Fußball heute ZDF live Übertragung ** Champions League Finale im ZDF & DAZN Livestream

Heute Abend um 21 Uhr dürfen sich die deutschen Fußballfans freuen: Denn das Champions League Finale zwischen dem englischen Premiere League Club FC Liverpool und den Spaniern von Real Madrid wird im Free-TV im ZDF gezeigt. Kein Geringerer als Bela Rethy wird sein 7.Champions League Finale kommentieren. Schon um 19:20 geht es los im ZDF mit einer viertelstündigen Vorschau, um 20:20 Uhr wird dann im ZDF auf das Spiel eingestimmt. Um 21 Uhr ist im Stade de France im Pariser Stadtteil Saint-Denis Anstoß.

Es ist das 1.Mal in der Königsklasse, dass dieselben Clubs in drei Endspielen aufeinandertreffen. Beim letzten Duell 2018 gingen die Königlichen von Real Madrid nach einer denkwürdigen Partie als Sieger vom Platz. Die Reds aus Liverpool haben erstmals wieder die Chance auf eine Revanche. Gutes Omen für Real, sie konnten alle ihrer bisherigen sieben Finalteilnahmen in der Champions League gewinnen, zuletzt gab es das Triple von 2016 bis 2018.

Wer überträgt das Champions League Finale heute Abend?

Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte für die Champions League Finale gesichert, auch ohne deutsche Mannschaften. Dass das Spiel heute für die Deutschen nicht uninteressant ist, liegt sicherlich auch am deutschen Trainer Jürgen Klopp und am Rekord-Spieler Toni Kroos, Weltmeister 2014 und mehrfacher Champions League Gewinner mit den Bayern und Real Madrid. Neben dem ZDF zeigt aber auch der Sportsender DAZN das Finale heute Abend live.

ZDF Übertragung heute Abend

Das ZDF legt um 19:20 bis 19:35 Uhr mit den ersten Vorberichten los. Die eigentliche Übertragung dann im Fernsehen ab 20:20 Uhr. Belá Réthy wird ab 21 Uhr ein weiteres seiner Finale kommentieren, es wird wohl das letzte in der Champions League sein. Jochen Breyer wird mit den beiden Weltmeistern Per Mertesacker & Christoph Kramer aufs Spiel einstimmen. Field-Reporter/in sind Claudia Neumann & Nils Kaben.

DAZN Übertragung heute Abend

Es ist das vierte CL-Finale von DAZN, nachdem Sky keine CL-Spiele mehr moderiert. Die Vorberichte starten ab 19:30 Uhr, der Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Dann übernehmen Laura Wontorra und Alex Schlüter die Moderation. Kommentator wird wieder Jan Platte mit den beiden Ex-Fußballern Sandro Wagner und Sami Khedira sein.

Schon heute tagsüber läuft zum Abruf das UCL-Magazin zum Showdown in Paris. In knapp 23 Minuten wird auf das Spiel eingestimmt. Es gibt Interviews mit Klopp und Ancelotti und den Beteiligten von Real Madrid wie z.b. Dani Carvajal. Es wird vom dramatischen Weiterkommen der Teams bis ins Finale berichtet.

