Fußball in den USA vor dem MLS-Saisonstart – Die deutschen Stars: Müller, Werner, Reus

Die nordamerikanische Major League Soccer startet am Wochenende in die Saison 2026 und bringt 16 deutsche Profis unter Flutlicht. Im Fokus stehen bekannte Namen wie Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Neuzugang Timo Werner (San Jose Earthquakes) und Marco Reus (Los Angeles Galaxy). Die Saison beginnt mit mehreren Partien, in denen Debüts, Visumfragen und die Rückkehr verletzter Routiniers eine Rolle spielen. Gespielt wird in zwei Ligen: der Western conference und der Eastern Conference.

MLS-Saisonstart: 16 deutsche Profis im Blick

Die MLS eröffnet die Saison mit einer Reihe von Partien, in denen zahlreiche deutsche Profis eine Rolle spielen werden. Insgesamt stehen 16 deutsche Spieler in Kadern der Liga der WM-Co-Gastgeber; dieser Artikel konzentriert sich auf die bekanntesten Namen und ihre persönlichen Ausgangslagen. Während einige etablierte Stars um den Titel mitspielen wollen, kämpfen andere um ihr Debüt oder die Rückkehr in Form. Großer Star ist weiterhin Lionel Messi vom Titelverteidiger Inter Miami.

Thomas Müller: Titelambitionen bei Vancouver Whitecaps

Thomas Müller (36) bleibt bei den Vancouver Whitecaps und verfolgt nach dem verlorenen Finale der Vorsaison weiter das Ziel Titel. „Radio Müller“ sendet auch in Kanada – Müller verlängert seine Karriere um ein weiteres Jahr und bringt Erfahrung sowie Führungsstärke in die Mannschaft. Seine ungewohnte Offseason verbrachte er vielseitig: NBA schauen mit Dirk Nowitzki, eine Badminton-Challenge mit Mats Hummels und ein verregnetes Trainingslager mit dem Team. Zum Saisonauftakt trifft Vancouver in der Nacht zu Sonntag (1.30 Uhr MEZ) auf Real Salt Lake; Unterstützung bekommt Müller von Sebastian Schonlau, dem früheren HSV-Kapitän.

Timo Werner: Neuanfang in San Jose, Debüt offen wegen Visum

Timo Werner (29) will in Kalifornien einen sportlichen Neuanfang beim San Jose Earthquakes schaffen und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Nach schwierigen Jahren seit seiner Rückkehr zu RB Leipzig und einer Zwischenstation in London hofft der 57-malige Nationalspieler auf Stabilität und Spielpraxis. Werner kündigte an: „Ich bringe den Hunger mit“, doch sein mögliches Debüt gegen Sporting Kansas City in der Nacht zu Sonntag (4.30 Uhr MEZ) hängt noch an der Erteilung seines Visums.

Marco Reus, Hany Mukhtar und St. Louis City: Status und Rollen zum Auftakt

Marco Reus (36) erlebte nach einem Meistertitel mit LA Galaxy einen herben Rückschlag: Platz 14 von 15 in der Western Conference und das Verpassen der Play-offs prägten die Vorsaison; zudem fehlte Reus wegen einer Oberschenkelverletzung in den letzten sieben Spielen. Der Routinier ist jetzt wieder auf dem Platz und könnte zum Auftakt gegen New York City FC spielen. Reus und sein deutscher Teamkollege Erik Thommy stehen in der Nacht zu Montag (1.00 Uhr MEZ) auf dem Programm.

Hany Mukhtar (30) bleibt eine verlässliche Offensivstütze bei Nashville SC. Der frühere Hertha-BSC-Spieler, einst Torschützenkönig und MVP der MLS, lieferte in der vergangenen regulären Saison 16 Tore und 11 Assists und absolvierte alle 34 Partien, teils als Kapitän. In den Play-offs scheiterte Mukhtar an Lionel Messi und dem späteren Champion Inter Miami, doch er zählt weiter zu den prägenden Spielern seines Teams.

Timo Baumgartl (29) sticht beim neuen Franchise St. Louis City SC als deutscher Führungsspieler heraus. Nach einer halbjährigen Phase ohne Verein holte Lutz Pfannenstiel Baumgartl im Januar 2025 nach Missouri; dort bildet er ein deutsches Quintett zusammen mit Marcel Hartel, Eduard Löwen, Cedric Teuchert und Torwart Ben Lundt. Ergänzt wird die Gruppe durch den ehemaligen BVB-Keeper Roman Bürki aus der Schweiz. St. Louis eröffnet die Saison am Samstag (20.30 Uhr MEZ) zu Hause gegen Charlotte FC.