Fußball heute ZDF live ** Wer überträgt DFB Pokal FC Augsburg gegen den FC Bayern München? * Aufstellungen

Nach dem furiosen 5:0 Sieg des FC Bayern München am Wochenende in der Bundesliga geht es am heutigen Mittwochabend beim Nachbarn FC Augsburg im DFB Pokal (2.Runde) weiter. Die Fuggerstädter hatten in der Liga gegen den großen FCB 1:0 gewonnen – gibt es heute wieder eine Sensation? Kommt der FC Bayern München in Augsburg heute wieder zum stolpern? Darmstadt 98 machte es gestern gegen die Pfohlen aus Mönchengladbach vor! Das heutige Spiel wird ab 20:45 Uhr im ZDF gezeigt.

Fußball heute ZDF live: FC Augsburg gegen den FC Bayern München

Am Mittwoch stehen in der 2. Runde des DFB-Pokals acht Partien auf dem Spielplan. Darunter das Bundesliga-Duell der bayrischen Nachbarn aus Augsburg und München. Schon um 18:45 Uhr geht es zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund rund.

Wer überträgt DFB Pokal FC Augsburg gegen den FC Bayern München?

Alle DFB Pokalspiele kommen heute bei Sky im Pay-TV. Lediglich das Spiel FC Augsburg gegen den FC Bayern München wird im ZDF ab 20:15 Uhr gezeigt. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Reporter wird Béla Réthy sein, Co-Kommentator Hanno Balitsch. Die Moderation wird Jochen Breyer zusammen mir Experte Per Mertesacker übernehmen. Anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele.

FC Augsburg zuletzt mit starken Ergebnissen

Zuletzt verlor der FC Augsburg mit 2:3 gegen den 1-FC Köln – alle drei Tore fielen viel zu einfach, das muss heute Abend besser sein. Dabei fehlte verletzungsbedingt die komplette Innenverteidigung, die nun teilweise durch die Rückkehr von Gouweleeuw und Bauer gestärkt sein sollte.

Wer spielt heute im DFB Pokal?

Am Mittwoch stehen in der 2. Runde des DFB-Pokals acht Partien auf dem Spielplan, vier Spiele um 18:45 Uhr und vier Spiele um 20:45 Uhr.



18:45 Uhr:

Hannover 96 – Borussia Dortmund

SC Freiburg – FC St. Pauli

SV Sandhausen – Karlsruher SC

SC Paderborn 07 – SV Werder Bremen



20:45 Uhr:

FC Augsburg – FC Bayern München

VfB Stuttgart – DSC Arminia Bielefeld

1. FC Union Berlin – 1. FC Heidenheim 1846

SSV Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf

Welche Spiele werden im Free-TV übertragen?

ARD und ZDF zeigen 15 Spiele live, inklusive der Halbfinals und dem Finale.