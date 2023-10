Fußball heute ZDF live: DFB Pokal Spielplan & TV Spielplan – Wo läuft heute DFB Pokal?

Live-Übertragung der 2. Runde im Free-TV

Die Fußballfans dürfen sich freuen, denn die 2. Runde des DFB-Pokals steht unmittelbar bevor. Heute am Dienstag und morgen am Mittwoch, dem 31. Oktober und dem 1. November, werden spannende Begegnungen erwartet. Besonders erfreulich für alle Fans: Zwei dieser Partien werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, der Rest läuft wie immer bei Sky.



Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen. Zwei Spiele, nämlich das zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln sowie das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Saarbrücken, werden im Free-TV gezeigt. Das ZDF und die ARD übernehmen jeweils die Übertragungen und bieten zudem Vorberichterstattungen an.

Diese DFB Pokale Spiele laufen im Free-TV bei ARD & ZDF

Das erste Highlight dieser Runde ist das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln. Dieses Duell, bei dem die Roten Teufel auf den Effzeh treffen, findet am 31. Oktober um 20.45 Uhr statt. Nicht nur der Pay-TV-Sender “Sky” wird diese Begegnung übertragen, auch das ZDF hat sich die Rechte gesichert und zeigt das Match in voller Länge. Zudem können sich die Zuschauer bereits ab 20.15 Uhr auf eine ausführliche Vorberichterstattung freuen, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein und mit Expertenmeinung von Per Mertesacker.

Am darauffolgenden Tag, dem 1. November, steht die zweite im Free-TV übertragene Partie an. Hierbei handelt es sich um das Spiel zwischen dem FC Bayern München, dem Rekord-Titelträger, und dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Auch hier ist der Anstoß um 20.45 Uhr. Die ARD übernimmt die Live-Übertragung aus dem Ludwigspark und startet, genau wie das ZDF am Vortag, bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Als Moderatorin wird Esther Sedlaczek durch den Abend führen.

Regen: Findet Bayern gegen Saarbrücken statt?

Das Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern könnte aufgrund von starken Regenfällen und dadurch beeinträchtigtem Rasenzustand am Mittwoch möglicherweise nicht stattfinden. Die Entscheidung darüber wird am Spieltag getroffen. Das Sonntagsspiel von Saarbrücken gegen Dresden musste bereits wegen Regen in der Halbzeit abgebrochen werden. Es gibt jedoch Hoffnung für das Pokalspiel, da das Wetter sich verbessert hat und der Rasen aerifiziert wurde, was zu besseren Bedingungen beitrug. Bei einer Absage könnte dies für den FC Bayern problematisch sein, da sie ein enges Programm in der Bundesliga und Champions League haben. Das Spiel ist mit 16.000 Zuschauern ausverkauft und eine Verlegung in ein anderes Stadion ist kurzfristig nicht möglich.

