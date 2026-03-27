Fußball Länderspiel TV-Übertragung heute: Wo kommt Deutschland Schweiz im Free-TV?

Das Freundschaftsländerspiel Schweiz gegen Deutschland wird heute am Freitag, 27. März 2026 live im deutschen Free-TV übertragen. Anstoß ist um 20.45 Uhr, RTL beginnt seine Übertragung bereits um 20.15 Uhr; parallel dazu steht der RTL-Livestream auf RTL+ zur Verfügung. Kommentator der Partie ist Wolff-Christoph Fuss, während Laura Wontorra gemeinsam mit Lothar Matthäus das Spiel einleiten und im Anschluss analysieren wird. Das Testspiel dient dem Bundestrainer auch als letzte Chance, personelle Entscheidungen für die WM 2026 zu treffen. Getragen wird zum ersten Mal das neue DFB Away Trikot 2026 in blau.

Wo läuft das Länderspiel Schweiz gegen Deutschland LIVE im TV und online im Stream?

Das Freundschaftsspiel zwischen der Schweiz und Deutschland steigt am Freitag, 27. März 2026. Anstoß ist um 20.45 Uhr, Zuschauer in Deutschland können die Begegnung im Free-TV verfolgen.

RTL überträgt die Partie ab 20.15 Uhr live im deutschen Free-TV; parallel zur TV-Ausstrahlung steht der RTL-Livestream auf RTL+ zur Verfügung. Damit gibt es sowohl klassische Fernsehausstrahlung als auch eine digitale Streaming-Option für alle, die unterwegs schauen möchten.

Länderspiele Schweiz - - Deutschland

Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Kommentatoren und Moderation

Kommentator der Partie ist Wolff-Christoph Fuss. Laura Wontorra wird zusammen mit Lothar Matthäus die Zuschauer auf das Spiel einstimmen und die Begegnung danach analysieren. Die Übertragung umfasst damit Live-Kommentar sowie Vor- und Nachberichterstattung mit Experteneinordnung.

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Kommentator wird Wolff-Christoph Fuss sein. Laura Wontorra wird zusammen mit Lothar Matthäus die Zuschauer auf das Spiel einstimmen und die Begegnung danach analysieren.

Testspiel als letzte Chance für den Bundestrainer

Das Testspiel dient dem Bundestrainer auch als letzte Chance, personelle Entscheidungen für die WM 2026 zu treffen. Bundestrainer Julian Nagelsmann will die März-Testspiele nutzen, um endgültige Entscheidungen für seinen WM-Kader zu fällen und noch offene Personalfragen zu klären.

Gleichzeitig bietet das Freundschaftsspiel Gelegenheit, taktische Varianten und personelle Optionen zu erproben sowie das Mannschaftsgefüge vor dem Turnier zu festigen. Nagelsmann kann so im realen Spielbetrieb Rückschlüsse auf mögliche Startelf- und Bank-Konstellationen sowie auf taktische Anpassungen ziehen.

Erstes Pflichtspiel im neuen blauen DFB Away Trikot 2026

Bei der Partie wird die deutsche Nationalmannschaft erstmals im neuen blauen DFB Away Trikot 2026 auflaufen. Das Outfit stellt eine optische Neuerung dar und bietet für Fans sowie Medien zusätzlichen Gesprächsstoff im Vorfeld des Turniers.

Deutschland auf dem Weg zur WM: 6:0 gegen die Slowakei und die März-Testspiele

Mehr als vier Monate ist es nun schon her, dass sich die deutsche Nationalmannschaft mit einem furiosen 6:0-Erfolg über die Slowakei ihr WM-Ticket sicherte. Dieses Resultat markierte den Abschluss der Qualifikation und ist der Ausgangspunkt für die weiteren Vorbereitungsspiele.

Die Partie gegen die Schweiz ist Teil der März-Testspiele, die Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzen möchte, um endgültige Entscheidungen für seinen WM-Kader fällen zu können. Darüber hinaus dienen die Freundschaftsspiele dazu, das Spielsystem und personelle Alternativen unter Wettkampfbedingungen zu prüfen.

Deutschland trifft bei der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador

Beim Turnier in Kanada, der USA und Mexiko trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Das WM-Endturnier 2026 findet in diesen drei Gastgeberländern statt und stellt für die DFB-Elf eine neue Herausforderung dar.

Nach der Auslosung war sich Fußball-Deutschland einig: In der Gruppenphase der WM 2026 erwarten die DFB-Elf machbare Aufgaben – auch wenn insbesondere Ecuador, in der südamerikanischen Qualifikation hinter Argentinien auf Platz 2, Patzer-Potenzial bietet. Darüber hinaus sind auch die Elfenbeinküste, Afrika-Cup-Champion von 2024, und WM-Neuling Curaçao nicht zu unterschätzen.

Deutschland gegen Schweiz: Die Länderspiel-Bilanz der Teams

Deutschland und die Schweiz standen sich in Länderspielen bislang 46 Mal gegenüber – 33 Duelle entschied die DFB-Elf für sich, acht gingen an die Schweiz. Die historische Bilanz spricht damit klar für die deutsche Mannschaft.

Das letzte Aufeinandertreffen ist knapp zwei Jahre her: Bei der EM 2024 trennten sich Deutschland und die Schweiz am letzten Spieltag der Gruppenphase 1:1. Niclas Füllkrug glich einen Treffer von Dan Ndoye in der Nachspielzeit noch aus.