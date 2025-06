Fußball Länderspiel Deutschland gegen Frankreich – Wer zeigt das Länderspiel im Free-TV?

Das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich am Sonntag– den 8. Juni 2025 um 15:00 Uhr – wird auf RTL und DAZN übertragen. Die RTL-Ausstrahlung des Spiels um Platz 3 der UEFA Nations League 2024/25 beginnt um 14:30 Uhr mit den Vorberichten aus Stuttgart. Weiterhin ist DAZN bereits ab 14:15 Uhr auf Sendung. In dem besonderen Duell gegen Frankreich geht es für die Nagelsmann-Elf um Wiedergutmachung für die schwächere Leistung im Halbfinale gegen Portugal.

Das Spiel um Platz 3 Deutschland gegen Frankreich ist ein weiterer Härtetest auf dem Weg zur WM 2026 und das vorerst letzte Spiel Deutschlands gegen einen Top-Gegner. Daher fordert der Bundestrainer wieder ein Topspiel seiner Mannschaft. Wichtiger als ein Sieg wäre eine gute Leistung, so der Bundestrainer. Weiterhin erklärte Sportdirektor Rudi Völler: „Die Spieler haben verstanden, dass wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen müssen!“ Immerhin wartet mit Frankreich eine der besten Nationalmannschaften der Welt.

Wo kommt Deutschland gegen Frankreich live in TV und Stream?

Das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich wird am 8.6.2025 im TV und Live-Stream bei RTL gesendet. Die RTL-Ausstrahlung aus der Stuttgarter MHP-Arena beginnt um 14:30 Uhr. Das Länderspiel wird um 15:00 Uhr angepfiffen. Außerdem läuft die Begegnung beim Streaming-Anbieter DAZN, wo die Sendung um 14:15 Uhr startet.

Wer moderiert und kommentiert die TV-Übertragung Deutschland gegen Frankreich?

Die RTL-Übertragung von Deutschland gegen Frankreich wird von Florian König moderiert. Außerdem ist wie gewohnt Lothar Matthäus als Experte mit dabei. Die RTL-Field-Reporter*innen sind Jonas Gerdes und Jessica Matyschok. Kommentiert wird die Begegnung von Marco Hagemann. Weiterhin gibt es eine Live-Ausstrahlung des Länderspiels bei DAZN mit Moderator Tobi Wahnschaffe, Experte Sebastian Kneißl, Field-Reporter Lukas Schönmüller und Kommentator Uli Hebel.

Nations League: Deutschland gegen Frankreich – wer gewinnt?

Das Spiel um Platz 3 Nations League zwischen Deutschland und Frankreich verspricht ein enges und aufregendes Spiel zu werden, in dem beide Mannschaften die Chance auf den Sieg haben. Die deutsche Nationalmannschaft könnte aufgrund der besseren Wettquoten und des Heimvorteils einen kleinen Vorteil haben. Allerdings führt Frankreichs Nationalmannschaft auf der FIFA-Weltrangliste, beim Gesamtmarktwert und bei der Länderspielbilanz vor Deutschland.

In welchem Stadion findet Deutschland gegen Frankreich statt?

Das Länderspiel der deutschen und französischen Nationalmannschaften wird in der MHP-Arena in Stuttgart ausgetragen. Die Stuttgarter Arena hat ein Fassungsvermögen von 54.812 bei internationalen Spielen.

Welche Trikots trägt Deutschland gegen Frankreich?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt gegen Frankreich voraussichtlich wieder in den weißen Adidas DFB Trikots zum 125 Jahre DFB Jubiläum. Frankreich hat blaue Heimtrikots.

Wann spielt Deutschland wieder?

Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am 4. September 2025 statt. Deutschland startet dann in WM-2026-Qualifikation mit einem Auswärtsspiel in Bratislava gegen die Slowakei. Weiterhin trifft Deutschland in der Quali am 7.9.2025 in Köln auf die nordirische Nationalmannschaft.

Fußball heute – Wer spielt am 8.6.2025? Wo kommt heute Fußball?

Fußball heute gibt es mit dem Nations-League-Doppelpack bestehend aus dem Spiel um Platz 3 und dem Finale zwischen Spanien und Portugal. Nach der Partie Deutschland-Frankreich um 15 Uhr startet das Finale Spanien-Portugal um 21 Uhr. Beide Länderspiele werden von RTL und DAZN gezeigt.