Fußball heute WM Spielplan & Ergebnis – Wer spielt heute am Dienstag bei der WM 2026?

Drei Spiele stehen am heutigen WM-Dienstag im Kalender, und der Tag steigert sich bis zum Abend. Am Montag 15.6. gab es schon echte Spielehighlights mit Spanien und Belgien. Nachtschwärmer sahen um Mitternacht Saudi-Arabien gegen Uruguay (1:1) und um 3 Uhr den WM-Auftakt des Iran gegen Neuseeland (2:2).

Zur Primetime um 21 Uhr folgt dann das bisher spannendste Duell des Turniers: Frankreich gegen Senegal, der Auftakt der Todesgruppe I mit Kylian Mbappé auf der einen und Sadio Mané auf der anderen Seite. Wer nicht die ganze Nacht durchmachen will, bekommt einen Teil der Partien kostenlos im Free-TV. Hier kommt der komplette Tagesüberblick mit allen Anstoßzeiten, Stadien und TV-Infos.

Weltmeisterschaften Saudi Arabien 0.99 xG 1.48 1 1 Uruguay Weltmeisterschaften Iran 2 2 Neuseeland Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

21:00 Uhr: Frankreich gegen Senegal (WM 2026 Gruppe I)

Das Topspiel des Tages weckt Erinnerungen: Wie schon 2002 eröffnet Frankreich seine WM gegen Senegal, damals gewannen die Westafrikaner sensationell 1:0 gegen den amtierenden Weltmeister. 24 Jahre später führt Kylian Mbappé die Bleus an, ihm fehlen nur noch zwei Treffer zum Torrekord im Nationaltrikot, dahinter wirbeln Ousmane Dembélé und Bayern-Star Michael Olise. Für Didier Deschamps ist es das letzte Turnier als Nationaltrainer. Der Afrikameister von 2022 hält mit Sadio Mané und Stürmer Nicolas Jackson dagegen. Was für ein Auftakt für die Gruppe I.

Anstoß ist um 21:00 Uhr MESZ im MetLife Stadium New York in East Rutherford. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Frankreich gegen Senegal, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

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00:00 Uhr: 1:1 Saudi-Arabien gegen Uruguay (WM 2026 Gruppe H)

Um Mitternacht treffen in Miami zwei Fußballwelten aufeinander: Saudi-Arabien stellt 25 seiner 26 Spieler aus der heimischen Liga, bei Uruguay steht kein einziger Profi daheim unter Vertrag. Die Grünen Falken um Offensivstar Salem Al-Dawsari bewiesen 2022 mit dem Sieg über den späteren Weltmeister Argentinien, was an guten Tagen geht, Trainer Hervé Renard will erstmals seit 1994 wieder eine WM-Vorrunde überstehen. Der zweifache Weltmeister Uruguay vertraut unter Marcelo Bielsa auf Kapitän Federico Valverde von Real Madrid und die berühmte Wettkampfhärte der Celeste.

Anstoß ist um 00:00 Uhr MESZ im Miami Hard Rock Stadium in Miami. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Saudi-Arabien gegen Uruguay, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | Miami Hard Rock Stadium WM 2026 Stadion | - 0:00 Saudi Arabien S S N S U 1 : 1 0.99 xG 1.48 Endergebnis Uruguay S U U U U Abdulelah Al-Amri 41' M. Araujo 80' Tore Tor Abdulelah Al-Amri 41' 80' Tor M. Araujo 21 Mohammed Al-Owais 24 Moteb Al-Harbi 5 Hassan Al Tambakti 4 Abdulelah Al-Amri 12 Saud Abdulhamid 10 Salem Al-Dawsari 15 Abdullah Alkhaibari 23 Mohamed Kanno 26 Mohammed Abu Al Shamat 7 M. Al Juwayr 9 Firas Al-Buraikan 23 F. Muslera 17 Matías Viña 16 Mathías Olivera 3 Sebastián Cáceres 13 G. Varela 6 Rodrigo Bentancur 5 Manuel Ugarte 20 M. Araujo 21 F. Viñas 8 Federico Valverde

03:00 Uhr: 2:2 Iran gegen Neuseeland (WM 2026 Gruppe G)

Mitten in der deutschen Nacht starten der Iran und Neuseeland in Los Angeles ins Turnier. Der dreimalige Asienmeister bringt mit einem Altersschnitt von fast 30 Jahren einen der erfahrensten Kader der gesamten WM mit und will unter Trainer Amir Ghalenoei zum ersten Mal überhaupt die Gruppenphase überstehen. Die Tore soll Stürmer Mehdi Taremi liefern. Die All Whites verdanken ihren Startplatz dem neuen Format mit 48 Teams, das Ozeanien erstmals einen festen Platz garantiert, und hoffen auf Torjäger Chris Wood. In der Gruppe G mit Favorit Belgien zählt für beide jeder Punkt.

Anstoß ist um 03:00 Uhr MESZ im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Iran gegen Neuseeland, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Saudi-Arabien gegen Uruguay steigt im Miami Hard Rock Stadium in Miami. Iran gegen Neuseeland steigt im Los Angeles SoFi Stadium in Inglewood. Frankreich gegen Senegal steigt im MetLife Stadium New York in East Rutherford. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 16.6.?

00:00 Uhr, Saudi-Arabien gegen Uruguay: live im ZDF und bei MagentaTV

live im ZDF und bei MagentaTV 03:00 Uhr, Iran gegen Neuseeland: live im ZDF und bei MagentaTV

live im ZDF und bei MagentaTV 21:00 Uhr, Frankreich gegen Senegal: exklusiv bei MagentaTV

Frankreich gegen Senegal läuft heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Liveticker Frankreich gegen Senegal 0:0

21:49 Uhr 6 Minuten Nachspielzeit Die 1.Halbzeit ist fast vorbei. Frankreich zu ungenau. Highlight der 1.Hälfte: Jackson mit dem Pfostenschuß! Ansonsten keine Großchancen, Mbappé und Co. Olise irgendwie gar nicht sichtbar.



21:32 Uhr 1.Trinkpause Frankreich immer noch nicht auf der Höhe. Mbappé verliert den Ball und statt hinter her zu sprinten, bleibt er stehen. Das gab nun ein sichtbares Gespräch mit Dechamps.



21:18 Uhr 15 Minuten gespielt Senegal macht das hier gut, Frankreich hat Mühe und wartet auf den richtigen Augenblick. Aber ein Selbstläufer ist das hier nicht für Frankreich. 55% Ballbesitz für Les Bleus.



20:59 Uhr Anpfiff in New York Nach dem Hymnen geht es hier los! Wer entscheidet dieses großes Topspiel der WM Vorrunde?



20:36 Uhr Anpfiff um 21 Uhr Bald geht es los! New York wartet mit über 80.000 Zuschauer! Schiedsrichter ist Alireza FAGHANI aus dem Iran.



20:10 Uhr Die offiziellen Aufstellungen Frankreich: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. Trainer: Deschamps Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mané. Trainer: Thiaw

19:20 Uhr Didier Deschamps in der PK Für die französische Nationalmannschaft von Didier Deschamps beginnt das Abenteuer WM 2026 jetzt erst richtig. Der Nationaltrainer steht vor seiner siebten Endrunde eines großen Wettbewerbs und hat mit Frankreich seit seinem Amtsantritt noch nie ein solches Turnier verpasst, es gab sechs Erfolge. In der Pressekonferenz am Montag ordnete er die Bedeutung des Auftaktspiels ein: „Ja, es ist wichtig, sehr wichtig, weil es das erste Spiel ist.“ Zugleich relativierte er den Druck: „Danach ist es nicht entscheidend, weil es noch zwei weitere Partien gibt.“ Und mit Blick auf die Statistik ergänzte er: „In den Statistiken hat der letzte Weltmeister sein erstes Spiel verloren“ gemeint war Argentinien, das 2022 in Katar gegen Saudi-Arabien unterlag, „das hat ihn aber nicht daran gehindert, Weltmeister zu werden. Wir werden alles dafür tun, dieses erste Spiel gut zu lösen.“