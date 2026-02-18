Fußball in England: Havertz vor möglichem Comeback

Arsenal-Coach optimistisch: Havertz vor möglichem Comeback — Mikel Arteta zeigte sich zuversichtlich, dass Kai Havertz bereits an diesem Wochenende wieder eine Option für den FC Arsenal sein könnte. Der deutsche Nationalspieler kehrte Anfang Januar nach einer Knieverletzung zurück, steht aktuell aber wegen einer gemeldeten Muskelverletzung erneut unter Beobachtung. Arteta betonte, wie wichtig Havertz für das bevorstehende Nord-Londoner Derby bei Tottenham Hotspur wäre. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich ebenfalls optimistisch mit Blick auf die Länderspiele im kommenden Monat.

Arteta äußert Hoffnung auf Rückkehr

Mikel Arteta signalisierte in der Pressekonferenz Optimismus, Havertz bald wieder im Kader zu haben. Er betonte, dass die mögliche Rückkehr des ehemaligen Bayer-Angreifers gerade vor dem brisanten Stadtduell gegen Tottenham an Bedeutung gewinne. Arteta lobte zugleich die Perspektive, die Havertz dem Team sowohl taktisch als auch in der Offensivgestaltung bietet. Dennoch hielt der Trainer die medizinische Situation weiter offen und ließ Entscheidungen vom weiteren Untersuchungsverlauf abhängig.

Verletzungsverlauf: Diagnose, Ausfallzeit und Nachuntersuchung

Havertz war am 11. Januar beim 4:1 im FA Cup gegen den FC Portsmouth nach längerer Zwangspause wegen einer Knieverletzung wieder ins Spiel gekommen. Kurz darauf berichteten Medien von einer erneuten Muskelverletzung, die eine erneute Unterbrechung der Reha und des Mannschaftstrainings nötig machen könnte. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von einer anstehenden Nachuntersuchung und äußerte sich zuversichtlich, dass die Ausfallzeit nicht so lang sein werde, dass die Teilnahme an den Länderspielen im März gefährdet sei: „Er hat jetzt noch mal eine Nachuntersuchung nächste Woche … aber generell glaube ich nicht, dass er so lange ausfällt, dass es für März knapp wird.“

Einsatz am Mittwoch gegen Wolverhampton derzeit ausgeschlossen

Für das kurzfristige Auswärtsspiel am Mittwoch bei den Wolverhampton Wanderers berichtete die Klub-Homepage des FC Arsenal, dass eine Rückkehr Havertz‘ in den Spielerkader noch nicht infrage komme. Arsenal bleibt damit vorsichtig bei der Belastungssteuerung und wird die Ergebnisse der medizinischen Kontrollen abwarten, bevor es eine Kaderentscheidung trifft. Gleichzeitg steht für das Trainerteam die Einschätzung von Muskulatur, Belastbarkeit und Trainingsbeteiligung im Fokus, um eine überstürzte Rückkehr zu vermeiden.