Fußball heute WM Qualifikation – 1:0 – Wer überträgt Tschechien – Dänemark live im TV?

Das Play-off-Finale um das letzte Europa-Ticket für die WM-Quali 2026 zwischen Tschechien und Dänemark steigt heute am Dienstag, 31.03.2026 um 20:45 in der epet ARENA in Prag. Wer Tschechien – Dänemark live im TV sehen möchte, muss in Deutschland auf DAZN Deutschland zurückgreifen, ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Die Partie entscheidet in einem Ein-Spiel-Modus über das letzte WM-Ticket und verspricht wegen Heimvorteil und direkten Duellen hohe Brisanz. Gleichzeitig bestimmen Form, taktische Disziplin und Chancenverwertung das Duell — Stadionatmosphäre und ein mögliches Elfmeterschießen sind als Szenarien nicht auszuschließen. Wer gewinnt Länderspiel Tschechien vs Dänemark?

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TV-Übertragung: Wer zeigt Tschechien – Dänemark live?

Das Play-off-Finale zwischen Tschechien und Dänemark wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Die Partie steigt am Dienstag, 31.03.2026 um 20:45 in der epet ARENA und entscheidet über das letzte Europa-Ticket für die WM-Qualifikation 2026 im Rahmen der Playoffs. Wer die Begegnung sehen möchte, benötigt ein DAZN-Abo, um das Spiel live zu verfolgen; ein Free-TV-Stream steht nicht zur Verfügung. Begegung: Tschechien gegen Dänemark; Datum: Dienstag, 31.03.2026, 20:45; Bewerb: WM-Quali. Europa, Playoffs Finale; Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland; Läuft das Spiel im Free TV? Nein.

Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark 4 0 Mazedonien Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien 2 2 Irland Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Dänemark

WM 2026 Trikots von Italien, Türkei, Polen & den anderen WM-Playoff Nationen

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Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs

20:30 Uhr Gleich geht es los Es wird spannend, um 20:45 Uhr ist Anstoß in den Stadien. Wer fährt zur WM 2026?

16:40 Uhr Welche Gewinner spielen in welcher WM-Gruppe? Vier Teilnehmer aus Europa werden gesucht: In der WM Gruppe A wird Tschechien oder Dänemark eingereiht, in der Wm Gruppe B werden Bosnien oder Italien spielen. WM Gruppe D warten auf den Kosovo oder die Türkei und in der WM Gruppe F werden Schweden oder Polen spielen.

10:00 Uhr 4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026?

Aktuelle Form: Tschechien und Dänemark

Tschechien und Dänemark treffen im Playoff-Finale aufeinander, nachdem beide Teams als Zweitplatzierte ihrer Qualifikationsgruppen den Weg in die Playoffs gefunden haben. Tschechien beendete die Gruppenphase mit 16 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz und zog über die Playoffs ins Finale ein; im Halbfinale setzten sich die Gastgeber mit einem dramatischen 4:3 nach Elfmeterschießen durch, nachdem es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 2:2 stand. Die Formkurve der Tschechen in den letzten fünf Spielen zeigt drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, was auf eine stabile Leistung in der entscheidenden Phase hindeutet. Der Übungsleiter Miroslav Koubek hat sein Team solide eingestellt und wird auf Heimvorteil in der epet ARENA setzen.

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Dänemark spielt schon seit vielen Jahren in roten Hummel Trikots, so auch 2026. Puma stellt die Tschechien Trikots in rot und weiß.

Dänemark beendete seine Gruppe mit 11 Punkten auf dem 2. Platz und qualifizierte sich ebenfalls über die Playoffs; im Halbfinale gelang den Dänen ein klarer 4:0-Heimsieg gegen Nordmazedonien. Auch Dänemark weist in der jüngsten Serie drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf, was eine ähnliche Formkurve wie bei den Gastgebern zeigt. Unter Chefcoach Brian Riemer präsentierte sich die Mannschaft konterstark und effizient im Abschluss, Eigenschaften, die sich in der taktischen Ausrichtung und in der Chancenverwertung manifestieren. Gleichzeitig wird die dänische Ordnung in Defensivverbund und Umschaltspiel entscheidend sein, wenn es um Ballbesitz und Großchancen geht.

Direkter Vergleich: Dänemark hatte zuletzt die Oberhand

Die beiden Teams trafen in den vergangenen Jahren mehrfach aufeinander; das letzte direkte Duell fand am 3. Juli 2021 im EM-Viertelfinale statt, dort gewann Dänemark auswärts mit 2:1 gegen Tschechien. In den letzten fünf Begegnungen liegt Dänemark mit zwei Siegen, drei Unentschieden und null Siegen für Tschechien vorn, sodass die Nordländer in den direkten Duellen zuletzt die Oberhand hatten. Dieser jüngste Erfolg bei der EM und die frühere Bilanz verschaffen Dänemark psychologisch einen kleinen Vorteil vor dem Playoff-Finale. Dennoch macht der Ein-Spiel-Modus die Partie unberechenbar und erhöht die Bedeutung von Ruhe in Drucksituationen sowie eines möglichen Elfmeterschießens.

Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Dänemark Europameisterschaften Tschechien 1 2 Dänemark

Wett Tipps und Quoten

Für das Finale gibt es klare Wettempfehlungen basierend auf aktueller Form und Quotenlage. Unser erster Wett Tipp lautet: Auswärtssieg Dänemark – Tipp 2; die beste Quote für Tipp 2 liegt laut den vorliegenden Daten bei Betano mit einer Quote von 2.07. Alternativ bietet NEO.bet eine attraktive Quote von 4.05 für Tipp 1, falls man auf eine Überraschung hofft, während Winamax Tipp X mit einer Quote von 3.35 listet.

Der zweite Wett Tipp lautet: Beide Teams treffen? Nein; dafür ist die beste Quote bei Tipico mit 1.90 für NEIN gelistet, während die Quote für JA bei Bet365 mit 1.95 verfügbar ist. Diese Kombination spiegelt eine Erwartung wider, dass Dänemark eine organisierte Defensive zeigt oder Tschechien Schwierigkeiten haben könnte, sich gegen die dänische Ordnung durchzusetzen. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, kannst du bei uns Wettanbieter vergleichen, um die besten Quoten und Bonusangebote vor deiner Wette zu finden; Tipp: Solltest du bei einem der erwähnten Buchmacher noch kein Konto besitzen, lohnt sich ein Blick auf mögliche Promotions vor der Registrierung.

Fazit

Das Play-off-Finale zwischen Tschechien und Dänemark ist ein echtes Endspiel um das letzte WM-Ticket aus Europa und wird in Deutschland live bei DAZN ausgestrahlt. Wer die Partie sehen möchte, benötigt ein DAZN-Abo, um das Spiel live zu verfolgen; wer also heute wissen will, wo es Fußball live gibt, kann die Begegnung klar bei DAZN Deutschland finden. Sportlich verspricht das Duell Spannung, weil Dänemark zuletzt in direkten Vergleichen oft die Oberhand hatte, Tschechien aber durch Heimvorteil und die nervenstarke Elfmeterschießen-Entscheidung im Halbfinale gefährlich werden kann. Für Zuschauer und Wetter bleibt es ein Duell, in dem sich defensive Stabilität und Chancenverwertung als Schlüssel zum Erfolg herausstellen dürften.