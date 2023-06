Fußball heute ZDF live 18 Uhr – Frauen Länderspiel Deutschland gegen Vietnam – Aufstellung & Stimmung vor der Frauen WM

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Vietnam: Ein erster Test für die WM-Vorbereitung der deutschen Frauen

Heute Abend erwartet uns ein Fußball-Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft: Deutschland gegen Vietnam. Dieses Spiel ist der erste Test in der WM-Vorbereitung der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, die vom 20. Juli bis zum 20. August stattfinden wird.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team trafen am Dienstag in Herzogenaurach ein, um ihre Vorbereitungen zu starten. Sie freuen sich auf den Beginn des ersten Trainingslagers, in dem 25 Spielerinnen willkommen geheißen werden, darunter auch fünf Bayern-Spielerinnen und die Chelsea-Torhüterin Ann-Katrin Berger. Das ZDF zeigt das Spiel im Free-TV ab 18:15 Uhr

Für alle Fußballbegeisterten, die das Spiel live verfolgen möchten: ZDF überträgt das Spiel heute Abend ab 18:15 Uhr live im Free-TV. Die Moderation übernimmt Sven Voss, unterstützt von der Expertin Kathrin Lehmann. Die Fans können sich auf spannende Spielanalysen und Kommentare freuen, präsentiert vom erfahrenen Reporter Norbert Galeske.

18 Uhr – Im ZDF geht es nun los, um 18:15 Uhr ist Anstoß!

Aufstellung – so spielt Deutschland gegen den Vietnam

Die deutsche Startelf: Frohms – Freigang, Däbritz (K), Lattwein, Doorsoun, Nüsken, Anyomi, Hagel, Krumbiegel, Linder, Kössler

Tickets sind noch erhältlich

Falls Sie das Länderspiel gerne live im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach erleben möchten, können Sie noch Tickets über das DFB-Ticketportal oder per Telefon unter der Nummer 069 90 28 38 48 erwerben. Die Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 20 und 25 Euro (ermäßigt 15 bis 20 Euro). Stehplatztickets sind für 9 Euro (ermäßigt 7 Euro) erhältlich. Kinder bis 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 6 Euro pro Person und sind nur für den Stehplatzbereich buchbar.

Personalien und Aufstellung

Die Kader-Zusammenstellung stellt für Bundestrainerin Voss-Tecklenburg eine besondere Herausforderung dar, da sie nur 23 Spielerinnen für die WM nominieren darf. Leider kann die Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf aufgrund eines Infekts nicht am heutigen Spiel teilnehmen und kuratiert ihre Krankheit im Trainingscamp “adidas HomeGround” in Herzogenaurach.

Das Spiel heute ist nicht nur ein wichtiger Test für die WM-Vorbereitung, sondern auch eine Chance für die Spielerinnen, sich für den finalen WM-Kader zu empfehlen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Team heute Abend gegen Vietnam präsentiert und wem es gelingt, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Bleiben Sie also dran und verpassen Sie nicht dieses aufregende Spiel auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen!