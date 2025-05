Fußball heute ZDF live ab 19:45 Uhr * alles zum DFB Pokalfinale im ZDF

Bielefeld gegen Stuttgart: Historisches DFB-Pokalfinale live im Free-TV

Wenn heute Abend Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart im Berliner Olympiastadion aufeinandertreffen, geht es um mehr als nur den DFB-Pokal. Es ist die 82. Auflage des Endspiels – und die große Chance für einen Drittligisten, Fußballgeschichte zu schreiben. Noch nie konnte ein Team aus der dritten Liga den Pokal gewinnen. Ob die Arminia aus Ostwestfalen diese Sensation schafft, sehen Fans live im Free-TV im ZDF ab 19:25 Uhr (Anstoß um 20 Uhr).

So läuft die TV-Übertragung

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Das DFB-Pokalfinale wird am heutigen Samstag, den 24. Mai, live und kostenlos im ZDF gezeigt. Die Übertragung beginnt um 19:25 Uhr, der Anpfiff im Olympiastadion erfolgt um 20:00 Uhr. Wer das Spiel lieber digital verfolgen will, kann auf den Livestreams von sportstudio.de oder der ZDF-Mediathek zurückgreifen.

Am Mikrofon sitzt Gari Paubandt, der mit dieser Partie sein Debüt bei einem großen Fußball-Event gibt. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein. Als Experten stehen ihr mit Christoph Kramer und Per Mertesacker zwei erfahrene Weltmeister zur Seite – geballte Kompetenz also für den langen Fußballabend.

Ein Außenseiter schreibt Geschichte?

Arminia Bielefeld steht nach einer sensationellen Pokalsaison überraschend im Finale – als erster Drittligist seit Einführung der 3. Liga im Jahr 2008. Der Weg ins Endspiel war geprägt von Überraschungen, taktischer Disziplin und dem unbändigen Willen, den „großen“ Gegnern Paroli zu bieten. Heute winkt der ganz große Triumph, der den Club auf einen Schlag bundesweit in den Fokus rücken würde.

Gegner im Finale ist kein Geringerer als der VfB Stuttgart – eine Mannschaft, die in der Bundesliga für ihre offensive Spielweise bekannt ist. Der klare Favorit will sich nach einer starken Saison mit einem Titel krönen. Doch wie so oft im Pokal gilt: Der Außenseiter hat nichts zu verlieren.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Spannung garantiert – der Pokal hat seine eigenen Gesetze

Auch wenn die Rollen klar verteilt scheinen, bleibt das Pokalfinale ein Spiel mit offenem Ausgang. Bielefeld wird versuchen, mit Leidenschaft, Defensive und gezielten Kontern die Sensation zu schaffen. Der VfB Stuttgart dürfte auf frühe Dominanz und schnelles Umschaltspiel setzen, um das Spiel früh in die gewünschte Richtung zu lenken.

Doch gerade im Finale zeigt sich immer wieder: Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Eine clevere Taktik, ein Standard oder ein Geistesblitz kann alles entscheiden – für oder gegen die Sensation.