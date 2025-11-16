Fußball Länderspiel DE-SLO – Zittert Deutschland in die WM oder geht’s in die Playoffs?

Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Slowakei. Beide Teams liegen punktgleich an der Tabellenspitze – ein echtes Endspiel um das direkte WM-Ticket steht bevor. Die Partie wird in der Red Bull Arena Leipzig ausgetragen und live im ZDF übertragen.

Alles oder nichts: Wer sichert sich das direkte WM-Ticket?

Mit jeweils zwölf Punkten gehen Deutschland und die Slowakei punktgleich in den finalen Spieltag der Qualifikation für die WM 2026. Die bessere Tordifferenz gibt aktuell den Ausschlag zugunsten der DFB-Elf, die damit als Tabellenführer in das entscheidende Duell startet. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Für den Zweitplatzierten bleibt der Umweg über die Playoffs, in denen im März 2026 unter 16 Mannschaften noch vier Startplätze vergeben werden.

Besonders brisant: Im Hinspiel setzte es für die deutsche Mannschaft ein überraschendes 0:2 in Bratislava – die erste Auswärtsniederlage in einer WM-Qualifikation seit vielen Jahren. Julian Nagelsmann und sein Team stehen also unter Zugzwang, um die Scharte auszuwetzen und mit einem Heimsieg die direkte Qualifikation zu fixieren.

Anpfiff, Austragungsort und Zuschauer: Alle Details zum Spieltag

Das Rückspiel findet am Montag, den 17. November 2025, statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Die Spielstätte bietet Platz für knapp 48.000 Zuschauer und dürfte für dieses Endspiel restlos ausverkauft sein. Für das DFB-Team geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Wiedergutmachung und die Vermeidung einer gefährlichen Playoff-Phase.

Übertragung live im Free-TV und Stream: So sieht die TV-Planung aus

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Das Spiel wird live und kostenlos im ZDF übertragen. Neben der klassischen TV-Ausstrahlung steht auch ein kostenfreier Livestream über die Mediathek des Senders zur Verfügung. Kommentator ist Oliver Schmidt, die Moderation übernimmt Jochen Breyer. Als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker im Studio mit dabei – geballte WM-Erfahrung also.

Im Gegensatz zu anderen Qualifikationsspielen, die teils nur auf RTL oder RTL+ gezeigt werden, ist für dieses Topspiel kein kostenpflichtiges Abo notwendig. Wer mobil oder per Smart-TV schauen will, kann einfach den ZDF-Stream nutzen – unkompliziert und frei zugänglich.

Was steht auf dem Spiel? Szenarien und Druck auf beide Teams

Für beide Mannschaften geht es um alles: Ein Unentschieden könnte Deutschland aufgrund der besseren Tordifferenz reichen – vorausgesetzt, sie bleibt auch nach diesem Spiel bestehen. Die Slowakei hingegen braucht zwingend einen Sieg, um sich den direkten Platz für die WM-Endrunde zu sichern. Die Konstellation sorgt für eine brisante Ausgangslage, zumal der Druck auf das DFB-Team nach dem misslungenen Hinspiel besonders hoch ist.

Julian Nagelsmann dürfte personell auf seine stärkste Formation setzen. Besonders die offensive Durchschlagskraft wird gefragt sein, um gegen eine defensivstarke slowakische Elf Lösungen zu finden. Das Spiel verspricht Spannung, taktische Disziplin und möglicherweise eine Entscheidung auf Messers Schneide.