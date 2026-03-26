Fußball heute WM Qualifikation Aufstellungen – 0:1 Wer überträgt Länderspiel Ukraine gegen Schweden im Free-TV?

DAZN Deutschland überträgt das Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation: Ukraine gegen Schweden am Donnerstagabend live nach Deutschland. Die Partie findet am 26.03.2026 um 20:45 im Estadio Ciudad de Valencia statt und entscheidet über den Einzug ins Playoff-Finale. Für Fans der Fußball heute WM Qualifikation bedeutet das: Kein Free-TV-Angebot in Deutschland – die Begegnung läuft exklusiv bei DAZN. DAZN bietet die Live-Übertragung mit Kommentierung sowie Vor- und Nachberichterstattung zur Partie.

Liveticker 0:0 Urkaine – Schweden

Übertragung: Wer zeigt Ukraine – Schweden ?

Das Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa zwischen Ukraine und Schweden wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Für alle, die heute Fußball live verfolgen wollen, zeigt DAZN die Partie aus dem Estadio Ciudad de Valencia und bietet Kommentierung und Vor- und Nachberichterstattung zur Begegnung. Läuft das Spiel im Free TV? Nein — in Deutschland ist die Partie nicht frei empfangbar.

Weltmeisterschaften Quali Europa Ukraine - - Schweden

WM 2026 Qualifikation in Europa - Playoffs Halbfinale | | - 20:45 Ukraine U S S N S - : - Schweden N N N N U 12 Anatolii Trubin 16 Vitaliy Mykolenko 5 Valeriy Bondar 13 Illia Zabarnyi 22 Oleksandr Tymchyk 21 Ivan Kalyuzhnyi 20 Oleksandr Zubkov 17 Heorhii Sudakov 18 Y. Yarmolyuk 15 Viktor Tsygankov 19 Vladyslav Vanat 23 Kristoffer Nordfeldt 5 Gabriel Gudmundsson 3 Victor Lindelöf 4 I. Hien 2 Gustaf Lagerbielke 10 B. Nygren 16 Jesper Karlström 18 Yasin Ayari 6 H. Johansson 17 Viktor Gyökeres 11 Anthony Elanga

Liveticker heute Abend Ukraine – Schweden

21:05 Uhr Schweden führt 1:0 1:0 für Schweden durch Viktor Gyökeres! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

20:45 Uhr Anpfiff - es geht los! Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! DAZN Deutschland überträgt das Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation: Ukraine gegen Schweden am Donnerstagabend live nach Deutschland. Die Partie findet am 26.03.2026 um 20:45 im Estadio Ciudad de Valencia statt und entscheidet über den Einzug ins Playoff-Finale.

Datum: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45 — das Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa findet im Estadio Ciudad de Valencia statt. Im Wettbewerb steht der Einzug ins Playoff-Finale; damit rückt der Sieger einen Schritt näher an die Teilnahme an der WM 2026. Stadionangabe in Kurzform: Ciudad de Valencia.

Aktuelle Form: Ukraine vs Schweden – Wie sie in die Playoffs kamen

Die Ukraine geht mit einer ordentlichen Form in das Playoff-Halbfinale. In der Gruppenphase sammelte die Mannschaft 10 Punkte und wurde Zweiter in ihrer Gruppe, wodurch sie sich über die reguläre Qualifikation nicht direkt für das Turnier qualifizierte, aber im Playoff ihren Weg fortsetzen kann.

Die letzten fünf Spiele der Ukraine weisen eine Formkurve mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus; das jüngste Resultat war ein 2:0-Heimsieg gegen Island. Schweden hingegen hatte in der Gruppenphase deutlich größere Probleme und beendete die Gruppe mit nur 2 Punkten als Vierter.

Die schwedische Mannschaft ist als Nachrücker aus der Nations League in die Playoffs gekommen und konnte in den letzten fünf Spielen keinen Sieg erzielen (0 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen); das letzte Match endete 1:1 gegen Slowenien.

Direkter Vergleich: Ukraine dominierte die letzten Duelle gegen Schweden

In den direkten Begegnungen der vergangenen Jahre hatte die Ukraine insgesamt die Oberhand. In den letzten vier Duellen gewann die Ukraine dreimal, Schweden gewann einmal und es gab keine Unentschieden in dieser Serie.

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 29. Juni 2021 im Rahmen der Europameisterschaft (EM, Achtelfinale) statt, als die Ukraine auswärts in Schweden mit 2:1 gewann. Frühere Begegnungen reichten von Freundschaftsspielen bis hin zu EM-Partien, wobei die ukrainische Mannschaft in den relevanten Pflichtspielen zuletzt die stärkere Bilanz zeigte.

Was steht auf dem Spiel?

Auf dem Spiel steht der Einzug ins Playoff-Finale und damit ein Schritt näher zur Teilnahme an der WM 2026. Als Sieger dieses Halbfinales würde der Gewinner im Playoff-Pfad B im Finale auf den Sieger der Partie Polen gegen Albanien treffen und um das direkte WM-Ticket kämpfen.

Weitere Hinweise: Free-TV, Stream und Übersichtsseite

Die Partie Ukraine gegen Schweden im Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa ist ein Schlüsselspiel auf dem Weg zur Teilnahme an der Fußball-WM 2026 und wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Die Sendung beinhaltet Kommentierung und Vor- und Nachberichterstattung zur Begegnung aus dem Estadio Ciudad de Valencia.

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