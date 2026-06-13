Fußball heute WM Spielplan: Wer spielt heute am Sonntag, 14.6. bei der WM 2026?

Fünf WM-Spiele an einem Tag, und mittendrin der Moment, auf den ganz Fußball-Deutschland wartet: Die DFB-Elf startet am Abend in der WM 2026 Gruppe E gegen Curaçao in ihre Mission Wiedergutmachung, kostenlos im Free-TV in der ARD. Doch der Tag beginnt schon um Mitternacht mit einem echten Kracher: Rekordweltmeister Brasilien trifft auf Geheimfavorit Marokko. Wer danach wach bleibt, sieht die WM-Rückkehrer Haiti und Schottland sowie in den frühen Morgenstunden Australien gegen die Türkei mit ihren jungen Juwelen. Den Schlusspunkt setzt am späten Abend das Duell Niederlande gegen Japan. Heute lohnt sich also jede Stunde, von der Nachtschicht bis zur Primetime. Alle Anstoßzeiten, Stadien und TV-Infos gibt es hier im Überblick.

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00:00 Uhr: Brasilien gegen Marokko (WM 2026 Gruppe C)

Das Kracher-Duell des 1. Spieltags ohne den Superstar Neymar arbeitet sehr hart daran, so schnell wie möglich wieder fit zu werden , sagte Ancelotti vor der Partie,: Brasilien trifft im MetLife Stadium von New York auf Marokko, den ersten afrikanischen WM-Halbfinalisten der Geschichte. Bei der Selecao jagt Neymar mit 34 bei seiner womöglich letzten WM den fehlenden Titel, doch die Form macht Sorgen: Platz fünf in der Südamerika-Qualifikation war das schwächste Ergebnis der brasilianischen Historie, Carlo Ancelotti soll es richten. Marokko dagegen marschierte mit acht Siegen aus acht Spielen durch die Quali, reist als Afrika-Cup-Sieger an und hat in Achraf Hakimi einen Weltstar. Viele Experten führen die Löwen vom Atlas als Geheimfavoriten, hier ist alles möglich.

Anstoß ist um 00:00 Uhr MESZ im MetLife Stadium New York in East Rutherford. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Brasilien gegen Marokko, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | MetLife Stadium New York WM 2026 Stadion | - 0:00 Brasilien U S S S S - : - Marokko U S S S U 1 Alisson 16 Douglas Santos 3 Gabriel Magalhães 4 Marquinhos 24 Ibañez 8 Bruno Guimarães 5 Casemiro 7 Vinícius Júnior 20 Lucas Paquetá 11 Raphinha 25 Igor Thiago 1 Yassine Bounou 3 Noussair Mazraoui 18 Chadi Riad 14 Issa Diop 2 Achraf Hakimi 24 Neil El Aynaoui 6 Ayyoub Bouaddi 23 Bilal El Khannouss 8 Azzedine Ounahi 10 Brahim Díaz 11 Ismael Saibari

03:00 Uhr: Haiti gegen Schottland (WM 2026 Gruppe C)

Zwei Rückkehrer, eine Nacht: Haiti steht erstmals seit 1974 wieder bei einer WM, Schottland erstmals seit 1998. Für den von Krisen gebeutelten Karibikstaat ist allein die Teilnahme ein riesiges Zeichen, sportlich ruhen die Hoffnungen auf Torjäger Duckens Nazon, der in der Qualifikation sechsmal traf. Die Bravehearts um Liverpool-Kapitän Andrew Robertson bringen einen Turnier-Rekord mit: Torhüter Craig Gordon ist mit 43 Jahren der älteste Spieler der gesamten WM 2026. In der Hammergruppe C mit Brasilien und Marokko gilt dieses Duell für beide Teams als das vielleicht entscheidende um Platz drei.

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Anstoß ist um 03:00 Uhr MESZ im Gillette Stadium in Foxborough. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Haiti gegen Schottland, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | Gillette Stadium | - 3:00 Haiti S S N U N - : - Schottland S N N S S Tage Stunden Minuten Sekunden

06:00 Uhr: Australien gegen Türkei (WM 2026 Gruppe D)

Nachtschicht, die sich lohnt: Australien hat seit 2006 keine WM verpasst und schickt mit Kapitän Jackson Irvine und Connor Metcalfe gleich zwei Profis des FC St. Pauli ins zentrale Mittelfeld. Die Türkei kommt als Playoff-Sieger nach dem 1:0 gegen den Kosovo und bringt die vielleicht aufregendste junge Garde des Turniers mit: Kenan Yildiz, Arda Güler und Can Uzun sind alle erst 20, dirigiert vom erfahrenen Hakan Calhanoglu. Die Buchmacher sehen die Türken knapp vorn, doch die Socceroos stehen für Kampf, Laufstärke und Standards. In der engen Gruppe D zählt hier jeder Punkt.

Anstoß ist um 06:00 Uhr MESZ im BC Place Vancouver in Vancouver. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Australien gegen Türkei, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

19:00 Uhr: Deutschland gegen Curaçao (WM 2026 Gruppe E)

Endlich wieder WM für Deutschland: Nach dem zweimaligen Vorrunden-Aus 2018 und 2022 beginnt in Houston die Mission Wiedergutmachung, den Schwung holte sich die DFB-Elf mit dem 6:0 gegen die Slowakei zum Quali-Abschluss. Julian Nagelsmann setzt auf das Zauber-Duo Jamal Musiala und Florian Wirtz, dazu dirigiert Kapitän Joshua Kimmich das Mittelfeld. Gegner Curaçao schreibt allein mit der Teilnahme Geschichte: Die Karibikinsel mit rund 150.000 Einwohnern ist die kleinste WM-Nation aller Zeiten, trainiert vom 78-jährigen Dick Advocaat. In der WM 2026 Gruppe E warten danach noch die Elfenbeinküste und Abwehrbollwerk Ecuador.

Anstoß ist um 19:00 Uhr MESZ im Houston Stadium in Houston. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Deutschland gegen Curaçao, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 19:00 Deutschland S S S S S - : - Curaçao U S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 23 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

22:00 Uhr: Niederlande gegen Japan (WM 2026 Gruppe F)

Zum Abschluss des Tages wartet ein Leckerbissen: Die Niederlande um Kapitän Virgil van Dijk, Frenkie de Jong und Rekordtorjäger Memphis Depay treffen in Dallas auf Japan. Die Elftal von Ronald Koeman ist die internationalste Mannschaft der Gruppe F, allein 15 Profis spielen in der Premier League, und wartet nach drei verlorenen Endspielen noch immer auf den ersten WM-Titel. Japan sicherte sich als erstes Team überhaupt das Ticket für diese WM und setzt auf Europa-Legionäre wie Takefusa Kubo und Kaoru Mitoma. Wer hier gewinnt, übernimmt sofort das Kommando in der Gruppe.

Anstoß ist um 22:00 Uhr MESZ im Dallas Stadium in Arlington. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Niederlande gegen Japan, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Brasilien gegen Marokko steigt im MetLife Stadium New York in East Rutherford. Haiti gegen Schottland steigt im Gillette Stadium in Foxborough. Australien gegen Türkei steigt im BC Place Vancouver in Vancouver. Deutschland gegen Curaçao steigt im Houston Stadium in Houston. Niederlande gegen Japan steigt im Dallas Stadium in Arlington. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 14.6.?

00:00 Uhr, Brasilien gegen Marokko: live im ZDF und bei MagentaTV

live im ZDF und bei MagentaTV 03:00 Uhr, Haiti gegen Schottland: live in der ARD und bei MagentaTV

live in der ARD und bei MagentaTV 06:00 Uhr, Australien gegen Türkei: exklusiv bei MagentaTV

exklusiv bei MagentaTV 19:00 Uhr, Deutschland gegen Curaçao: live in der ARD und bei MagentaTV

live in der ARD und bei MagentaTV 22:00 Uhr, Niederlande gegen Japan: exklusiv bei MagentaTV

Australien gegen Türkei und Niederlande gegen Japan laufen heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Liveticker Brasilien gegen Marokko

00:53 Uhr Halbzeit 1:1! Brasilien - Marokko In einer taktisch geprägten und abwechslungsreichen Partie lieferten sich beide Mannschaften bislang ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich die Spielanteile und Druckphasen mehrfach abwechselten. Marokko geht in Führung, Vini Jr. gleicht aus!



23:31 Uhr Die Aufstellungen Vorab-Schema: Brasilien – Marokko Brasilien: Alisson – Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro – Guimarães, Paquetá – Raphinha, Vinícius Júnior – Igor Thiago. – Trainer: Ancelotti Marokko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari. – Trainer: Ouahbi Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)