Fußball Länderspiel Ausblick – Wann spielt Deutschland gegen die Schweiz? Das musst du wissen!

Es ist das 1.DFB Länderspiel dieses Jahr: die Schweiz ist der Gegner am Freitag, dem 23.März 2026 in Basel. Die erste Länderspielphase des Jahres steht für die deutsche Nationalmannschaft ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Mit zwei Länderspielen erwartet Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Standortbestimmung. In Basel wartet mit der Schweiz direkt ein unangenehmer Gegner, danach gibt es das Duell am 30.3. gegen die Afrikaner aus Ghana. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es darum, Abläufe zu festigen und neue Optionen zu testen mit seinem jetzigen DFB-Kader. Die Nationalmannschaft spielt im neuen DFB Away Trikot zum ersten Mal – hier kann man das neue DFB Away Trikot kaufen.

Liveticker heute: DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr

12:30 Uhr DFB Kader: Stuttgarter Jamie Leweling reist von der DFB-Elf ab Nicht der Bundestrainer, sondern DFB Kapitän Joshua Kimmich wird sich ab 13:30 Uhr der Presse stellen. Live auf Youtube und bei uns im Liveticker genau hier.

12:00 Uhr Wer überträgt das Länderspiele Deutschland gegen die Schweiz am Freitag? Wir sagen dir hier alles zur TV-Übertragung von Deutschland gegen die Schweiz.

11:30 Uhr DFB Kader: Stuttgarter Jamie Leweling reist von der DFB-Elf ab Der Flügelstürmer des VfB Stuttgart, Jamie Leweling, ist aus dem DFB-Kader abgereist und wird wegen muskulärer Beschwerden nicht für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung stehen. Leweling fehlt damit sowohl beim Freundschaftsspiel in Basel gegen die Schweiz am Freitag als auch beim Heimspiel in Stuttgart gegen Ghana am Montag. Der Offensivakteur war bereits verletzungsbedingt nicht im Einsatz beim Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League beim FC Porto (0:2) sowie beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg (5:2). Am Montag hatte der viermalige Nationalspieler im Teamquartier in Herzogenaurach weitere Untersuchungen; anschließend reiste er wieder ab. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

10:00 Uhr Neues DFB Away Trikot bestätigt Der DFB bestätigt, dass man gegen die Schweiz am kommenden Freitag beim Länderspiel das erste Mal im neuen blauen DFB 2026 Away Trikot spielen wird.

Wie wichtig ist das Länderspiel Deutschland gegen Schweiz?

Das Duell zwischen Deutschland und der Schweiz hat Tradition. Zum 55. Mal treffen beide Nationen aufeinander – mit klaren Vorteilen für das DFB-Team. 36 Siege sprechen eine deutliche Sprache, dazu kommen neun Unentschieden und neun Niederlagen. Trotzdem zeigt der Blick auf das letzte Aufeinandertreffen bei der EURO 2024: Ganz so eindeutig ist es nicht mehr.

Damals rettete Niclas Füllkrug Deutschland spät ein 1:1. Ein Spiel, das sinnbildlich für die jüngere Entwicklung steht: Die Schweiz ist längst kein Außenseiter mehr. Gerade zu Hause in Basel wird die Partie schnell zu einem Geduldsspiel – oder sogar zu einer kleinen Nervenschlacht.

Länderspiele 2026 | Stadion Wankdorf | - 20:45 Schweiz S S U S U - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Wer überträgt das Länderspiel im TV?

RTL überträgt das Länderspiel am Freitag (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream auf rtl+. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Florian König, als Experte steht ihm Lothar Matthäus zur Seite. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss.

Welche Impulse setzt Nagelsmann in der Offensive?

Julian Nagelsmann nutzt den Test, um an Struktur und Spielidee zu arbeiten. Klar ist: Deutschland wird versuchen, früh Kontrolle zu übernehmen und mit Tempo im letzten Drittel für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Offensive bleibt dabei der Schlüssel – variabel, technisch stark und mit viel Bewegung zwischen den Linien.

Spannend wird, wie sich die neuen Gesichter einfügen. Mit Lennart Karl und Jonas Urbig stehen zwei junge Spieler erstmals im A-Kader. Dazu kehren etablierte Kräfte wie Kai Havertz, Pascal Groß oder Antonio Rüdiger zurück. Das Ziel: mehr Balance zwischen Erfahrung und Dynamik.

Wie gefährlich ist die Schweizer Nationalmannschaft?

Die Mannschaft von Murat Yakin kommt mit Rückenwind. Die WM-Qualifikation verlief ohne Niederlage – vier Siege, zwei Remis. Besonders auffällig: die defensive Stabilität kombiniert mit effizientem Umschaltspiel.

Genau hier liegt auch der mögliche Matchplan gegen Deutschland. Kompakt stehen, Räume eng machen und dann schnell umschalten. Spieler wie im Angriff könnten dabei erneut den Unterschied machen, wenn sich Chancen ergeben. Deutschland muss also aufpassen, nicht ins offene Messer zu laufen.

Die letzten Länderspiele gegen die Schweiz

Europameisterschaften Schweiz 1 1 Deutschland UEFA Nations League Deutschland 3 3 Schweiz UEFA Nations League Schweiz 1 1 Deutschland

Welche Rolle spielt das neue Trikot für die WM-Vorbereitung?

Neben der sportlichen Komponente gibt es auch optisch eine Premiere: Deutschland läuft erstmals im neuen Auswärtstrikot auf, das auch bei der WM 2026 getragen werden soll. Ein kleiner, aber symbolischer Schritt in Richtung Turnier.

Viel wichtiger bleibt jedoch die Entwicklung auf dem Platz. Nagelsmann wird genau hinschauen: Wer übernimmt Verantwortung? Wer passt ins System? Und wer kann sich für die kommenden Aufgaben empfehlen?