Fußball heute Wm Qualifikation Elfmeterschießen! Bosnien schießt Italien raus!

DAZN Deutschland überträgt das Playoff-Finale der WM-Qualifikation in Europa zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien live. Das Entscheidungsspiel um das letzte WM-Ticket 2026 steigt heute am Dienstag, 31.03.2026, um 20:45 im Stadion Bilino Polje in Zenica und verspricht ein intensives Duell mit hoher taktischer Disziplin und großer emotionaler Brisanz. Fans in Deutschland müssen für die Live-Übertragung ein DAZN-Abo nutzen, das Spiel läuft nicht im Free-TV. Die Begegnung ist das Einspiel-Finale der Playoffs und damit die letzte Chance beider Teams, das Ticket für die WM 2026 zu lösen. Wer gewinnt Länderspiel Bosnien vs Italien?

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Elfmeterschießen!

Italien verschießt zwei Elfmeter, Bosnien fährt zur WM 2026!

Wer zeigt Bosnien-Herzegowina – Italien im Free-TV/Stream?

Das Playoff-Finale der WM-Quali. Europa zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland gezeigt. Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland. Läuft das Spiel im Free TV? Nein.

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Die Begegnung findet am Dienstag, 31.03.2026 um 20:45 statt und gehört zum Bewerb WM-Quali. Europa, Spieltag Playoffs Finale. Austragungsort ist das Stadion Bilino Polje in Zenica. Beide Mannschaften kämpfen in diesem Einspiel-Finale um das letzte Ticket zur WM 2026 und versprechen ein intensives Match mit hoher taktischer Disziplin und emotionaler Brisanz.

Weltmeisterschaften Quali Europa Wales 1 1 Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Italien 2 0 Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Bosnien & Herzegovina 1 1 Italien

WM 2026 Trikots von Italien, Türkei, Polen & den anderen WM-Playoff Nationen

Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs

22:30 Uhr Bosnien mit dem Ausgleich! Noch 10 Minuten zu spielen, Bosnien gleicht aus! Tabakovic mit einem Abstauber, Donnarumma geschlagen! Der Bosnier ist seit 10 Minuten auf dem Feld.

21:38 Uhr Halbzeit! Italien führt, ist aber nur noch zu zehnt! Schweden führt glücklich mit 2:1. Die Dänen liegen hinten, finden aber keine offensiven Möglihckeit für den Ausgleich. das wird zäh. Zwischen dem Kosovo und der Türkei steht es noch 0:0, die Türken haben etwas mehr vom Spiel.

21:05 Uhr 1:0 für Italien Moise Keen mit dem wichtigen frühen Tor !

20:30 Uhr Gleich geht es los Es wird spannend, um 20:45 Uhr ist Anstoß in den Stadien. Wer fährt zur WM 2026?

16:40 Uhr Welche Gewinner spielen in welcher WM-Gruppe? Vier Teilnehmer aus Europa werden gesucht: In der WM Gruppe A wird Tschechien oder Dänemark eingereiht, in der Wm Gruppe B werden Bosnien oder Italien spielen. WM Gruppe D warten auf den Kosovo oder die Türkei und in der WM Gruppe F werden Schweden oder Polen spielen.

10:00 Uhr 4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026?

Aktuelle Form: Bosnien-Herzegowina vs Italien

Bosnien-Herzegowina geht mit viel Selbstvertrauen in dieses Finale, nachdem die Mannschaft die Gruppenphase mit 17 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen hat. In den Playoffs setzte sich Bosnien-Herzegowina im Halbfinale dramatisch mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Wales durch, nachdem es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 1:1 gestanden hatte.

Die Formkurve liest sich stabil: in den letzten fünf Spielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden, ohne Niederlage. Gleichzeitig setzt Bosnien unter Trainer Sergej Barbarez auf Spielstärke im Konter und kämpferische Intensität, was im Spielverlauf auf Umschaltmomente und konsequente Defensive abzielt.

Italien beendete seine Gruppe mit 18 Punkten und ebenfalls dem zweiten Tabellenplatz. Die Squadra Azzurra gewann ihr Halbfinale zuhause klar mit 2:0 gegen Nordirland und reist als Favorit nach Zenica.

Italien zeigte in den letzten fünf Partien eine starke Form mit vier Siegen und einer Niederlage. Unter Trainer Gennaro Gattuso ist die Mannschaft defensiv kompakt und offensiv variabel aufgestellt, was sich in kontrolliertem Ballbesitz, strukturierten Spielzügen und variablen Angriffsformen niederschlägt.

Direkter Vergleich: Italien hat zuletzt die Oberhand

Die Bilanz der letzten fünf Duelle spricht klar für Italien, das vier Gewinne und ein Unentschieden verzeichnet. Das Duell in Zenica ist also keine Premiere, dennoch bringt Bosnien-Herzegowina aus Sicht der Statistik seltene Chancen mit, den etablierten Favoriten zu ärgern.

Weltmeisterschaften Quali Europa Bosnien & Herzegovina 1 1 Italien Länderspiele Italien 1 0 Bosnien & Herzegovina UEFA Nations League Bosnien & Herzegovina 0 2 Italien UEFA Nations League Italien 1 1 Bosnien & Herzegovina Europameisterschaften Bosnien & Herzegovina 0 3 Italien Europameisterschaften Italien 2 1 Bosnien & Herzegovina

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 9. Juni 2024 in einem internationalen Freundschaftsspiel statt und endete mit einem 1:0-Sieg für Italien. Diese jüngste Historie untermauert die Favoritenrolle der Azzurri, zugleich erhöht sich durch die Bedeutung des Playoff-Finales die Wahrscheinlichkeit für hohe Intensität, taktische Feinjustierungen des Übungsleiters und emotional aufgeladene Duelle um jede Großchance.

WM Trikots Bosnien gegen Italien

Italien wechselte vor einem Jahr von Puma und läuft nun in adidas Trikots auf. Die Heimtrikots sin blau, die Awaytrikots weiß, so kennt man die Trikots von Italien.

Bosnien als sehr kleine Fußballnation hat den Ausrüster Kelme, den man bei uns eher nicht kennt. 2022 waren sie noch bei adidas. Dabei sind die Heimtrikots blau und die Awaytrikot kommen in weiß daher. Zu kaufen gibt es die Trikots in Deutschland nicht.

Das sind die Italientrikots von Adidas

Wett Tipps und Quotenübersicht

Wett Tipp 1 (Tipp 1/X/2): Auswärtssieg Italien — Tipp 2. Die besten verfügbaren Quoten für ein Auswärtssieg-Szenario (Tipp 2) liegen laut vorliegenden Angaben bei Betway mit einer Quote von 1.60. Zweiter Wett Tipp: Beide Teams treffen? — Nein. Die Quote für „Beide Teams treffen? Nein“ wird bei ADMIRALBET mit 1.70 angegeben, woraufhin ein vorsichtiges Szenario ohne Tore auf beiden Seiten in manchen Wettstrategien Sinn ergeben kann.

Zur Einordnung der Quoten: Die besten Einzelquoten für das Dreiweg-Wettsystem sind laut Datenlage Tipp 1 bei Tipico mit Quote 7.20, Tipp X bei Winamax mit Quote 4.00 und Tipp 2 bei Betway mit Quote 1.60. Für die „Beide Teams treffen“-Wetten bietet Bet365 eine Quote von 2.20 auf „Ja“.

Für Wettinteressierte, die sich tiefer informieren möchten, lohnt sich ein Vergleich der Wettanbieter, denn unterschiedliche Buchmacher bieten oft die besten Quoten in verschiedenen Märkten. Tipp: Solltest du einem der erwähnten Buchmacher noch kein Konto besitzen, kannst du für deine Registrierung eventuell einen Sportwetten Bonus nutzen.

Fazit

Das Playoff-Finale zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien ist ein Schlüsselspiel um ein WM-Ticket und wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Wer auf der Suche nach einer kompakten Übersicht zu TV-Übertragungen ist, findet auf unserer Seite die wichtigsten Informationen zu Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen.

Wer überträgt heute live Fußball ist dabei eine der zentralen Fragen für Fans, die das Spiel verfolgen wollen.