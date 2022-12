Fußball heute WM Spiele live am 10.12. * WM Spielplan * Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Am heutigen Samstag, 10. Dezember 2022 treffen erneut vier Nationalmannschaften im WM Viertelfinale der FIFA WM 2022 in Katar aufeinander, um die letzten beiden Halbfinal-Tickets auszuspielen. Um 16:00 Uhr spielt Marokko gegen Portugal und um 20:00 Uhr duellieren sich England und Frankreich. Die Spiele werden live im Free TV im ZDF übertragen oder können im Magenta-TV gestreamt werden. Wie die Ausgangslage der beiden Teams ist und was gestern bei der WM passierte, erfahren Sie hier.

Update 15 Uhr – In einer Stunde ist Anpfiff bei Marokko gegen Portugal. Wir starten den Liveticker.

Argentinien und Kroatien im WM Halbfinale

Am gestrigen Freitag traf die Niederlande um 16:00 Uhr auf Argentinien. Lange sah die argentinische Mannschaft wie der klare Sieger aus. Nach 90 Minuten stand es jedoch 2:2. In der elften und letzten Minute der Nachspielzeit traf der Doppeltorschütze Wout Weghorst und erzielte den Ausgleich für Oranje. In der Verlängerung konnten sich die Südamerikaner wieder auf ihre Stärken besinnen und bewiesen im Elfmeterschießen die besseren Nerven. Zugleich gewann Kroatien überraschend im Elfmeterschießen 4:2 gegen den Titelfavoriten Brasilien. Nach der regulären Spielzeit stand es noch 0:0, in der Verlängerung trafen beide Nationalmannschaften zum 1:1. Im Elfmeterschießen trafen alle kroatischen Schützen, während zwei Brasilianer verschossen und somit aus der WM ausschieden. Für Kroatien bedeutet dies die zweite Halbfinalteilnahme bei einer WM in Folge – ein riesiger Erfolg.

Marokko gegen Portugal heute live – Gelingt Marokko die nächste Überraschung?

Marokko qualifizierte sich überraschend mit einem 3:0 im Elfmeterschießen gegen Spanien für das Viertelfinale. Die Marokkaner dürften hoch motiviert sein, nach Belgien in der Vorrunde und Spanien im Achtelfinale den nächsten Favoriten rauszuschmeißen und den Einzug in das Halbfinale der WM zu schaffen. Als viertes afrikanisches Team nach Kamerun, Senegal und Ghana konnte sich Marokko erstmalig für ein Viertelfinale qualifizieren. Marokko ist seit 11 Spielen ungeschlagen, acht dieser Partien konnten sie gewinnen. Aber auch Portugal ist in einer starken Form und gewann im Spiel gegen die Schweiz 6:1. Portugal bei der WM noch ungeschlagen. Wird sich die Serie weiter fortsetzen?

England gegen Frankreich – Ziehen die Three Lions oder Les Bleus in das Halbfinale ein?

Das heutige Viertelfinale zwischen England und Frankreich ist wohl das Viertelfinal-Highlight. In der aktuellen FIFA-Weltrangliste liegen die beiden Mannschaften auf Platz vier und fünf, beide Nationalmannschaften zeigten bis dato in Katar solide Leistungen. England tat sich im Achtelfinale gegen Senegal zunächst schwer, in der 39. Spielminute schoss Henderson dann allerdings das 1:0. Kane erzielte noch das 2:0 (45+3`) und Saka (57`) das 3:0. Davor gewannen sie 3:0 gegen Wales und 6:2 gegen den Iran. Lediglich beim Spiel gegen die USA trennten sie sich mit einem torlosen Remis. Frankreich besiegte Polen 3:1, Australien 4:1 und Dänemark 2:1. Beim Spiel gegen Tunesien verloren sie allerdings trotz 66 % Ballbesitz und 10 Torschüssen 1:0.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Wer überträgt heute die Fußball-WM live in TV und Stream?

Beide Spiele – Marokko gegen Portugal und Frankreich gegen England – werden heute live im Free-TV im ZDF übertragen. Alternativ kann man die Spiele aber auch im MagentaTV verfolgen. Um 16:00 Uhr wird das Spiel zwischen Marokko und Portugal angepfiffen. Um 15:05 beginnen bereits die Vorberichte mit Analysen und Interviews. Das Duell moderiert Jochen Breyer, der von den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker unterstützt wird. Um 20:00 Uhr fängt dann die Partie zwischen England und Frankreich an. Kommentator des Spiels im Al-Bayt Stadium ist Oliver Schmidt.