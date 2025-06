Fußball heute ZDF live: Wo läuft das Deutschland Länderspiel? TV-Übertragung & Livestream

Das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal am heutigen Mittwoch – den 4. Juni 2025 um 21:00 Uhr – wird auf ZDF und DAZN übertragen. Es geht um den Einzug ins Finale der Nations League, welches die deutsche Nationalmannschaft erstmals erreichen kann. Die ZDF-Übertragung der Halbfinalpartie Deutschland-Portugal beginnt heute bereits um 19:25 Uhr mit den Vorberichten. Außerdem startet DAZN um 20:15 Uhr mit der TV-Ausstrahlung. Vor der Partie wird Kapitän Kimmich eine Medaille vom DFB für sein 100. Länderspiel erhalten.

Das Nations-League-Halbfinale Deutschland gegen Portugal ist ein wichtiger Härtetest für beide Teams auf dem Weg zum großen Ziel WM 2026. Denn diese Art von K.o.-Spielen gibt es sonst nur bei großen Turnieren. Außerdem geht es um den Nations-League-Titel, der dem DFB in der Titelsammlung noch fehlt. Die bisherigen Sieger lauteten Portugal (2018/19), Frankreich (2020/21) und Spanien (2022/23). Die DFB-Kicker Kimmich, Tah, ter Stegen, Wirtz und Sané haben jetzt die Chance, den Titel nach Deutschland zu holen.

Wo kommt Deutschland gegen Portugal live in TV und Stream?

Das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal wird am 4.6.2025 im TV und Live-Stream bei ZDF gesendet. Die TV-Ausstrahlung aus der Münchener Allianz-Arena beginnt um 19:25 Uhr. Das Länderspiel wird um 21:00 Uhr angepfiffen. Außerdem läuft die Begegnung beim Streaming-Anbieter DAZN, wo die Sendung um 20:15 Uhr startet.

Wer moderiert und kommentiert die TV-Übertragung Deutschland gegen Portugal?

Bereits um 19:25 Uhr begrüßt ZDF-Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer zur vierstündigen Live-Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen Portugal. Zudem sind Expertin Friederike Kromp, sowie Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker mit von der Partie. Der ZDF-Kommentator des Live-Spiels ist Oliver Schmidt. Weiterhin gibt es eine Live-Ausstrahlung des Länderspiels bei DAZN ab 20:15 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra, Experte Michael Ballack, Field-Reporter Freddy Harder und Kommentator Mario Rieker.

Nations League: Deutschland gegen Portugal – wer gewinnt?

Das Nations-League-Halbfinale Deutschland gegen Portugal wird ein knappes, spannendes Spiel, welches beide Teams gewinnen können. Allerdings ist die deutsche Nationalmannschaft aufgrund der besseren Wettquoten und des Heimvorteils leicht favorisiert. Portugal steht bei 5 Niederlagen infolge gegen Deutschland.

In welchem Stadion findet Deutschland gegen Portugal statt?

Das Final-Four der UEFA Nations-League findet in Deutschland statt. Daher spielt Deutschland gegen Portugal in der Allianz-Arena vor eigenen Fans. Die Münchener Arena hat ein Fassungsvermögen von 75.024 und ist ebenfalls der Spielort des Finals.

Wann spielt Deutschland wieder?

Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist am 8. Juni 2025. Entweder spielt Deutschland im Spiel um Platz 3 um 15 Uhr in Stuttgart oder im Finale um 21 Uhr in München. Gegner ist Spanien oder Frankreich.

Wann beginnt die WM-2026-Qualifikation?

Der Beginn der WM-2026-Qualifikation beginnt für Deutschland am 4.9.2025 mit dem Auswärtsspiel gegen die Slowakei in Bratislava. Die weiteren Gegner sind Nordirland und Luxemburg.

Fußball heute – Wer spielt am 4.6.2025? Wo kommt heute Fußball?

Fußball heute am 4.6.2025 kommt um 21 Uhr auf ZDF und DAZN, mit dem Nations-League-Halbfinale Deutschland gegen Portugal, dem größten Highlight des heutigen Fußball-Tages.