Fußball heute ZDF live: „Das aktuelle Sportstudio“: Welche Gäste kommen heute ins ZDF-Studio?

In der heutigen Ausgabe von „Das aktuelle Sportstudio“ im ZDF, die um 22.30 Uhr beginnt, stehen spannende Highlights des Bundesliga-Spieltags im Fokus. Moderator Jochen Breyer begrüßt den dreifachen Olympiasieger Felix Loch im Studio. Im Mittelpunkt der Sendung steht das mit Spannung erwartete Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund.

Die Gäste der heutigen Sendung

Moderator Jochen Breyer führt durch die Sendung und hat einen besonderen Gast geladen: Felix Loch, der als einer der besten Rennrodler der Geschichte gilt. Seine Erfolge, darunter drei Olympiasiege und 13 Weltmeistertitel, machen ihn zu einem gefragten Experten für den Sport.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Das Topspiel des Abends

Im Mittelpunkt der Sendung steht das Abendspiel des 19. Bundesliga-Spieltags: Union Berlin trifft auf Borussia Dortmund. Beide Teams gehen mit dem Ziel in die Partie, ihre Position in der Tabelle zu festigen. Die Analyse des Spiels wird die Zuschauer über den Spielverlauf und entscheidende Momente informieren.

Weitere Bundesliga-Duelle

Zusätzlich zum Hauptspiel werden die weiteren Partien der Bundesliga ausführlich besprochen. Dabei stehen unter anderem die Begegnungen Bayern München gegen FC Augsburg und Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen auf der Agenda. Auch die Spiele von Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim sowie 1. FSV Mainz 05 gegen VfL Wolfsburg werden thematisiert.

2. Bundesliga im Blick

Auch die 2. Bundesliga kommt nicht zu kurz. In der heutigen Sendung wird über die Begegnungen des 19. Spieltags berichtet, darunter das Aufeinandertreffen zwischen 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden sowie das Spiel Karlsruher SC gegen Hertha BSC.

„Das aktuelle Sportstudio“: Sendetermine im ZDF

Das beliebte Format wird jeden Samstag spätabends ausgestrahlt. Die kommenden Sendetermine sind bereits geplant: Am 31. Januar, 7. Februar und 14. Februar 2026 wird die Sendung jeweils um 23.00 Uhr ausgestrahlt, wobei der Stream bereits ab 22.30 Uhr verfügbar ist. Verpasste Folgen können in der ZDF-Mediathek oder auf sportstudio.de nachgeschaut werden.