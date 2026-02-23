Fußball in England – Befreiung im Titelrennen: Arsenal gewinnt North London Derby

Tabellenführer FC Arsenal setzte sich im prestigeträchtigen North London Derby bei Tottenham Hotspur eindrucksvoll mit 4:1 durch und verpatzte Igor Tudors Einstand als neuer Spurs-Teammanager. Die Gunners siegten ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Kai Havertz; Eberechi Eze und Viktor Gyökeres trafen jeweils doppelt. Nach einem kurzzeitigen Ausgleich durch Randal Kolo Muani beseitigten Eze und Gyökeres früh alle Zweifel am Ausgang. Mehrfache technische Probleme und Verzögerungen durch das Schiedsrichterteam prägten zudem den Spielverlauf.

Ergebnis und Torschützen

Arsenal gewann das Derby klar mit 4:1; die Trefferfolge lautete: Eze (32.), Kolo Muani (34.), Gyökeres (47.), Eze (61.) und nochmals Gyökeres in der Nachspielzeit (90.+4). Die beiden Doppelpacker Eberechi Eze und Viktor Gyökeres stellten mit ihren Treffern die Weichen früh auf Sieg und sorgten für Entlastung nach zuletzt zwei Unentschieden. Torwart David Raya verhinderte kurz vor Schluss mit einer spektakulären Rettungsaktion einen möglichen Spannungsmoment.

Spielverlauf und Schlüsselereignisse

Arsenal dominierte weite Phasen des Spiels und zeigte sich im Spielaufbau überlegen, auch ohne Offensivspieler Kai Havertz, der sein viertes Spiel in Folge verpasste. Ein Ballverlust von Declan Rice führte zum schnellen Ausgleich durch den ehemaligen Frankfurter Randal Kolo Muani, doch unmittelbar nach der Pause zog Arsenal erneut das Tempo an und entschied die Partie durch frühe Tore. Insgesamt bestimmte Arsenal das Geschehen, während Tottenham sich in Einzelaktionen versuchte und defensive Probleme offenbarte.

Technische Probleme und Rolle des Unparteiischen

Das Schiedsrichterteam musste die Partie mehrfach unterbrechen, weil offenbar technische Probleme auftraten; bereits in der ersten Halbzeit stoppte der Spielbetrieb für mehrere Minuten. Auch der Anpfiff zur zweiten Halbzeit verzögerte sich aufgrund ähnlicher Schwierigkeiten, was den Spielfluss beeinträchtigte und für kuriose Szenen sorgte. Trotz dieser Unterbrechungen blieb das Match sportlich klar, Arsenal nutzte die Phasen der Kontrolle effizient aus.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Tabelle und Bedeutung für beide Klubs

Mit dem Sieg bleibt Arsenal an der Spitze der Premier League und hat nun 61 Punkte auf dem Konto, Manchester City folgt mit 56 Punkten und einem Spiel weniger. Für Tottenham verschärft sich die Lage: Als Europa-League-Sieger steht das Team nur auf Platz 16 und steckt im Abstiegskampf. Igor Tudor hatte erst vergangene Woche bis zum Saisonende die Nachfolge des entlassenen Thomas Frank angetreten.