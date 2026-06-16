Fußball heute WM Spielplan & Tabelle – Wer spielt heute am Donnerstag, 18.6. bei der WM 2026?

Vier Spiele markieren heute am Donnerstag 18.6. eine Zäsur: In der Nacht beschließen Ghana gegen Panama und Usbekistan gegen Kolumbien den ersten Spieltag, danach haben alle 48 Teams einmal gespielt. Und schon am Abend dreht sich das Turnier weiter, der zweite Spieltag beginnt um 18 Uhr mit Tschechien gegen Südafrika, ehe um 21 Uhr die Schweiz auf Italien-Bezwinger Bosnien & Herzegowina trifft. Für deutsche Fans heißt das wieder: Nachtschicht für Bayern-Star Luis Díaz und Kolumbien, dazu WM-Fußball zur besten Sendezeit, teils kostenlos im Free-TV. Hier kommt der komplette Tagesüberblick mit allen Anstoßzeiten, Stadien und TV-Infos.

Weltmeisterschaften Ghana - - Panama Weltmeisterschaften Uzbekistan - - Kolumbien Weltmeisterschaften Tschechien - - Südafrika Weltmeisterschaften Schweiz - - Bosnien & Herzegovina

01:00 Uhr: Ghana gegen Panama (WM 2026 Gruppe L)

Kaum ein WM-Teilnehmer hatte eine turbulentere Vorbereitung als Ghana: Erst 72 Tage vor dem Turnier übernahm der 72-jährige Carlos Queiroz für den entlassenen Otto Addo. Sportlich stimmt die Basis, die Abwehr kassierte in der Qualifikation nur 0,6 Gegentore pro Spiel, vorne glänzt Antoine Semenyo mit 16 Premier-League-Toren. Panama jagt bei seiner zweiten WM-Teilnahme den ersten Sieg der Geschichte, 2018 wurde schon der Ehrentreffer gegen England wie ein Titel gefeiert. Angeführt wird das Team von Adalberto Carrasquilla, dem CONCACAF-Fußballer des Jahres 2024.

Anstoß ist um 01:00 Uhr MESZ im BMO Field in Toronto. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Ghana gegen Panama, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | BMO Field | - 1:00 Ghana N N N N U - : - Panama U S N S U Tage Stunden Minuten Sekunden

04:00 Uhr: Usbekistan gegen Kolumbien (WM 2026 Gruppe K)

Im legendären Aztekenstadion feiert Usbekistan seine WM-Premiere, im achten Anlauf seit der Unabhängigkeit klappte die Qualifikation, die Helden bekamen dafür je ein Auto geschenkt. Kapitän Eldor Shomurodov peilt selbstbewusst die K.o.-Runde an. Kolumbien kommt mit dem frischgebackenen deutschen Double-Sieger Luis Díaz, der Torschütze, Vorbereiter und Antreiber in einer Person ist. Bei der bislang letzten Teilnahme 2014 stürmten die Cafeteros bis ins Viertelfinale, Frankreichs Trainer Didier Deschamps adelt sie als Gegner auf Augenhöhe mit Brasilien.

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Anstoß ist um 04:00 Uhr MESZ im Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Usbekistan gegen Kolumbien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

18:00 Uhr: Tschechien gegen Südafrika (WM 2026 Gruppe A)

Der zweite Spieltag beginnt in Atlanta: Tschechien und Süafrika bestreiten ihr zweites Gruppenspiel. Und beide stehen unter Zugzwang verlor man doch das Auftaktspiel. Bei der ersten WM-Teilnahme seit 2006 ruhen die Hoffnungen auf Toptorjäger Patrik Schick, das Ticket gab es erst im Playoff-Drama gegen Dänemark nach Elfmeterschießen. Südafrika stellt den jüngsten Kader der Gruppe A und das heimischste Team dazu, 19 von 26 Spielern kicken in der eigenen Liga. Trainer Hugo Broos setzt vorne auf Burnley-Stürmer Lyle Foster. Für beide Teams geht es heute ums Weiterkommen, ein Dreier wäre wichtig um ins Sechzehntelfinale zu kommen.

Anstoß ist um 18:00 Uhr MESZ im Atlanta Stadium in Atlanta. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Tschechien gegen Südafrika, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

Tabelle der WM Gruppe A

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Mexiko S > 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Südkorea S > 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Südafrika N > 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Tschechien N > 1 0 0 1 1 2 -1 0

21:00 Uhr: Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (WM 2026 Gruppe B)

Im zweiten Gruppenspiel der Nati geht es in Los Angeles gegen den Italien-Bezwinger: Die Schweiz spielt ihre sechste WM in Folge, verlor von den letzten 44 Qualifikationsspielen nur ein einziges und träumt vom ersten Viertelfinale. Kapitän Granit Xhaka geht in sein viertes großes Turnier, mit neun Bundesliga-Profis um Manuel Akanji und Breel Embolo ist das Team von Murat Yakin deutsch geprägt. Doch das Auftaktspiel gegen Katar ging richtig daneben, nur ein 1:1 nach 90 Minuten.

Bosnien & Herzegowina stellt den jüngsten Kader der Gruppe B und zugleich den ältesten Spieler: Schalke-Stürmer Edin Džeko, 40 Jahre alt und Rekordtorjäger seines Landes. Nach dem 1:1 gegen Co-.Gastgeber Kanada am 1.Spieltag muss ebenso ein Dreier her. Mit dann vier Punkten wäre man wahrscheinlich im Sechzehntelfinale.

Anstoß ist um 21:00 Uhr MESZ im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

Tabelle der WM Gruppe B

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bosnien & Herzegovina U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Kanada U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Schweiz U > 1 0 1 0 1 1 0 1

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Ghana gegen Panama steigt im BMO Field in Toronto. Usbekistan gegen Kolumbien steigt im Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City. Tschechien gegen Südafrika steigt im Atlanta Stadium in Atlanta. Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina steigt im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 18.6.?

01:00 Uhr, Ghana gegen Panama: exklusiv bei MagentaTV

exklusiv bei MagentaTV 04:00 Uhr, Usbekistan gegen Kolumbien: exklusiv bei MagentaTV

exklusiv bei MagentaTV 18:00 Uhr, Tschechien gegen Südafrika: live im ZDF und bei MagentaTV

live im ZDF und bei MagentaTV 21:00 Uhr, Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina: exklusiv bei MagentaTV

Ghana gegen Panama und Usbekistan gegen Kolumbien und Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina laufen heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.