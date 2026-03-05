Fußball heute WM-Qualifikation 2027: Wer überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Norwegen im Free-TV?

Fußball heute WM-Qualifikation 2027: Wer überträgt das Länderspiel gegen Norwegen im Free-TV? Das Duell der deutschen Frauen in Stavanger wird am Samstag ab 18:00 Uhr live übertragen – im Livestream der ZDF‑Mediathek. Die Übertragung startet zehn Minuten vor Anpfiff, die Partie kommentiert Claudia Neumann. Wir nennen Sender, Übertragungsbeginn, Spielort und die wichtigsten Rahmeninformationen zur Partie in der WM‑Qualifikation.

Wer überträgt die Partie gegen Norwegen?

Das Qualifikationsspiel zur WM 2027 in Brasilien zeigt das ZDF im Livestream. Die Live‑Übertragung beginnt in der ZDF‑Mediathek um 17:50 Uhr, zehn Minuten vor dem offiziellen Anpfiff um 18:00 Uhr. Kommentatorin der Übertragung ist Claudia Neumann; Zuschauer erhalten damit das Live‑Signal und Vorberichterstattung zentral über das öffentliche Angebot des ZDF.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 2 | - 18:00 Norwegen Frauen S S S N S - : - Deutschland Frauen S U U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Anstoßzeit, Übertragungsbeginn und Ablauf

Der Anstoß in Stavanger ist für 18:00 Uhr angesetzt. Die ZDF‑Mediathek schaltet um 17:50 Uhr auf Live‑Bild und bietet Vorberichte sowie den Livekommentar. Damit steht für Fans eine direkte Berichterstattung zur Verfügung, die das Spielgeschehen, taktische Einordnung und Spielstand in Echtzeit begleitet.

Spielort: Lyse Arena in Stavanger

Die DFB‑Frauen treten in der Lyse Arena in Stavanger an, dem Stadion von Viking Stavanger. Die Arena fasst rund 15.900 Zuschauer und bildet die Kulisse für das erste Auswärtsspiel der deutschen Mannschaft im Länderspieljahr 2026. Die geografische Entfernung und das Auswärts‑Ambiente geben dem Spiel zusätzliches Gewicht für die direkte WM‑Qualifikation.

Bedeutung der Partie und Gruppenstand

Nach dem Auftaktsieg gegen Slowenien will die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück auch in Norwegen nachlegen. Aktuell führt Deutschland nach dem 1. Spieltag die Gruppe 4 in Liga A an; Norwegen folgt auf Platz zwei nach einem 1:0‑Sieg in Österreich. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM‑Endrunde 2027, die weiteren Plätze aus Liga A sind über die Play‑offs zu erreichen.

Kader‑Hinweise vor der Partie

Christian Wück nominierte ursprünglich ein 23‑köpfiges Aufgebot für die Qualifikationsspiele. Zu den Personalien: Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) kehrt nach überstandener Verletzung in den Kader zurück, Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) ist ebenfalls wieder dabei. Jella Veit wurde erstmals berufen, nachdem Sophia Kleinherne ihre Teilnahme wegen muskulärer Probleme abgesagt hatte; Larissa Mühlhaus rückte für die verletzte Selina Cerci nach. Klara Bühl reiste wegen einer Verletzung während des Trainings vorzeitig ab. Aufgrund von Verletzungen fehlten zudem Bibiane Schulze Solano, Alara Şehitler und Kathrin Hendrich.