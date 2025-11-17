Fußball heute ZDF live * Wer zeigt das Länderspiel Deutschland gegen Slowakei?

Am morgigen Montag, dem 17. November 2025 steht für die deutsche Nationalmannschaft das entscheidende Spiel der WM-Qualifikation an. Gegner ist die Slowakei, Spielort ist Leipzig – und wer das Länderspiel live sehen möchte, ist beim ZDF richtig. Der Sender überträgt das Gruppenfinale umfassend im Free-TV und online.

Live im Free-TV und Livestream: So zeigt das ZDF das Spiel

Das ZDF beginnt seine Übertragung am Montagabend um 20:15 Uhr mit dem Format „sportstudio live“. Moderiert wird der Abend von Katrin Müller-Hohenstein, die gemeinsam mit den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker durch die dreieinhalbstündige Sendung führt. Der Anstoß in der Red Bull Arena Leipzig erfolgt um 20:45 Uhr. Kommentator des Spiels ist Oliver Schmidt. Wer das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, den Livestream über die ZDFmediathek oder zdf.de zu nutzen.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10 | - 20:45 Deutschland N S S S S - : - Slowakei S S N S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Rahmenprogramm mit Experten und Interviews

Neben der Live-Übertragung bietet das ZDF umfangreiche Einblicke rund um die Partie. Vor dem Anpfiff und in der Halbzeit liefern Kramer und Mertesacker taktische Analysen und Einschätzungen zur Lage der Nationalelf. Aus dem Innenraum berichten Amelie Stiefvatter und Boris Büchler mit Interviews und Stimmungen direkt aus dem Stadion. Auch nach dem Schlusspfiff bleibt das ZDF mit Stimmen, Highlights und Zusammenfassungen am Ball.

Sportstudio live bis 23:45 Uhr: Weitere Qualifikationsspiele im Anschluss

Der Abend endet nicht mit dem Schlusspfiff in Leipzig. Im Anschluss an die Begegnung Deutschland – Slowakei zeigt „sportstudio live“ bis 23:45 Uhr Zusammenfassungen weiterer Partien der WM-Qualifikation. Darunter das Parallelspiel in Gruppe A zwischen Nordirland und Luxemburg sowie weitere Duelle wie Malta – Polen oder Montenegro – Kroatien. Wer sich also einen Überblick über die internationalen Entscheidungen sichern will, bleibt beim ZDF bestens informiert.

Alles oder nichts: Die sportliche Ausgangslage

Zwar liegt der Fokus der Sendung auf der Übertragung, doch auch sportlich ist die Partie von hoher Brisanz: Deutschland und die Slowakei stehen punktgleich an der Tabellenspitze der Gruppe A. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM 2026, der Zweite muss im März in die Playoffs. Nach der 0:2-Pleite im Hinspiel ist die Ausgangslage für das DFB-Team klar: Ein Sieg muss her, um das direkte Ticket zu sichern – live zu verfolgen im ZDF.