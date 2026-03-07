Fußball heute ZDF Livestream – 0:4 – Warum kommt das Länderspiel Deutschland gegen Norwegen nicht im Free-TV?

Fußball heute WM-Qualifikation 2027: Wer überträgt das Länderspiel gegen Norwegen im Free-TV? Das Duell der deutschen Frauen in Stavanger wird am Samstag ab 18:00 Uhr live übertragen – im Livestream der ZDF‑Mediathek und nicht im Free-TV beim ZDF – wegen Wintersport! Die Übertragung startet zehn Minuten vor Anpfiff, die Partie im Stream kommentiert Claudia Neumann. Wir nennen Sender, Übertragungsbeginn, Spielort und die wichtigsten Rahmeninformationen zur Partie in der WM‑Qualifikation.

Hier geht es zu unserem Liveticker Deutschland gegen Norwegen

Hier der ZDF Mediathek Livestream

Wer überträgt die Partie gegen Norwegen?

Das Qualifikationsspiel zur WM 2027 in Brasilien zeigt das ZDF im Livestream und nicht im Free-TV. Die Live‑Übertragung beginnt in der ZDF‑Mediathek um 17:50 Uhr, zehn Minuten vor dem offiziellen Anpfiff um 18:00 Uhr. Kommentatorin der Übertragung ist Claudia Neumann; Zuschauer erhalten damit das Live‑Signal und Vorberichterstattung zentral über das öffentliche Angebot des ZDF.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Warum überträgt das ZDF das Spiel nicht im Free-TV?

Das WM-Qualifikationsspiel in Stavanger wird vom ZDF bei sportstudio.de und im Streaming-Portal übertragen, im linearen TV hat unter anderem Wintersport Vorrang. Der Sender, erklärte Sprecher Thomas Hagedorn auf SID-Anfrage, zeige „von 8.30 bis 19.00 Uhr ein umfassendes Live-Programm mit Paralympics, Wintersport-Weltcups und mehr“. Zudem verwies er auf die „zeitliche Nähe“ des Frauen-Länderspiels zum 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga der Männer. Angesichts der „Ereignisfülle an diesem Sport-Samstag“ sei die Online-Übertragung „ein separater, gleichwertiger Ausspielweg, auf dem die vielen Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen mitfiebern können“. Die nächste Partie der DFB-Frauen auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien am 14. April in Nürnberg gegen Österreich wird das ZDF auch im Hauptprogramm ausstrahlen.

Liveticker heute Norwegen gegen Deutschland 0:4

19:55 Uhr Deutschland souverän in der Gruppe mit 6 Punkten und 9 Toren Die deutschen Frauen gewinnen souverän mit 4:0

19:30 Uhr 4:0 für Deutschland durch Jule Brand! Jule Brand erzielt das 4:0 – das soll es hier wohl gewesen sein!

18:48 Uhr 3:0 für Deutschland durch Wamser! Endemann mit dem 3:0 vor der Pause!

18:30 Uhr Deutschland nach einer halben Stunde verdient vorne Die deutschen Frauen haben das Spiel im Griff!

18:15 Uhr Elisa Senß mit dem 1:0 für Deutschland! Tolles Tor von Lisa Senß aus dem Rückraum, das war verdient nach einigen Torchancen!

18:00 Uhr Pünktlicher Anstoß in Stavanger Es gehts los nach den Nationalhymnen, Schiedsrichterin ist die Französin Frapport, die wir auch von den Männer-Länderspielen kennen.

17:50 Uhr ZDF Mediathek Livestream startet In der ZDF Mediathek startet nun die Übertragung.

17:00 Uhr Das ist die deutsche Aufstellung Im Vergleich zum Heimsieg gegen Slowenien (5:0) am Dienstag stellt DFB-Trainer Christian Wück auf drei Positionen um. Für Camilla Küver, Shekiera Martinez und Linda Dallmann spielen Janina Minge, Carlotta Wamser und Nicole Anyomi von Beginn an. Die deutsche Aufstellung: 1 Berger – 4 Knaak, 5 Minge, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 13 Wamser, 17 Kett, 18 Anyomi, 20 Senß, 22 Brand.

10:00 Uhr Das 2.Spiel in der WM 2027 Qualifikation - der Countdown läuft Wie schon beim Heimspiel gegen Slowenien (5:0) am vergangenen Dienstag werden die DFB-Frauen in der WM-Qualifikationsspartie gegen Norwegen am Samstag (ab 18 Uhr, live im ZDF-Stream) in Stavanger in den weißen Heimtrikots auflaufen. Die Gastgeberinnen aus Norwegen werden vor heimischer Kulisse wie gewohnt rot tragen.

Anstoßzeit, Übertragungsbeginn und Ablauf

Der Anstoß in Stavanger ist für 18:00 Uhr angesetzt. Die ZDF‑Mediathek schaltet um 17:50 Uhr auf Live‑Bild und bietet Vorberichte sowie den Livekommentar. Damit steht für Fans eine direkte Berichterstattung zur Verfügung, die das Spielgeschehen, taktische Einordnung und Spielstand in Echtzeit begleitet.

Spielort: Lyse Arena in Stavanger

Die DFB‑Frauen treten in der Lyse Arena in Stavanger an, dem Stadion von Viking Stavanger. Die Arena fasst rund 15.900 Zuschauer und bildet die Kulisse für das erste Auswärtsspiel der deutschen Mannschaft im Länderspieljahr 2026. Die geografische Entfernung und das Auswärts‑Ambiente geben dem Spiel zusätzliches Gewicht für die direkte WM‑Qualifikation.

Bedeutung der Partie und Gruppenstand

Nach dem Auftaktsieg gegen Slowenien will die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück auch in Norwegen nachlegen. Aktuell führt Deutschland nach dem 1. Spieltag die Gruppe 4 in Liga A an; Norwegen folgt auf Platz zwei nach einem 1:0‑Sieg in Österreich. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM‑Endrunde 2027, die weiteren Plätze aus Liga A sind über die Play‑offs zu erreichen.

Kader‑Hinweise vor der Partie

Christian Wück nominierte ursprünglich ein 23‑köpfiges Aufgebot für die Qualifikationsspiele. Zu den Personalien: Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) kehrt nach überstandener Verletzung in den Kader zurück, Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) ist ebenfalls wieder dabei. Jella Veit wurde erstmals berufen, nachdem Sophia Kleinherne ihre Teilnahme wegen muskulärer Probleme abgesagt hatte; Larissa Mühlhaus rückte für die verletzte Selina Cerci nach. Klara Bühl reiste wegen einer Verletzung während des Trainings vorzeitig ab. Aufgrund von Verletzungen fehlten zudem Bibiane Schulze Solano, Alara Şehitler und Kathrin Hendrich.

Liveticker heute Norwegen gegen Deutschland