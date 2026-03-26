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Fußball heute WM Qualifikation Aufstellungen – 0:1 Wer überträgt Länderspiel Ukraine gegen Schweden im Free-TV?

LIVEvon

DAZN Deutschland überträgt das Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation: Ukraine gegen Schweden am Donnerstagabend live nach Deutschland. Die Partie findet am 26.03.2026 um 20:45 im Estadio Ciudad de Valencia statt und entscheidet über den Einzug ins Playoff-Finale. Für Fans der Fußball heute WM Qualifikation bedeutet das: Kein Free-TV-Angebot in Deutschland – die Begegnung läuft exklusiv bei DAZN. DAZN bietet die Live-Übertragung mit Kommentierung sowie Vor- und Nachberichterstattung zur Partie.

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Liveticker 0:0 Urkaine – Schweden

Viktor Gyökeres, Gabriel Gudmundsson und Yasin Ayari stehen vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Schweden und der Schweiz in der Strawberry Arena in Solna am 10. Oktober 2025 Seite an Seite. Foto: Michael Campanella / Getty Images
Viktor Gyökeres, Gabriel Gudmundsson und Yasin Ayari stehen vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Schweden und der Schweiz in der Strawberry Arena in Solna am 10. Oktober 2025 Seite an Seite. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Übertragung: Wer zeigt Ukraine – Schweden ?

Das Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa zwischen Ukraine und Schweden wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Für alle, die heute Fußball live verfolgen wollen, zeigt DAZN die Partie aus dem Estadio Ciudad de Valencia und bietet Kommentierung und Vor- und Nachberichterstattung zur Begegnung. Läuft das Spiel im Free TV? Nein — in Deutschland ist die Partie nicht frei empfangbar.

Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Ukraine
- -
Schweden
WM 2026 Qualifikation in Europa - Playoffs Halbfinale |
| 26.3.2026-20:45
Ukraine
U S S N S
- : -
Schweden
N N N N U
12
Anatolii Trubin
16
Vitaliy Mykolenko
5
Valeriy Bondar
13
Illia Zabarnyi
22
Oleksandr Tymchyk
21
Ivan Kalyuzhnyi
20
Oleksandr Zubkov
17
Heorhii Sudakov
18
Y. Yarmolyuk
15
Viktor Tsygankov
19
Vladyslav Vanat
23
Kristoffer Nordfeldt
5
Gabriel Gudmundsson
3
Victor Lindelöf
4
I. Hien
2
Gustaf Lagerbielke
10
B. Nygren
16
Jesper Karlström
18
Yasin Ayari
6
H. Johansson
17
Viktor Gyökeres
11
Anthony Elanga
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Liveticker heute Abend Ukraine – Schweden

21:05 Uhr

Schweden führt 1:0

1:0 für Schweden durch Viktor Gyökeres!

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20:45 Uhr

Anpfiff - es geht los!

Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

12:00 Uhr

Es wird spannend heute Abend!

DAZN Deutschland überträgt das Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation: Ukraine gegen Schweden am Donnerstagabend live nach Deutschland. Die Partie findet am 26.03.2026 um 20:45 im Estadio Ciudad de Valencia statt und entscheidet über den Einzug ins Playoff-Finale.

Spieldaten: Datum, Ort und Wettbewerb

Datum: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45 — das Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa findet im Estadio Ciudad de Valencia statt. Im Wettbewerb steht der Einzug ins Playoff-Finale; damit rückt der Sieger einen Schritt näher an die Teilnahme an der WM 2026. Stadionangabe in Kurzform: Ciudad de Valencia.

Aktuelle Form: Ukraine vs Schweden – Wie sie in die Playoffs kamen

Die Ukraine geht mit einer ordentlichen Form in das Playoff-Halbfinale. In der Gruppenphase sammelte die Mannschaft 10 Punkte und wurde Zweiter in ihrer Gruppe, wodurch sie sich über die reguläre Qualifikation nicht direkt für das Turnier qualifizierte, aber im Playoff ihren Weg fortsetzen kann.

Die letzten fünf Spiele der Ukraine weisen eine Formkurve mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus; das jüngste Resultat war ein 2:0-Heimsieg gegen Island. Schweden hingegen hatte in der Gruppenphase deutlich größere Probleme und beendete die Gruppe mit nur 2 Punkten als Vierter.

Die schwedische Mannschaft ist als Nachrücker aus der Nations League in die Playoffs gekommen und konnte in den letzten fünf Spielen keinen Sieg erzielen (0 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen); das letzte Match endete 1:1 gegen Slowenien.

Direkter Vergleich: Ukraine dominierte die letzten Duelle gegen Schweden

In den direkten Begegnungen der vergangenen Jahre hatte die Ukraine insgesamt die Oberhand. In den letzten vier Duellen gewann die Ukraine dreimal, Schweden gewann einmal und es gab keine Unentschieden in dieser Serie.

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 29. Juni 2021 im Rahmen der Europameisterschaft (EM, Achtelfinale) statt, als die Ukraine auswärts in Schweden mit 2:1 gewann. Frühere Begegnungen reichten von Freundschaftsspielen bis hin zu EM-Partien, wobei die ukrainische Mannschaft in den relevanten Pflichtspielen zuletzt die stärkere Bilanz zeigte.

Was steht auf dem Spiel?

Auf dem Spiel steht der Einzug ins Playoff-Finale und damit ein Schritt näher zur Teilnahme an der WM 2026. Als Sieger dieses Halbfinales würde der Gewinner im Playoff-Pfad B im Finale auf den Sieger der Partie Polen gegen Albanien treffen und um das direkte WM-Ticket kämpfen.

Weitere Hinweise: Free-TV, Stream und Übersichtsseite

Die Partie Ukraine gegen Schweden im Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa ist ein Schlüsselspiel auf dem Weg zur Teilnahme an der Fußball-WM 2026 und wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Die Sendung beinhaltet Kommentierung und Vor- und Nachberichterstattung zur Begegnung aus dem Estadio Ciudad de Valencia.

Wenn du dich fragst „Wo kann ich heute Fußball sehen“, zeigt unsere Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen, welche Sender und Streamingdienste die wichtigsten Spiele anbieten und worauf du bei der Wahl des Anbieters achten solltest.

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