Fußball in England: Liverpool patzt beim Tabellenletzten Wolverhampton

Der FC Liverpool patzte beim abgeschlagenen Tabellenletzten Wolverhampton in der Premier League: Die Reds verloren überraschend mit 1:2 im Molineux Stadium und verpassten dadurch den Sprung auf Platz vier. Trotz deutlicher Spielkontrolle gelang es Liverpool vor allem in der ersten Halbzeit nicht, hochkarätige Torchancen zu kreieren. Cody Gakpo traf kurz nach der Pause das Aluminium, doch Wolverhampton ging durch Rodrigo Gomes in Führung – es war der allererste Torschuss der Gastgeber. Mohamed Salah glich noch einmal aus, ehe André in der Nachspielzeit zum späten 2:1-Sieg für die Wolverhampton Wanderers traf.

Spielverlauf: Dominanz ohne Durchschlagskraft

Liverpool bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen im Molineux Stadium, ohne jedoch die Partie vor der Pause entscheidend zu öffnen. Die Reds hatten deutlich mehr Ballbesitz und suchten wiederholt die Räume, doch die letzte Präzision im Passspiel und im Abschluss fehlte. Besonders in der ersten Halbzeit entstanden nur wenige klare Großchancen, sodass es beim Seitenwechsel noch 0:0 stand. Dennoch blieb Liverpool die aktivere Mannschaft und drängte nach vorne – gefährliche Abschlüsse blieben jedoch Mangelware.

Schlüsselaktionen: Aluminium, erstes Tor und Nachspielzeit

Gleich nach Wiederanpfiff setzte Cody Gakpo ein Ausrufezeichen, als er in der 51. Minute die Querlatte traf, nachdem er Curtis Jones den Ball noch weggespitzelt hatte. Diese Szene hätte das Momentum endgültig zugunsten der Gäste drehen können. Stattdessen erzielten die Hausherren durch Rodrigo Gomes das 1:0 in der 78. Minute – bemerkenswert, weil es der erste Torschuss der Wolverhampton Wanderers in diesem Spiel war. Mohamed Salah brachte Liverpool mit seinem Treffer in der 83. Minute zurück ins Spiel und beendete damit eine Serie von zehn Spielen ohne Tor. In der Nachspielzeit (90.+4) machte André jedoch den überraschenden Sieg für Wolverhampton perfekt.

Folgen für die Tabelle und Ausblick

Durch die 1:2-Niederlage verpasste Liverpool den Sprung auf Platz vier und verliert wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Die überraschende Heimleistung der Wolves sorgt für weitere Unruhe in der Premier-League-Tabelle und demonstriert, wie gefährlich Außenseiter bei schnellen Umschaltmomenten und effektiver Chancenverwertung sein können. Für Liverpool stellen sich nun Fragen zur Chancenverwertung und zur Effektivität im Strafraum, gerade wenn Spiele in die Schlussphase und die Nachspielzeit gehen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Personeller Aspekt: Verletzung von Florian Wirtz

Ohne den verletzten Nationalspieler Florian Wirtz trat Liverpool an diesem Abend an; laut Angaben des Vereins wird Wirtz voraussichtlich auch im anstehenden FA-Cup-Spiel am Freitag gegen denselben Gegner wegen Rückenproblemen fehlen. Der Ausfall des Spielers wirkt sich auf die Kaderplanung aus und könnte die Offensivvarianten der Reds weiter einschränken, zumal bereits die Chancenverwertung gegen Wolverhampton als unzureichend bewertet werden muss.