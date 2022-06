Fußball heute live * Wo läuft die UEFA Nations League im TV? ZDF, RTL, DAZN Livestream

Heute Abend startet mit einem vorgezogenen Spiel die UEFA Nations League Saison 2022. In der Liga A, Gruppe 4 starten die Fußballnationalmannschaften von Polen und Wales in das Turnier, welches spannende Spiele nicht nur für deutsche Fußballfans bereit hält. Denn in der Liga A stehen die 16 besten europäischen Nationalmannschaften, das sorgt für Spannung wie z.B. Deutschland gegen England (Di 7.6.) oder gegen Italien (Sa. 4.6.). Dabei haben diejenigen Glück, die ein DAZN Abo ihr Eigen nennen: DAZN überträgt alle Spiele der Nations League 2022. Die Sendung GoalZone zeigt in der Konferenz die Highlights der einzelnen Spiele ab 20:45 Uhr jeden Tag.

Wo laufen die Spiele der UEFA Nations League?

Der private Streaming-Sportsender DAZN zeigt alle Spiele der UEFA Nations League live. Heute Abend geht es mit Polen gegen Wales los, morgen dann das Topspiel in der 2 mit Spanien gegen Portugal. Am Freitag warten dann Belgien gegen die Niederlande und Frankreich gegen Dänemark auf die Fans bei DAZN.

Wann laufen die Spiele der UEFA Nations League?

Anpfiff ist in den Stadien zu unterschiedlichen Zeiten, abhängig von der geografischen Lage. So starten einige Spiele schon um 16 Uhr (z.B. Kasachstan gegen Aserbaidschan), um 18 Uhr (Polen gegen Wales), die meisten allerdings erst um 20:45 Uhr (Deutschland gegen Italien).

Liveticker heute 1.6.: Polen gewinnt das 1.Spiel mit 2:1 gegen Wales. Polen begann langsam, steigerte sich aber in der zweiten Halbzeit und holte sich den Sieg. Czesław Michniewicz betonte, wie wichtig es sei, in der UEFA Nations League zu punkten, und so hat er seine Mission erfüllt, auch dank seiner Einwechslungen: Jakub Kamiński und Karol Świderski trafen beide, nachdem sie von der Bank kamen. Es war eine solide Leistung von Wales. Das WM-Playoff-Finale beeinflusste die Mannschaftsauswahl von Rob Page, aber sie haben guten Fußball gespielt.

Wo laufen die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft?

Das erste deutsche Länderspiel wird dagegen bei RTL gezeigt und nicht bei ARD oder ZDF. RTL konnte sich ein umfangreiches Paket der deutschen DFB Länderspiele bis 2028 sichern, darunter auch die Länderspiele der UEFA Nations League, allerdings haben ARD und ZDF auch Zugriffsrechte. Wann welche deutschen Länderspiele in den öffentlich-rechtlichen laufen ist aber noch unklar. Wir werden euch rechtzeitig informieren.

Gegen wen spielt Deutschland bei der UEFA Nations League 2022/2023? Deutschlands Gegner in der Liga A – Gruppe C sind: 🇮🇹 Italien

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

🇭🇺 Ungarn # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇮🇹 Italien 0 0 0 0 0 0 0 2 🇩🇪 Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 3 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 0 0 0 0 0 0 0 4 🇭🇺 Ungarn 0 0 0 0 0 0 0

Warum überträgt DAZN die UEFA Nations League?

DAZN hat sich die Rechte der WM-Qualifikation in Europa als auch die Spiele der UEFA Nations League gesichert. Wie viel Geld über den Tisch gehen musste, ist allerdings nicht bekannt.

Was kostet DAZN live?

Ein reguläres Monatsabo von DAZN kostet derzeit mindestens 24,99 EUR im Monat. Bei DAZN gibt es die Auswahl zwischen einem monatlichen Abo oder einer jährlichen Mitgliedschaft.

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat.

Jahresabo: 24,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Man darf die Sendungen auf bis zu 4 Abspielgeräte nutzen und auf 2 Geräten gleichzeitig streamen.

Wer bis zum 1. Februar 2022 ein Abo bei DAZN abgeschlossen hat, profitiert bis zum 31. Juli 2022 von den alten Tarifen. Auch Jahresabos, die bis dahin auslaufen, können zum alten Preis von 149,99 Euro ihre Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr verlängern.

Wie bekommt man DAZN günstiger für 14,99 EUR?

In einigen Supermärkten in Deutschland wie bei Aldi oder Lidl sowie bei interspar in Österreich kann man Gutscheine für einen oder drei Monate kaufen. Dann bezahlt man nur 14,99 EUR pro Monat. Wie lange es diese Möglichkeit noch gibt, ist derzeit unbekannt.

