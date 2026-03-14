Fußball in Spanien – Nach Rüdiger-Führungstor: Real Madrid siegt locker

Der spanische Rekordmeister Real Madrid setzte sich am 28. Spieltag in La Liga mit 4:1 gegen Abstiegskandidat FC Elche durch. Antonio Rüdiger erzielte sein erstes Saisontor per Volley nach einem Freistoß von Federico Valverde (39.), der drei Tage zuvor in der Champions League gegen Manchester City noch Dreifachtorschütze gewesen war. Valverde legte kurz vor der Pause nach (44.), Dean Hujsen erhöhte in der zweiten Halbzeit (66.) und ein Eigentor von Manuel Angel (85.) sowie ein Treffer von Arda Güler (89.) rundeten den souveränen Auftritt ab. Durch den Sieg rückte Real bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Barcelona heran, der den Vorsprung am Sonntag mit einem Erfolg gegen den FC Sevilla wieder herstellen kann.

Rüdiger trifft per Volley – Führungstor prägt Spielverlauf

Nach einem ruhenden Ball von Federico Valverde stieg Antonio Rüdiger im Strafraum hoch und traf aus dem Gewühl per Volley zum 1:0 (39.). Das Führungstor gab den Königlichen früh in der Partie die nötige Sicherheit und veränderte den Spielverlauf zugunsten von Real Madrid. Bis zur Halbzeit setzte sich diese Entwicklung fort, als Valverde nur wenige Minuten später auf 2:0 erhöhte (44.).

Valverde baut Form aus Champions League aus

Federico Valverde blieb auch nach seinem starken Auftritt in der Champions League gegen Manchester City ein prägender Spieler: Am Mittwoch noch Dreifachtorschütze, bereitete er gegen Elche das 1:0 vor und erzielte selbst das 2:0 vor der Pause. Seine Aktionen aus ruhenden Bällen und Offensivläufe sorgten immer wieder für Gefahr im gegnerischen Strafraum. Valverdes Einfluss zeigte sich als wichtiger Faktor im frühen Abschnitt der Begegnung.

Weitere Treffer: Hujsen, Eigentor und Güler

In der zweiten Halbzeit legte Rüdigers Innenverteidiger-Kollege Dean Hujsen nach und erhöhte auf 3:0 (66.), womit die Partie endgültig entschieden schien. Später sorgte ein Missverständnis zur Einwechslung von Real-Eigengewächs Manuel Angel für ein Eigentor zugunsten von Real (85.). Nur kurz vor Spielende stellte Arda Güler mit seinem Treffer (89.) den deutlichen Endstand von 4:1 her.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Tabellenrelevanz nach dem 28. Spieltag

Der Sieg bringt Real Madrid bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Barcelona heran und erhöht den Druck im Meisterschaftsrennen. Barcelona hat am Sonntag die Gelegenheit, den alten Abstand wiederherzustellen, falls der FC Sevilla bezwungen wird. Für Real bedeutet das Ergebnis einen wichtigen Zähler im Hinblick auf die verbleibenden Partien der Saison.