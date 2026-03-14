Fußball in England – Arsenal siegt vor Rückspiel gegen Leverkusen – Havertz ausgewechselt

Der FC Arsenal hat eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen gefeiert. Gegen den FC Everton setzten sich die Gunners dank eines späten Treffers von Viktor Gyökeres (89.) und eines Jokers in der Nachspielzeit mit 2:0 durch. Kai Havertz stand in der Startelf, wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt – die Einwechslung wirkte sich entscheidend aus. Damit baute Arsenal den Vorsprung an der Spitze der Premier League auf neun Punkte aus; das Rückspiel gegen Leverkusen steigt am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video), nachdem das Hinspiel 1:1 endete.

Arsenal dreht Spiel spät gegen Everton

Der Spielverlauf gegen Everton blieb lange offen: Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach die Entscheidung erst spät. Viktor Gyökeres, der für Kai Havertz eingewechselt wurde, nutzte in der 89. Minute einen Patzer von Evertons Torhüter Jordan Pickford und erzielte das 1:0. In der Nachspielzeit sorgte der erst 16-jährige Max Dowman mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung und avancierte damit zum jüngsten Torschützen in der Premier League.

Einwechslungen und Schlüsselereignisse im Fokus

Trainer Mikel Arteta setzte auf personelle Wechsel, die das Spiel entscheidend beeinflussten: Die Einwechslung von Gyökeres erwies sich als taktischer Glücksgriff. Trotz längerer Phasen ohne klare Großchance blieb Arsenal geduldig und suchte über Ballbesitz und kontrollierte Vorstöße die Entscheidung. Der Treffer kurz vor Schluss sowie das späte Tor in der Nachspielzeit spiegeln die Bedeutung von Konzentration bis zum Schlusspfiff wider.

Auswirkungen auf Champions League und Premier-League-Tabelle

Der Sieg gibt Arsenal Rückenwind vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video); das Hinspiel in Leverkusen war 1:1 ausgegangen. Gleichzeitig profitierte Arsenal in der Tabelle vom 1:1 von Verfolger Manchester City beim Abstiegskandidaten West Ham United: Bernardo Silva hatte City in der 31. Minute in Führung gebracht, Konstantinos Mavropanos stellte in der 35. Minute den Ausgleich her. Durch diese Konstellation beträgt Arsenals Vorsprung an der Tabellenspitze nun neun Punkte.