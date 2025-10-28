Fußball heute & jetzt Free-TV: ZDF-Übertragung am Dienstag – Wer moderiert & kommentiert den DFB Pokal?

Heute am Dienstag, den 28. Oktober 2025, bietet das ZDF einen echten Fußballmarathon im Free-TV – und setzt dabei auf ein eingespieltes Team aus Moderator:innen, Kommentator:innen und Reporter:innen. Den Anfang macht das DFB-Pokal-Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Danach folgt das Halbfinal-Rückspiel der Frauen-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League Deutschland gegen Frankreich. Hier ein Überblick, wer im ZDF moderiert und kommentiert – und wann. Um 18 Uhr geht die TV-Übertragung im Free-TV los!

Liveticker Frankreich gegen Deutschland ab 21:10 Uhr

DFB-Pokal live im ZDF: Frankfurt gegen Dortmund ab 18.30 Uhr

Das Fußballprogramm startet mit dem DFB-Pokalhit zwischen Frankfurt und Dortmund, der um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Die Übertragung beginnt bereits um 18.00 Uhr mit der Vorberichterstattung im Rahmen von „sportstudio live“.

Sven Voss moderiert die Sendung und führt durch die gesamte Live-Strecke am Abend. Der erfahrene Moderator ist seit Jahren das Gesicht des ZDF-Fußballs und bringt auch in hitzigen Pokalduellen die nötige Ruhe mit.

Am Mikrofon sitzt Gari Paubandt, der die Partie zwischen der Eintracht und dem BVB kommentiert. Paubandt ist für seinen klaren Stil bekannt – er legt den Fokus auf das Spielgeschehen, bringt taktische Einschätzungen ein und bleibt auch bei temporeichen Phasen präzise in der Analyse.

Lili Engels ist als Field-Reporterin in Frankfurt im Einsatz. Sie führt Interviews vor und nach dem Spiel, fängt Trainerstimmen ein und liefert emotionale Reaktionen vom Spielfeldrand.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

DFB Pokal Hertha BSC Berlin 3 0 SV Elversberg DFB Pokal VfL Wolfsburg 0 1 Holstein Kiel DFB Pokal Eintracht Frankfurt - - Borussia Dortmund DFB Pokal 1. FC Heidenheim 0 1 Hamburger SV DFB Pokal Borussia Mönchengladbach - - Karlsruher SC DFB Pokal FC Augsburg - - VfL Bochum DFB Pokal FC St. Pauli - - TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal Energie Cottbus - - RB Leipzig

Frauen-Halbfinale in der Nations League: Frankreich – Deutschland live im Anschluss

Nach dem DFB-Pokal richtet sich der Blick auf das Nations-League-Halbfinale der Frauen zwischen Frankreich und Deutschland. Anstoß ist um 21.10 Uhr in Caen. Sollte es im Pokal keine Verlängerung geben, beginnt die Übertragung bereits um 20.45 Uhr.

Claudia Neumann kommentiert das Spiel live aus Frankreich. Neumann ist eine der profiliertesten Stimmen im deutschen Frauenfußball – sie kennt beide Teams genau und bringt taktische wie emotionale Aspekte gleichermaßen gut auf den Punkt.

Im Studio bleibt Sven Voss weiterhin der Host, während Fritzy Kromp, Trainerin der Frauenmannschaft von Werder Bremen, als Expertin das Spiel fachlich begleitet. Kromp liefert Einblicke aus dem Profialltag, kennt viele Nationalspielerinnen persönlich und bringt eine analytische Perspektive auf das Spiel mit.

Katja Streso übernimmt die Interviews im Stadion in Caen. Sie spricht mit Spielerinnen, Trainer:innen und liefert Stimmen zum Spielverlauf und zur Stimmung im Stadion.

ZDF setzt auf starke Namen und klare Stimmen

Mit einem erfahrenen Team rund um Sven Voss, Claudia Neumann, Gari Paubandt und den Reporterinnen Lili Engels und Katja Streso bietet das ZDF nicht nur zwei Topspiele, sondern auch fundierte Fußballberichterstattung mit journalistischem Anspruch. Fachwissen trifft auf klare Ansprache – ideal für einen langen Fußballabend im Free-TV.

Quelle