Fußball heute WM-Qualifikation: Nur Remis in Kasachstan – Belgien lässt WM-Ticket noch liegen

Belgien patzt in Kasachstan – WM-Ticket muss warten

Im vorletzten Gruppenspiel zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 kam Belgien nicht über ein 1:1-Unentschieden in Kasachstan hinaus. Die Roten Teufel gerieten früh in Rückstand, sicherten sich nach der Pause aber zumindest einen Punkt. Die direkte Qualifikation in der Gruppe J haben sie dennoch weiter in eigener Hand – dank ihrer starken Tordifferenz dürfte bereits ein Unentschieden gegen Liechtenstein reichen.

Früher Schock für Belgien

Kasachstan überraschte mit einem mutigen Auftritt in der Astana Arena und ging bereits in der 9. Minute in Führung. Nach einem schnellen Konter schloss Dastan Satpajew aus rund elf Metern platziert ins kurze Eck ab – Keeper Casteels war machtlos. Die Belgier wirkten von dem frühen Gegentor kurzzeitig verunsichert, übernahmen aber mit zunehmender Spieldauer die Kontrolle über das Geschehen. Trotz klarer Feldvorteile tat sich die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia schwer, Lücken in der gut organisierten kasachischen Defensive zu finden.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9 | - 15:00 Kasachstan N N N S U 1 : 1 Endergebnis Belgien S S S U S D. Satpaev 9' H. Vanaken 48'

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe J

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Belgien S S U S U > 7 4 3 0 22 7 15 15 2 Mazedonien U S S U U > 7 3 4 0 12 3 9 13 3 Wales U S N S N > 6 3 1 2 13 10 3 10 4 Kasachstan N N S U U 8 2 2 4 9 13 -4 8 5 Liechtenstein N N N N N > 6 0 0 6 0 23 -23 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

Vanaken trifft – aber Belgien lässt Chancen liegen

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Belgien das Tempo. Bereits in der 48. Minute gelang Hans Vanaken per Kopfball der Ausgleich, nachdem sich die Gäste besser in der gegnerischen Hälfte festsetzen konnten. Der Druck nahm in der Folge zu, doch trotz guter Möglichkeiten blieben weitere Treffer aus. Selbst die Rote Karte gegen Kasachstans Islam Tschesnokow in der 79. Minute brachte keine entscheidende Wende. Belgien agierte zwar druckvoll, aber ohne die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Ausgangslage vor dem letzten Spieltag

Trotz des Punktverlusts ist die Ausgangslage für Belgien weiterhin komfortabel. Mit einem Punktgewinn gegen Liechtenstein am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, DAZN) kann das WM-Ticket endgültig gelöst werden – ein realistisches Szenario angesichts der klaren Rollenverteilung. Verfolger Nordmazedonien, aktuell punktgleich, müsste bei einem gleichzeitigen Ausrutscher der Belgier in Wales gewinnen und dabei auch die deutlich schlechtere Tordifferenz aufholen. Derzeit spricht alles für die 15. WM-Teilnahme der Roten Teufel.

Nur Theate aus der Bundesliga dabei

Auffällig: Von den Belgiern stand mit Arthur Theate nur ein Spieler aus der Bundesliga auf dem Platz. Der Frankfurter kam in der Innenverteidigung zum Einsatz, konnte die frühe Kasachstan-Führung aber nicht verhindern. Insgesamt präsentierte sich Belgien zwar spielbestimmend, ließ aber die letzte Konsequenz und Kreativität im Abschluss vermissen – ein Punkt, den Coach Rudi Garcia intern sicher ansprechen wird.