Fußball heute 4:0 Dänemark im Finale! Wer zeigt Länderspiel Dänemark vs. Nordmazedonien im live im TV?

DAZN überträgt das Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation Europa zwischen Dänemark und Nordmazedonien live in Deutschland. Das Entscheidungsspiel steigt am Donnerstag, 26.03.2026 um 20:45 Uhr im Parken-Stadion in Kopenhagen und entscheidet, wer ins Playoff-Finale zieht. Fußball heute WM-Qualifikation: Wer zeigt Länderspiel Dänemark vs. Nordmazedonien live im TV? In Deutschland ist die nationale Übertragung ausschließlich bei DAZN Deutschland zu sehen. Gewinner und Verlierer stehen unter dem Druck eines einzigen K.-o.-Spiels, das die Chance auf die WM 2026 wahrt oder beendet.

Zum Liveticker Dänemark vs. Nordmazedonien

TV Übertragung: Wer zeigt Dänemark – Nordmazedonien im Free-TV/Stream?

Das Spiel Dänemark gegen Nordmazedonien im Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa steigt am Donnerstag, 26.03.2026 um 20:45 Uhr im Parken-Stadion in Kopenhagen. In Deutschland ist das Spiel heute Fußball live bei DAZN zu sehen, die Übertragung erfolgt national über DAZN Deutschland. Dabei stehen die Teams unter dem Druck eines einzigen Entscheidungsspiels, das den Gewinner ins Playoff-Finale bringt und damit die Chance eröffnet, sich für die WM Quali 2026 zu qualifizieren.

Spieldetails & Übertragung

◦ Begegnung: Dänemark gegen Nordmazedonien

◦ Datum: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45

◦ Bewerb: WM-Quali. Europa, Playoffs Halbfinale

◦ Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland

◦ Läuft das Spiel im Free TV? Nein

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Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark 4 0 Mazedonien

Liveticker heute Abend Dänemark – Nordmazedonien

22:04 Uhr 3:0 für die Dänen 58.Minute – 2:0 durch Isaksen! und gleich eine Minute später das 3:0! Das war die Vorentscheidung!

21:45 Uhr 1:0 für die Dänen Es dauerte 49 Spielminuten, nun 1:0 für Dänemark durch Damsgard!

20:45 Uhr Anpfiff - es geht los! Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! DAZN überträgt das Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation Europa zwischen Dänemark und Nordmazedonien live in Deutschland. Das Entscheidungsspiel steigt am Donnerstag, 26.03.2026 um 20:45 Uhr im Parken-Stadion in Kopenhagen und entscheidet, wer ins Playoff-Finale zieht.

Aktuelle Form Dänemark und Nordmazedonien

Dänemark geht als Favorit in dieses Halbfinale und belegte in seiner Qualigruppe den 2. Platz mit 11 Punkten. Unter Trainer Brian Riemer verlor Dänemark das letzte Quali-Spiel gegen Schottland mit 2:4, präsentierte sich aber in den letzten fünf Begegnungen mit einer Formkurve von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage solide. Trotz der Niederlage gegen Schottland bleiben bei den Dänen Aspekte wie Ballbesitz, Standardsituationen und taktische Disziplin zentrale Bausteine für den erwarteten Spielverlauf.

Nordmazedonien erreichte in der Gruppenphase 13 Punkte und landete auf dem 3. Platz; damit rückte das Team als Nachrücker aus der Nations League in die Playoffs. Unter Trainer Goce Sedloski war die jüngste Partie eine schmerzhafte 1:7-Niederlage gegen Wales, die Form zeigt aber in den letzten fünf Spielen ein ausgeglicheneres Bild mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage. Die Mannschaft wird versuchen, defensiv kompakter aufzutreten und Großchancen des Gegners frühzeitig zu unterbinden.

Der Sieger dieses Duells trifft im Playoff-Finale auf den Gewinner der Partie Tschechien gegen Irland und kämpft dort um das WM-Ticket für die Fußball-WM 2026.

Direkter Vergleich und letzte Duelle

In den letzten direkten Begegnungen zwischen Dänemark und Nordmazedonien ist die Bilanz ausgeglichen: In den letzten drei Duellen gab es je einen Sieg für Dänemark, ein Unentschieden und einen Sieg für Nordmazedonien. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 06.02.2013 und war ein Freundschaftsspiel, das Nordmazedonien zuhause mit 3:0 für sich entscheiden konnte. Weitere historische Vergleiche führen in Qualifikationsspielen bis in die 1990er Jahre zurück.

Übertragungshinweis und Verfügbarkeit prüfen

DAZN Deutschland überträgt das Spiel live, sodass deutsche Zuschauer die Partie bequem verfolgen können. Wer überträgt heute live Fußball? DAZN ist der Sender für dieses Spiel; zusätzlich empfiehlt unsere Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen, vor dem Anpfiff noch einmal die Verfügbarkeiten zu prüfen.