Fußball heute WM Qualifikation: Wer überträgt Schweden – Polen live im TV?

Die Playoff‑Finale der WM‑Quali: Schweden trifft auf Polen und die Partie wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Schweden – Polen live im TV? Ja — das Spiel läuft nicht im Free‑TV, sondern exklusiv bei DAZN. Anstoß ist am Dienstag, 31.03.2026 um 20:45 in der Strawberry Arena, und die Begegnung entscheidet über einen der letzten europäischen Startplätze für die WM 2026. Fans sollten rechtzeitig ihre Stream‑Zugänge prüfen, denn das Duell ist von hoher sportlicher Bedeutung und medial nur begrenzt frei zugänglich. Wer gewinnt Länderspiel Schweden vs Polen?

Wer zeigt Schweden – Polen (31.03.2026) im Free-TV/Stream?

Die Partie zwischen Schweden und Polen im Playoff‑Finale der WM‑Quali. Europa wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen, sodass Fans das Spiel in der Regel bei DAZN verfolgen können und heute Fußball live auf diesem Sender zu sehen ist. Das Spiel findet am Dienstag, 31.03.2026 um 20:45 im Strawberry Arena statt und entscheidet über einen der letzten europäischen Startplätze für die WM 2026.

Begegnung: Schweden gegen Polen Datum: Dienstag, 31.03.2026, 20:45 Bewerb: WM‑Quali. Europa, Playoffs Finale Wer überträgt das Spiel? (DAZN Deutschland) Läuft das Spiel im Free TV? (Nein)

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Aktuelle Form von Schweden und Polen – Weg in das Playoff-Finale

Schweden erreichte das Playoff‑Finale als Außenseiter nach einer schwierigen Gruppenphase, in der die Nationalmannschaft lediglich 2 Punkte sammelte und die Gruppenphase auf dem 4. Tabellenplatz abschloss. Dennoch sorgte der Einzug ins Finale für neue Hoffnungen im Team, das nun die Chance hat, sich in einem einzelnen Entscheidungsspiel zu rehabilitieren.

Im Halbfinale feierte Schweden einen wichtigen 3:1 Auswärtssieg gegen die Ukraine, der dem Team unter dem Trainer Graham Potter neues Selbstvertrauen gegeben hat. Graham Potter versucht offenbar, die Defensive zu stabilisieren und das Team in engen Spielen kompakt auftreten zu lassen.

Polen präsentierte sich in der Gruppenphase deutlich stabiler und sammelte 17 Punkte, womit die Mannschaft den 2. Tabellenplatz belegte und sich damit direkt für die Playoffs qualifizierte. Die Konstanz der polnischen Mannschaft in der Gruppenphase legte die Grundlage für die Favoritenrolle vor dem Finale.

Im Halbfinale setzte sich Polen mit einem 2:1 Heimsieg gegen Albanien durch und geht unter Trainer Jan Urban mit breiterer Formkurve in dieses Finale. Jan Urban hat das Team offensiv stabilisiert und baut auf die Effizienz seiner Angreifer.

Bilanz und letzte direkten Duelle – wer hatte zuletzt die Oberhand?

In den letzten direkten Begegnungen konnte Schweden insgesamt häufiger gewinnen; die Head‑to‑Head‑Bilanz der letzten fünf Duelle zeigt vier Siege für Schweden und einen Sieg für Polen. Diese historische Überlegenheit gibt Schweden statistisch gesehen einen psychologischen Vorteil, auch wenn einzelne Partien eigene Dynamiken entwickeln können.

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Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 29.03.2022 statt und endete im Wettbewerb WM‑Quali. Europa mit einem 2:0 Heimsieg für Polen, sodass Polen das jüngste Duell für sich entscheiden konnte. Dieses Ergebnis erinnert daran, dass vergangene Formkurven nicht zwingend die Ausgangslage für ein Entscheidungsspiel determinieren.

Wett‑Tipps und Quoten – Prognose zum Spiel

Wett Tipp 1: Heimsieg Schweden (Tipp 1). Trotz der schlechteren Gruppenplatzierung kann das Heimteam im Finale durch Motivation und taktische Anpassungen überraschen. Die beste Quote für Tipp 1 liegt laut vorliegenden Daten bei Interwetten mit 2.05.

Wett Tipp 2: Beide Teams treffen? Nein. Bei einer taktisch geprägten Begegnung, in der viel auf defensive Stabilität gesetzt wird, erscheint ein torarmes Spiel möglich. Die attraktivste Quote für „Nein“ liegt bei Tipico mit 1.83.

Zur Absicherung deiner Entscheidung kannst du dir einen Überblick zu den verfügbaren Wettanbietern verschaffen, denn unterschiedliche Buchmacher bieten teils deutlich variierende Quoten und Promotions. Wenn du tiefer in die Materie einsteigen willst, kannst du die verschiedenen Wettanbieter vergleichen.

Für alternative Quoten: Unentschieden (X) wird bei Merkur Bets mit 3.55 angeboten, Tipp 2 (Auswärtssieg Polen) liegt bei NEO.bet mit 4.05, und die Quote für „Beide Teams treffen? Ja“ wird bei Betano mit 1.98 angegeben.

Weitere Informationen zu Aufstellungen und Trainerduell

Graham Potter betreut Schweden und wird versuchen, seine Mannschaft defensiv kompakt zu halten und bei Kontern Chancen zu suchen. Potter dürfte personelle Entscheidungen treffen, die Stabilität im Mittelfeld und schnelles Umschaltspiel begünstigen.

Jan Urban hat Polen offensiv stabilisiert und vertraut auf die individuelle Qualität seiner Stürmer, die in der Gruppenphase und im Halbfinale effiziente Abschlüsse zeigten. Urban wird vermutlich auf Durchschlagskraft in der Offensive setzen, um die defensive Kompaktheit Schwedens zu durchbrechen.

Die Aufstellungen könnten taktisch geprägt sein; von beiden Seiten ist mit bedachten personellen Entscheidungen zu rechnen, da ein einziger Fehler in diesem Finalspiel das Ticket zur Weltmeisterschaft 2026 kosten kann. Daraus folgt, dass beide Übungsleiter disziplinierte und risikobewusste Aufstellungen bevorzugen könnten.

Fazit

Das Playoff‑Finale Schweden gegen Polen ist ein intensives Duell um einen letzten europäischen Platz bei der WM‑Qualifikation und wird in Deutschland auf DAZN Deutschland übertragen. Wer wissen möchte, Wo kann ich heute Fußball sehen, findet auf unserer Übersichtsseite für Fußball Live‑Übertragungen im Fernsehen eine praktische Orientierungshilfe, um die Übertragungswege und Sender zu vergleichen.