Fußball heute Relegation Ergebnis 2:0 – Wer überträgt Greuther Fürth – RW Essen heute live im Free-TV?

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Die Entscheidung um den letzten freien Platz in der 2. Bundesliga fällt am Dienstagabend in Fürth. Die SpVgg Greuther Fürth empfängt im Rückspiel der Relegation Rot-Weiss Essen, und für die Übertragung ist sowohl im Free-TV als auch im Stream gesorgt. Im Hinspiel sorgte Essen für einen 1:0 Sieg und eine gute Ausgangslage.

Update 22:30 Uhr – Fußball heute Bundesliga Relegation: Fürth verhindert Absturz – RWE verpasst Aufstieg

Angesetzt ist die Partie für den 26. Mai 2026 um 20.30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Robert Schröder aus Deutschland.

2.Liga Rot-weiss Essen 1 0 SpVgg Greuther Fürth 2.Liga SpVgg Greuther Fürth 2 0 Rot-weiss Essen

So läuft die Übertragung im Fernsehen und Stream

Fußballfans können das Rückspiel live bei SAT.1 verfolgen. Parallel dazu wird die Begegnung kostenlos bei Joyn und ran.de gestreamt. Die Vorberichterstattung aus Fürth beginnt bereits um 19.50 Uhr.

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Auch Sky ist an diesem Abend dabei. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell ebenfalls live, zusätzlich ist es im kostenpflichtigen Stream über Sky Go und WOW abrufbar.

Fürth steht unter Zugzwang, Essen reist mit Vorteil an

Rot-Weiss Essen geht mit einem 1:0 aus dem Hinspiel in die entscheidende Partie. Am vergangenen Freitag sorgte Torben Müsel mit einem Traumfreistoß für den Sieg des Dritten der 3. Liga, der sich damit eine sehr gute Ausgangsposition verschafft hat. Schon ein Unentschieden würde Essen reichen, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt zu machen.

Für die SpVgg Greuther Fürth ist die Lage dagegen klar. Das Kleeblatt muss gewinnen, um den Abstieg in die Drittklassigkeit zu verhindern. Die Entscheidung könnte sich bis in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen ziehen.

Erst danach stehen die 18 Zweitligisten für die Saison 2026/27 endgültig fest. Die neue Spielzeit beginnt bereits am 7. August, und dann könnte Rot-Weiss Essen erstmals seit dem Abstieg 2007 wieder zweitklassig spielen. Fürth wiederum will als Zweitliga-Dino und Spitzenreiter der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga die Klasse halten.

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