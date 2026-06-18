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Fußball heute WM Spielplan, Ergebnisse & Tabelle: Wer spielt heute am Donnerstag, 18.6. bei der WM 2026?

von
🇧🇦 🇧🇷 🇩🇰 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇬🇭 🇮🇹 🇨🇦 🇨🇴 🇲🇽 🇵🇦 🇨🇭 🇿🇦 🇨🇿 🇺🇸

Vier Spiele markieren heute am Donnerstag 18.6. eine Zäsur: In der Nacht gewann Ghana 1:0 gegen Panama und Usbekistan verlor 1:3 gegen Kolumbien den ersten Spieltag. Jetzt haben alle 48 Teams einmal bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft gespielt. Und schon am Abend dreht sich das Turnier weiter, der zweite Spieltag beginnt um 18 Uhr mit Tschechien gegen Südafrika, ehe um 21 Uhr die Schweiz auf Italien-Bezwinger Bosnien & Herzegowina trifft. Für deutsche Fans heißt das wieder: Nachtschicht für Bayern-Star Luis Díaz und Kolumbien, dazu WM-Fußball zur besten Sendezeit, teils kostenlos im Free-TV. Hier kommt der komplette Tagesüberblick mit allen Anstoßzeiten, Stadien und TV-Infos.

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Fußball heute am Donnerstag, 18. Juni 2026 bei der WM 2026: Ghana gegen Panama 1:0, Usbekistan gegen Kolumbien 1:3, Tschechien gegen Südafrika (18:00 Uhr), Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (21:00 Uhr). Grafik mit Ergebnissen, Anstoßzeiten in MESZ, Landesflaggen, WM-Gruppen und TV-Sendern.
Fußball heute bei der WM 2026: die Ergebnisse der Nacht (Ghana–Panama 1:0, Usbekistan–Kolumbien 1:3) und die beiden Spiele am Abend des 18. Juni im Überblick.
Weltmeisterschaften
18.6.2026
- 1:00
Ghana
0.03
xG
0.13
1 0
Panama
Toronto Stadium WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
18.6.2026
- 4:00
Uzbekistan
1.14
xG
1.61
1 3
Kolumbien
Estadio Azteca "Aztekenstadion" WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
18.6.2026
- 18:00
Tschechien
- -
Südafrika
Atlanta Stadium﻿ WM 2026 Stadion
Vorschau: Doppelchance : Tschechien oder Unentschieden
Weltmeisterschaften
18.6.2026
- 21:00
Schweiz
- -
Bosnien & Herzegovina
Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage

01:00 Uhr: 1:0 Ghana gegen Panama (WM 2026 Gruppe L)

Kaum ein WM-Teilnehmer hatte eine turbulentere Vorbereitung als Ghana: Erst 72 Tage vor dem Turnier übernahm der 72-jährige Carlos Queiroz für den entlassenen Otto Addo. Sportlich stimmt die Basis, die Abwehr kassierte in der Qualifikation nur 0,6 Gegentore pro Spiel, vorne glänzt Antoine Semenyo mit 16 Premier-League-Toren. Panama jagt bei seiner zweiten WM-Teilnahme den ersten Sieg der Geschichte, 2018 wurde schon der Ehrentreffer gegen England wie ein Titel gefeiert. Angeführt wird das Team von Adalberto Carrasquilla, dem CONCACAF-Fußballer des Jahres 2024.

Anstoß ist um 01:00 Uhr MESZ im BMO Field in Toronto. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Ghana gegen Panama, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| Toronto Stadium WM 2026 Stadion | 18.6.2026-1:00
Ghana
N N N N U
1 : 0
0.03
xG
0.13
Endergebnis
Panama
U S N S U
Caleb Yirenkyi
90'+5'
| Schiedsrichter: G. Nyberg | Halbzeit: 0-0
Tore
Tor
Caleb Yirenkyi (Assist: B. Thomas-Asante)
90'
+5
1
L. Zigi
14
G. Mensah
18
Jerome Opoku
4
Jonas Adjei Adjetey
26
M. Senaya
11
Antoine Semenyo
15
E. Owusu
3
Caleb Yirenkyi
24
E. Nuamah
22
K. Sulemana
9
J. Ayew
22
Orlando Mosquera
16
A. Andrade
3
J. Córdoba
13
Jiovany Ramos
2
César Blackman
11
Y. Bárcenas
14
C. Harvey
23
Michael Murillo
7
P. Rodríguez
18
Cecilio Waterman
6
Cristian Martínez
field field

04:00 Uhr: 1:3 Usbekistan gegen Kolumbien (WM 2026 Gruppe K)

Im legendären Aztekenstadion feiert Usbekistan seine WM-Premiere, im achten Anlauf seit der Unabhängigkeit klappte die Qualifikation, die Helden bekamen dafür je ein Auto geschenkt. Kapitän Eldor Shomurodov peilt selbstbewusst die K.o.-Runde an. Kolumbien kommt mit dem frischgebackenen deutschen Double-Sieger Luis Díaz, der Torschütze, Vorbereiter und Antreiber in einer Person ist. Bei der bislang letzten Teilnahme 2014 stürmten die Cafeteros bis ins Viertelfinale, Frankreichs Trainer Didier Deschamps adelt sie als Gegner auf Augenhöhe mit Brasilien.

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Anstoß ist um 04:00 Uhr MESZ im Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Usbekistan gegen Kolumbien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| Estadio Azteca "Aztekenstadion" WM 2026 Stadion | 18.6.2026-4:00
Uzbekistan
S U S N N
1 : 3
1.14
xG
1.61
Endergebnis
Kolumbien
S N N S S
Abbosbek Fayzullaev
60'
Daniel Muñoz
40'
Luis Díaz
65'
Jaminton Campaz
90'+9'
| Schiedsrichter: A. Taylor | Halbzeit: 0-1
Tore
40'
Tor
Daniel Muñoz (Assist: Luis Díaz)
Tor
Abbosbek Fayzullaev
60'
65'
Tor
Luis Díaz (Assist: Gustavo Puerta)
90'
+9
Tor
Jaminton Campaz (Assist: Cucho Hernández)
1
Utkir Yusupov
5
Rustam Ashurmatov
18
Abdulla Abdullaev
2
Abdukodir Khusanov
13
Sherzod Nasrullaev
7
Otabek Shukurov
6
Akmal Mozgovoy
24
Behruz Karimov
11
Oston Urunov
22
Abbosbek Fayzullaev
14
Eldor Shomurodov
12
Camilo Vargas
17
Johan Mojica
3
Jhon Lucumí
23
Davinson Sánchez
2
Daniel Muñoz
11
Jhon Arias
16
Jefferson Lerma
14
Gustavo Puerta
7
Luis Díaz
25
Luis Javier Suárez
10
James Rodríguez
field field

18:00 Uhr: Tschechien gegen Südafrika (WM 2026 Gruppe A)

Der zweite Spieltag beginnt in Atlanta: Tschechien und Süafrika bestreiten ihr zweites Gruppenspiel. Und beide stehen unter Zugzwang verlor man doch das Auftaktspiel. Bei der ersten WM-Teilnahme seit 2006 ruhen die Hoffnungen auf Toptorjäger Patrik Schick, das Ticket gab es erst im Playoff-Drama gegen Dänemark nach Elfmeterschießen. Südafrika stellt den jüngsten Kader der Gruppe A und das heimischste Team dazu, 19 von 26 Spielern kicken in der eigenen Liga. Trainer Hugo Broos setzt vorne auf Burnley-Stürmer Lyle Foster. Für beide Teams geht es heute ums Weiterkommen, ein Dreier wäre wichtig um ins Sechzehntelfinale zu kommen.

Anstoß ist um 18:00 Uhr MESZ im Atlanta Stadium in Atlanta. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Tschechien gegen Südafrika, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

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WM 2026 | Spieltag 2
| Atlanta Stadium﻿ WM 2026 Stadion | 18.6.2026-18:00
Tschechien
S U U S N
- : -
Südafrika
N U N U N
Vorschau: Doppelchance : Czechia oder Unentschieden
1
Matěj Kovář
7
Ladislav Krejčí
4
Robin Hranáč
3
Tomáš Holeš
24
A. Sojka
12
Lukáš Červ
18
Michal Sadílek
5
V. Coufal
8
Vladimír Darida
9
Adam Hložek
10
Patrik Schick
1
Ronwen Williams
6
Aubrey Modiba
14
Mbekezeli Mbokazi
21
I. Okon
20
Khuliso Mudau
4
Teboho Mokoena
5
Thalente Mbatha
12
T. Maseko
23
J. Adams
7
O. Appollis
15
I. Rayners
field field

Tabelle der WM Gruppe A

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Mexiko
Mexiko
S
>
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Südkorea
Südkorea
S
>
1
1
0
0
2
1
1
3
3
Südafrika
Südafrika
N
>
1
0
0
1
0
2
-2
0
4
Tschechien
Tschechien
N
>
1
0
0
1
1
2
-1
0

21:00 Uhr: Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (WM 2026 Gruppe B)

Im zweiten Gruppenspiel der Nati geht es in Los Angeles gegen den Italien-Bezwinger: Die Schweiz spielt ihre sechste WM in Folge, verlor von den letzten 44 Qualifikationsspielen nur ein einziges und träumt vom ersten Viertelfinale. Kapitän Granit Xhaka geht in sein viertes großes Turnier, mit neun Bundesliga-Profis um Manuel Akanji und Breel Embolo ist das Team von Murat Yakin deutsch geprägt. Doch das Auftaktspiel gegen Katar ging richtig daneben, nur ein 1:1 nach 90 Minuten.

Bosnien & Herzegowina stellt den jüngsten Kader der Gruppe B und zugleich den ältesten Spieler: Schalke-Stürmer Edin Džeko, 40 Jahre alt und Rekordtorjäger seines Landes. Nach dem 1:1 gegen Co-.Gastgeber Kanada am 1.Spieltag muss ebenso ein Dreier her. Mit dann vier Punkten wäre man wahrscheinlich im Sechzehntelfinale.

Anstoß ist um 21:00 Uhr MESZ im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 2
| Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion | 18.6.2026-21:00
Schweiz
N U S U U
- : -
Bosnien & Herzegovina
U U U U U
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Keine Vorhersage

Tabelle der WM Gruppe B

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Bosnien & Herzegovina
Bosnien & Herzegovina
U
>
1
0
1
0
1
1
0
1
2
Kanada
Kanada
U
>
1
0
1
0
1
1
0
1
3
Qatar
Qatar
U
>
1
0
1
0
1
1
0
1
4
Schweiz
Schweiz
U
>
1
0
1
0
1
1
0
1

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Ghana gegen Panama steigt im BMO Field in Toronto. Usbekistan gegen Kolumbien steigt im Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City. Tschechien gegen Südafrika steigt im Atlanta Stadium in Atlanta. Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina steigt im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 18.6.?

Ghana gegen Panama und Usbekistan gegen Kolumbien und Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina laufen heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

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