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Fußball heute: WM 2026 Ergebnisse: Wer spielte heute am Mittwoch bei WM 2026?

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🇩🇿 🇦🇷 🇧🇷 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇮🇶 🇮🇹 🇯🇴 🇨🇦 🇭🇷 🇲🇽 🇳🇴 🇦🇹 🇵🇹 🇺🇸

Dichter wird diese Weltmeisterschaft nicht: Fünf WM-Spiele an einem Tag, und fast jedes hat Starpotenzial. Die Nacht gehörte den Frühaufstehern, um Mitternacht feierte Erling Haaland mit Norwegen sein 4:1 WM-Debüt, um 3 Uhr begann die letzte WM von Lionel Messi (mit 3 Toren!), um 6 Uhr folgte Österreichs erster WM- nach 28 Jahren.

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Am Abend um 19 Uhr übernimmt Cristiano Ronaldo mit Portugal, ehe um 22 Uhr der Kracher steigt: England gegen Kroatien, die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018. Beide Abendspiele laufen kostenlos im Free-TV. Hier kommt der komplette Tagesüberblick mit allen Anstoßzeiten, Stadien und TV-Infos.

Fußball heute: WM 2026 Ergebnisse - Wer spielt heute am Mittwoch bei WM 2026?
Fußball heute: WM 2026 Ergebnisse – Wer spielt heute am Mittwoch bei WM 2026?

Update 23 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Wie spielt Frankreich gegen Senegal? 3:1 Sieg mit Rekordmann Mbappé

Weltmeisterschaften
17.6.2026
- 22:00
England
2.82
xG
0.53
4 2
Kroatien
Dallas Stadium WM 2026 Stadion

22:00 Uhr: 4:2 England gegen Kroatien (WM 2026 Gruppe L)

Der Kracher zum Abschluss des Tages: England gegen Kroatien ist die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018, das die Kroaten auf dem Weg ins Endspiel gewannen. Thomas Tuchel führte die Three Lions ohne Punktverlust durch die Qualifikation und baut auf Kapitän Harry Kane, den Torschützenkönig der Bundesliga, während 60 Jahre nach 1966 ein ganzes Land auf den zweiten Stern wartet. Kroatien holte 2018 Silber und 2022 Bronze, und mit 40 Jahren dirigiert Luka Modrić noch immer das Spiel. Das Topduell der Gruppe L.

Anstoß ist um 22:00 Uhr MESZ im Dallas Stadium in Arlington. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel England gegen Kroatien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| Dallas Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-22:00
England
S U N S S
4 : 2
2.82
xG
0.53
Endergebnis
Kroatien
S S N N S
Harry Kane
12'
Harry Kane
42'
J. Bellingham
47'
Marcus Rashford
85'
M. Baturina
36'
P. Musa
45'+5'
| Schiedsrichter: C. Turpin | Halbzeit: 2-2
Tore
Elfmetertor
Harry Kane
12'
36'
Tor
M. Baturina (Assist: P. Sučić)
Tor
Harry Kane (Assist: Declan Rice)
42'
45'
+5
Tor
P. Musa (Assist: I. Perišić)
Tor
J. Bellingham (Assist: E. Anderson)
47'
Tor
Marcus Rashford (Assist: Bukayo Saka)
85'
1
Jordan Pickford
3
N. O'Reilly
5
John Stones
2
E. Konsa
24
R. James
4
Declan Rice
8
E. Anderson
18
A. Gordon
10
J. Bellingham
20
N. Madueke
9
Harry Kane
1
D. Livaković
4
J. Gvardiol
22
L. Vušković
6
J. Šutalo
14
I. Perišić
15
M. Pašalić
10
L. Modrić
2
J. Stanišić
16
M. Baturina
17
P. Sučić
26
P. Musa
field field

19:00 Uhr: 1:1 Portugal gegen DR Kongo (WM 2026 Gruppe K)

Mit 41 Jahren startet Cristiano Ronaldo in Houston in seine sechste WM, holt Portugal den Titel, wäre er der älteste Weltmeister der Geschichte. Der Nations-League-Sieger von 2025, im Halbfinale wurde damals Deutschland bezwungen, reist mit einem Weltklasse-Mittelfeld um Vitinha und Bruno Fernandes an und spielt dieses Turnier auch für den tödlich verunglückten Diogo Jota. Die DR Kongo kehrt nach 52 Jahren zurück auf die WM-Bühne, 1974 trat das Land noch als Zaire an. Trainer Sébastien Desabre setzt auf Tempo über die Flügel und Stürmer Cédric Bakambu.

Anstoß ist um 19:00 Uhr MESZ im Houston Stadium in Houston. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Portugal gegen DR Kongo, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

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WM 2026 | Spieltag 1
| Houston Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-19:00
Portugal
S U S S S
1 : 1
0.62
xG
0.82
Endergebnis
DR Kongo
S U S N S
João Neves
6'
Yoane Wissa
45'+5'
| Schiedsrichter: A. Al Jassim | Halbzeit: 1-1
Tore
Tor
João Neves (Assist: Pedro Neto)
6'
45'
+5
Tor
Yoane Wissa (Assist: Arthur Masuaku)
1
Diogo Costa
25
Nuno Mendes
13
Renato Veiga
4
Tomás Araújo
20
João Cancelo
23
Vitinha
15
João Neves
18
Pedro Neto
8
Bruno Fernandes
10
Bernardo Silva
7
Cristiano Ronaldo
1
Lionel M'Pasi
26
Arthur Masuaku
3
Samuel Kapuadi
4
Axel Tuanzebe
22
Chancel Mbemba
2
Aaron Wan-Bissaka
25
Edo Kayembe
8
Samuel Moutoussamy
6
Ngal'ayel Mukau
17
Cédric Bakambu
20
Yoane Wissa
field field

 

1:4 Irak gegen Norwegen (WM 2026 Gruppe I)

Um Mitternacht betritt Erling Haaland die WM-Bühne. Viele sprechen vom besten Norwegen aller Zeiten: In der Qualifikation schlug das Team von Ståle Solbakken den viermaligen Weltmeister Italien gleich zweimal, Haaland war mit 16 Treffern bester Quali-Torschütze Europas, Kapitän Martin Ødegaard zieht die Fäden. Gegner Irak steht erst zum zweiten Mal bei einer WM, die Premiere liegt 40 Jahre zurück. Das Team von Trainer Graham Arnold löste sein Ticket auf dramatische Art: mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit der interkontinentalen Playoffs.

Anstoß ist um 00:00 Uhr MESZ im Gillette Stadium in Foxborough. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Irak gegen Norwegen, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| Gillette Stadium | 17.6.2026-0:00
Irak
N S S U N
1 : 4
0.77
xG
2.53
Endergebnis
Norwegen
S N U S U
Aymen Hussein
39'
E. Haaland
29'
E. Haaland
43'
Leo Østigård
76'
Aymen Hussein
90'+6'
| Schiedsrichter: P. Ghislain Atcho | Halbzeit: 1-2
Tore
29'
Tor
E. Haaland (Assist: David Møller Wolfe)
Tor
Aymen Hussein (Assist: Amir Al Ammari)
39'
43'
Tor
E. Haaland
76'
Tor
Leo Østigård (Assist: Martin Ødegaard)
90'
+6
Eigentor
Aymen Hussein
12
Jalal Hassan
23
Merchas Doski
5
Akam Hashim
4
Zaid Tahseen
3
Hussein Ali Haidar
17
Ali Jasim
16
Amir Al Ammari
24
Zaid Ismaeel
8
Ibraheem Bayesh
9
Ali Al Hamadi
18
Aymen Hussein
1
Ørjan Nyland
5
David Møller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
3
Kristoffer Ajer
26
Julian Ryerson
20
Antonio Nusa
14
Fredrik Aursnes
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
9
E. Haaland
7
Alexander Sørloth
field field

3:0 Argentinien gegen Algerien (WM 2026 Gruppe J)

In Kansas City beginnt der letzte WM-Tanz von Lionel Messi. Mit 38 Jahren führt der Kapitän Argentinien in die Titelverteidigung, die in der WM-Geschichte bislang nur Italien und Brasilien gelang. Die Südamerika-Qualifikation beendete das Team von Lionel Scaloni als klarer Erster, inklusive zweier Siege gegen Brasilien, und Messi feiert mitten im Turnier seinen 39. Geburtstag. Algerien setzt unter Vladimir Petkovic auf Leverkusens Kreativspieler Ibrahim Maza und Routinier Riyad Mahrez. Kuriosum im Tor der Wüstenfüchse: Keeper Luca Zidane, der Sohn von Zinedine Zidane.

Anstoß ist um 03:00 Uhr MESZ im Kansas City Stadium in Kansas City. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Argentinien gegen Algerien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| Kansas City Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-3:00
Argentinien
S S S S S
3 : 0
1.23
xG
0.31
Endergebnis
Algerien
S N S U S
Lionel Messi
17'
Lionel Messi
60'
Lionel Messi
76'
| Schiedsrichter: S. Marciniak | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
Lionel Messi (Assist: Rodrigo de Paul)
17'
Tor
Lionel Messi
60'
Tor
Lionel Messi (Assist: Nicolás González)
76'
23
Emiliano Martínez
25
Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
13
Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
16
Thiago Almada
24
Enzo Fernández
20
Alexis Mac Allister
7
Rodrigo de Paul
22
Lautaro Martínez
10
Lionel Messi
23
Luca Zidane
15
Rayan Aït-Nouri
21
Ramy Bensebaïni
2
Aïssa Mandi
17
Rafik Belghali
22
Ibrahim Maza
19
Nabil Bentaleb
14
Hicham Boudaoui
10
Farès Chaïbi
9
Amine Gouiri
11
Anis Hadj Moussa
field field

3:1 Österreich gegen Jordanien (WM 2026 Gruppe J)

Endlich wieder WM: Nach 28 Jahren kehrt Österreich auf die größte Fußballbühne zurück, die letzte Teilnahme datiert von 1998. Teamchef Ralf Rangnick hat seinem eingespielten Team das Mantra eingeimpft, jeden schlagen zu können, für die Routiniers David Alaba und Marko Arnautović ist es der letzte große Tanz. Gegner Jordanien steht zum allerersten Mal bei einer WM-Endrunde: Ali Olwan machte die Premiere mit einem Hattrick in Maskat perfekt. Die Hoffnungen ruhen auf ihm und Rennes-Flügelspieler Musa Al-Taamari.

Anstoß ist um 06:00 Uhr MESZ im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Österreich gegen Jordanien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| San Francisco Bay Area Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-6:00
Österreich
S U S S S
3 : 1
0.83
xG
0.53
Endergebnis
Jordanien
N U U N N
Romano Schmid
21'
Yazan Al Arab
76'
Marko Arnautović
90'+12'
Ali Olwan
50'
| Schiedsrichter: D. Beida | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
Romano Schmid (Assist: Xaver Schlager)
21'
50'
Tor
Ali Olwan (Assist: Noor Al Rawabdeh)
Eigentor
Yazan Al Arab
76'
Elfmetertor
Marko Arnautović
90'
+12
1
Alexander Schlager
16
Phillipp Mwene
8
David Alaba
15
Philipp Lienhart
5
Stefan Posch
4
Xaver Schlager
6
Nicolas Seiwald
9
Marcel Sabitzer
20
Konrad Laimer
18
Romano Schmid
14
Saša Kalajdžić
1
Yazeed Abulaila
16
Mohammad Abu Al Nadi
5
Yazan Al Arab
3
Abdallah Nasib
20
Mohannad Abu Taha
8
Noor Al Rawabdeh
21
Nizar Al Rashdan
23
Ehsan Haddad
9
Ali Olwan
11
Odeh Fakhoury
10
Mousa Tamari
field field

 

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Irak gegen Norwegen steigt im Gillette Stadium in Foxborough. Argentinien gegen Algerien steigt im Kansas City Stadium in Kansas City. Österreich gegen Jordanien steigt im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. Portugal gegen DR Kongo steigt im Houston Stadium in Houston. England gegen Kroatien steigt im Dallas Stadium in Arlington. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 17.6.?

  • 00:00 Uhr, Irak gegen Norwegen: exklusiv bei MagentaTV
  • 03:00 Uhr, Argentinien gegen Algerien: live in der ARD und bei MagentaTV
  • 06:00 Uhr, Österreich gegen Jordanien: live im ZDF und bei MagentaTV
  • 19:00 Uhr, Portugal gegen DR Kongo: live im ZDF und bei MagentaTV
  • 22:00 Uhr, England gegen Kroatien: live im ZDF und bei MagentaTV

Irak gegen Norwegen läuft heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

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Live Ticker am Mittwoch 17.6.2026

03:04 Uhr

Der Ball rollt in Kansas

Der Weltmeister spielt nun auch mit! Argentinien gegen Algerien hat begonnen.

02:45 Uhr

WM 2026 Foto: Argentiniens Fans in Kansas City

WM 2026 Video: Argentiniens Fans erobern Kansas City vor dem WM-Auftakt gegen Algerien
WM 2026 Video: Argentiniens Fans erobern Kansas City vor dem WM-Auftakt gegen Algerien
02:28 Uhr

Aufstellungen: Argentinien - Algerien

Fußball, Weltmeisterschaft, Gruppe J, 1. Spieltag in Kansas City:

Argentinien: E. Martínez – Montiel, Romero, Li. Martínez, Medina – de Paul, Mac Allister, Fernández, Almada – Messi – La. Martínez. – Trainer: Scaloni

Algerien: Zidane – Belghali, Mandi, Ait Nouri, Bensebaini – Maza, Bentaleb, Boudaoui – Hadj Moussa, Gouiri, Chaibi. – Trainer: Petkovic

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

02:04 Uhr

Norwegen rennt davon!

Die zweite Hälfte blieb zunächst offen, doch Norwegen übernahm zunehmend die Kontrolle. Der Irak kam weiter zu Chancen, ehe Östigaard per Kopf zum 3:1 traf und die Partie entschied. In der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Hussein nach Haaland-Kopfball für den 4:1-Endstand. Norwegen ist Tabellenführer in WM 2026 Gruppe I.

Oslo, Norwegen, 31. März 2026: Ein junger Fan mit einem Trikot von Erling Haaland wird vor dem Länderspiel zwischen Norwegen und der Schweiz vor dem Ullevaal Stadion getragen. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)
Oslo, Norwegen, 31. März 2026: Ein junger Fan mit einem Trikot von Erling Haaland wird vor dem Länderspiel zwischen Norwegen und der Schweiz vor dem Ullevaal Stadion getragen. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)
01:25 Uhr

Statistiken zu gestern

WM 2026 heute Statistik: die Zahlen zum Spieltag 16.6.2026 – Uruguays 24 Schüsse und Mbappés Doppelpack

00:51 Uhr

Die Schiris von Irak gegen Norwegen

Foxborough, Massachusetts, USA, 16. Juni 2026: Das Schiedsrichtergespann läuft vor dem WM-Spiel der Gruppe I zwischen dem Irak und Norwegen im Boston Stadium ein. (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images)
Foxborough, Massachusetts, USA, 16. Juni 2026: Das Schiedsrichtergespann läuft vor dem WM-Spiel der Gruppe I zwischen dem Irak und Norwegen im Boston Stadium ein. (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images)

Der gabunische Schiedsrichter Pierre Atcho und sein Team sind heute gut drauf.

00:48 Uhr

Haaland nutzt irakischen Patzer

Der Irak hat die Antwort auf Norwegens Führung nur wenige Minuten genießen können: Nach einem folgenschweren Rückpassfehler schnürt Haaland seinen Doppelpack und bringt Norwegen erneut in Führung. 1:2 für Norwegen.

00:43 Uhr

Irak schlägt eiskalt zurück

Norwegen hatte die Partie zunehmend im Griff, wird nach einem stark vorgetragenen irakischen Angriff aber kalt erwischt. Hussein köpft zum überraschenden 1:1 ein.

00:34 Uhr

Norwegen erhöht den Druck und belohnt sich

Kurz nach der Trinkpause wird Norwegens Druck erstmals belohnt: Haaland vollendet einen schnellen Angriff über Nusa und Wolfe aus kurzer Distanz zum 1:0.

00:27 Uhr

Norwegen findet keine Lücken

Norwegen hat zwar viel Ballbesitz, kommt gegen den kompakt verteidigenden Irak aus dem Spiel heraus aber kaum zu gefährlichen Abschlüsse. Im Stadion ist derzeit Werbepause, die Fans singen Bon Jovi.

23:12 Uhr

Offizielle Aufstellungen

Irak: Hassan – Ali, Tahseen, Hashim, Doski – Ismael, Al Ammari, Bayesh, Jasim – Al-Hamadi, Hussein. – Trainer: Arnold

Norwegen: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Berge – Ödegaard, Aursnes – Sörloth, Haaland, Nusa. – Trainer: Solbakken

Schiedsrichter: Pierre Atcho (Gabun)

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