Mitkonkurrenten mehr sind als reine Probelektionen. Er unterstrich damit, dass es nicht nur um Schonung geht, sondern um die Entwicklung des Teams. Kimmichs Appell zielte ausdrücklich auf den inneren Zusammenhalt der Mannschaft.

Jonathan Tah beim DFB-Nationalmannschaftstraining am adidas Homeground in Herzogenaurach am 25. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images
Jonathan Tah beim DFB-Nationalmannschaftstraining am adidas Homeground in Herzogenaurach am 25. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images

Nagelsmann nennt die Zusammenkunft einen „superkomplexen Lehrgang“

Julian Nagelsmann bezeichnete die laufende Zusammenkunft im großen kicker‑Interview vor gut drei Wochen als „superkomplexen Lehrgang“. Er unterstrich die Bedeutung für sein Team mit der klaren Feststellung: „Wenn du nur zwei Partien hast, entsteht bei den Spielern sehr schnell ein Glaube oder kein Glaube.“ Damit macht der Chefcoach deutlich, wie schnell sich Stimmung und Vertrauen innerhalb einer Nationalmannschaft in einem knappen Zeitrahmen ändern können.

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Nagelsmann 10 Meter Trick
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Die Lehren aus vor zwei Jahren: harter Cut, Kroos‑Reaktivierung und Aufschwung

Vor zwei Jahren gelang Nagelsmann zu diesem Zeitpunkt eine merkliche Wende nach einer November-Tristesse gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2). Damals führten ein harter Cut bei Personal und System sowie die Reaktivierung von Toni Kroos zu einer Wiederbelebung der DFB‑Auswahl. Die Mannschaft gewann anschließend gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) und schaffte es immerhin bis ins Viertelfinale der Heim‑EM.

Mehr Infos zum Länderspiel Schweiz-Deutschland

Bundestrainer Julian Nagelsmann trinkt einen Kaffee beim DFB-Training am adidas Homeground in Herzogenaurach am 25. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images
Bundestrainer Julian Nagelsmann trinkt einen Kaffee beim DFB-Training am adidas Homeground in Herzogenaurach am 25. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images

Der aktuelle Kader: Stammelf‑Plan scheitert an Verletzungen und Formproblemen

Seinen ursprünglichen Plan, eine Stammelf zu formen und eine WM‑Achse zu bilden, kann Nagelsmann nicht wie gewünscht umsetzen. Eingeplante Stützpfeiler sind nach langen Zwangspausen wieder verletzt (Musiala) oder noch weit von der Top‑Form entfernt (Havertz). Gleichzeitig tun sich immer wieder neue Lücken auf, zuletzt durch die Ausfälle von Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha im defensiven Mittelfeld.

Fußball heute Nationalmannschaft: Bundestrainer Nagelsmann benennt seinen DFB-KAder
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Noch ist nichts verloren: Qualität vs. Maximalleistung und die Lehre aus WM‑Fehlschlägen

Verloren ist damit aber noch nichts. Dass Deutschland bei der WM nicht den qualitativ besten Kader stellen wird, ist schon lange klar. Das Nationalteam kann jedoch nach wie vor die Mannschaft werden, die das Bestmögliche aus sich herausholt. Genau darauf zielte auch Kimmichs Appell an den inneren Zusammenhalt. Der Routinier weiß aus eigener Erfahrung: Gerade das war beim WM‑Versagen 2018 und 2022 nicht im Ansatz gelungen.

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