Fußball Länderspiel heute Abend – Vorschau auf Luxemburg gegen Deutschland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute am Freitag um 20:45 Uhr in der WM-2026-Qualifikation auf Luxemburg. Das neue Adidas WM-2026-Trikot wird seine Premiere feiern. In der wichtigen Partie im Stade de Luxembourg muss Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einige verletzte Stammkräfte verzichten. Neben den langzeitverletzten Nationalspielern ter Stegen, Rüdiger, Musiala und Havertz, fallen nun auch kurzfristig Kimmich und Schlotterbeck aus.

Weiterhin wurden die Teenager Said El Mala und Assan Ouédraogo erstmals nominiert. Der Bundestrainer ist trotz der dünnen Personaldecke zuversichtlich, dass das DFB-Team die WM-Qualifikation gewinnt. Die Live-TV-Übertragung des Fußball-Länderspiels Luxemburg gegen Deutschland beginnt um 20:15 Uhr auf RTL.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich nach dem schlechten Auftakt verbessert und eine gute Ausgangslage in der WM-Quali-Gruppe A erarbeitet. Das DFB-Team kann die Weltmeisterschaft aus eigener Kraft erreichen und muss sich nicht auf Schützenhilfe anderer verlassen. Bundestrainer Nagelsmann mahnte allerdings, denn „wir müssen beide Spiele gewinnen und dürfen beide Gegner nicht unterschätzen oder die Spiele auf die leichte Schulter nehmen.“ Deutschland könnte zwar sogar heute gegen Luxemburg verlieren und hätte am 6. Spieltag immer noch den Gruppensieg in der eigenen Hand, allerdings würde das DFB-Team dann höchstwahrscheinlich aus Topf 1 der WM-Gruppenauslosung herausfallen. Mit Siegen gegen Luxemburg und Slowakei wäre Deutschland so gut wie sicher in WM-Lostopf 1.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9 | - 20:45 Luxemburg N N N N N - : - Deutschland N N S S S

Wie spielt Deutschland heute gegen Luxemburg?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte heute gegen Luxemburg offensiver zu Werke gehen, denn die Luxemburger gelten als eher schwächeres Team. Außerdem hat der Bundestrainer im Offensivspiel Mängel ausgemacht, die es bis zur WM 2026 zu beheben gilt. Im Fokus stehen dabei der Mittelsturm und das offensive Dreiermittelfeld, die mehr Gefahr ausstrahlen und Chancen erarbeiten sollen. Nagelsmann fordert „ein bisschen mehr Leinen los, ein bisschen mehr Risiko.“ Das DFB-Team soll gegen Luxemburg mehr One-Touch-Fußball spielen und geniale Momente kreieren.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss beim WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg auf einige wichtige Stammspieler verzichten. Die Nationalspieler ter Stegen, Rüdiger, Musiala, Havertz, Kimmich und Schlotterbeck fehlen verletzungsbedingt, Offensivspieler Adeyemi ist zudem gelbgesperrt. Im Tor erhält TSG-Keeper Baumann das Vertrauen. In der Viererkette werden die RB-Außenverteidiger Baku und Raum auflaufen. In der Innenverteidigung sind Tah und Anton die besten Optionen. Pavlovic und Goretzka bilden die Bayern-Doppelsechs. In der Offensive erhält Sané seine letzte Chance. Außerdem sind Gnabry, Wirtz und Woltemade derzeit gesetzt.

Mögliche Deutschland Aufstellung

Baumann – Baku, Tah, Anton, Raum – Pavlovic, Goretzka – Sané, Gnabry, Wirtz – Woltemade

Wie spielt Luxemburg heute gegen Deutschland?

Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft spielt meistens in einem 4-4-2- oder 4-3-3-System, könnte aber gegen Deutschland wie im Hinspiel auf Fünfer- beziehungsweise Dreierkette umstellen, um defensiv stabiler zu sein. Das luxemburgische Team, das von Trainer Jeff Strasser (ehemals Kaiserslautern und Mönchengladbach) betreut wird, hatte in den letzten Jahren eine positive Entwicklung durchlaufen und die EM-2024-Qualifikation nur knapp verpasst. Derzeit befindet sich Luxemburg allerdings in einem Formtief. Im Kader befinden sich die Bundesligaspieler Cardoso (Gladbach), Sinani (Pauli), Dardari (Augsburg), Dzogovic (Magdeburg) und Olesen (Fürth). Der größte Star Luxemburgs ist Barreiro (Benfica).

Mögliche Luxemburg Aufstellung

Moris – Martins, Korac, Carlson – Jans, Martins, Bohnert – Olesen, Barreiro – Sinani, Dardari

Wer gewinnt heute Luxemburg gegen Deutschland?

Die deutsche Nationalmannschaft wird als eindeutiger Favorit ins Länderspiel gegen Luxemburg gehen. In den bisherigen Länderspiele zwischen Luxemburg und Deutschland konnte sich die deutsche Nationalmannschaft bisher 13-mal durchsetzen, während Luxemburg lediglich einen Sieg im Jahr 1939 erringen konnte.