Fußball Länderspiel gegen Slowakei im Liveticker: Mit Kimmich Top-Wettquoten für Deutschland

Kimmich-Rückkehr und Quali-Druck: DFB-Elf vor Entscheidungsspiel gegen Slowakei

Vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2026 gegen die Slowakei in Leipzig deutet sich ein Einsatz von Joshua Kimmich an. Trotz Verletzungssorgen will Bundestrainer Julian Nagelsmann auf zentrale Leistungsträger setzen – auch Karim Adeyemi bleibt trotz Justizthemen im Kader. Ein Unentschieden reicht dem DFB-Team zur direkten Qualifikation.

Kimmich und Schlotterbeck wohl fit für den Showdown

Die zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck könnten im Heimspiel gegen die Slowakei zurück in die Startelf rücken. Kimmich hatte das Spiel gegen Luxemburg wegen einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk verpasst, doch Nagelsmann ist optimistisch: „Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt.“ Eine endgültige Entscheidung über seinen Einsatz soll jedoch erst am Spieltag fallen. Auch Schlotterbeck, der mit einer Fußverletzung zu kämpfen hatte, meldet sich einsatzbereit.

Aufstellung von Deutschland

Adeyemi bleibt trotz Ermittlungen im Kader

Karim Adeyemi sorgt abseits des Platzes für Schlagzeilen. Ein Bericht der Bild-Zeitung über mögliche juristische Ermittlungen gegen den Dortmunder Angreifer wirft Fragen auf – Konsequenzen für seine Nominierung hat das vorerst aber nicht. Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler haben bereits das Gespräch mit dem Spieler gesucht, wollen das Thema aber erst nach dem Spiel aufarbeiten. Für das Spiel gegen die Slowakei steht Adeyemi wie geplant im Aufgebot.

Rechenspiele: Punkt reicht für WM-Ticket

Trotz der 0:2-Niederlage im Hinspiel in Bratislava reicht der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig ein Unentschieden, um als Gruppensieger direkt zur WM 2026 in die USA, nach Mexiko und Kanada zu fahren. Bei einer weiteren Niederlage droht der Gang in die Play-offs im kommenden März. Das Team von Julian Nagelsmann steht also unter Druck, will sich aber nicht noch einmal überraschen lassen.

Quoten klar pro Deutschland – aber Vorsicht vor der Slowakei

Die Buchmacher sehen Deutschland deutlich im Vorteil. Beim Anbieter bwin liegt die Siegquote des DFB-Teams bei 1,24. Ein Remis – das bereits zur Qualifikation reichen würde – wird mit 6,25 bewertet, ein erneuter slowakischer Sieg sogar mit dem Zwölffachen des Einsatzes. Hoffnung macht der zuletzt starke Auftritt von Nick Woltemade in Luxemburg. Der Stürmer von Newcastle United traf doppelt und könnte auch gegen die Slowaken eine zentrale Rolle spielen. Wer an ein weiteres Tor glaubt, kann mit einer Quote von 2,05 rechnen – bei zwei Treffern winkt sogar das 6,75-Fache.