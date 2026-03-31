Fußball heute WM Qualifikation 0:1 – Türkei fährt zur WM 2026!

Das WM-Playoff-Finale zwischen Kosovo und der Türkei steht am Dienstag, 31.03.2026, im Fokus der Fans — und die Frage „Kosovo – Türkei live im TV“ ist schnell zu beantworten: In Deutschland zeigt DAZN Deutschland die Partie live. Anstoß ist um 20:45 Uhr im Stadiumi Fadil Vokrri, das Spiel entscheidet, welches Team über diesen Playoff-Pfad ein Ticket für die WM 2026 löst. Das Duell gehört zur WM-Quali. Europa und ist das Playoffs-Finale, in dem nur ein Sieger den begehrten Platz bei der Fußball-WM 2026 erringen kann. Ein Free-TV-Angebot gibt es nicht; deutsche Zuschauer müssen auf den DAZN-Stream zurückgreifen.

WM-Qualifikation Ergebnis! Türkei nach 24 Jahren wieder bei einer Fußball WM dabei!

Wer überträgt Kosovo – Türkei live?

Das WM-Quali. Europa Playoff-Finale zwischen Kosovo und der Türkei wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen, sodass Fans heute Fußball live verfolgen können. Die Partie findet am Dienstag, 31.03.2026 um 20:45 Uhr im Stadiumi Fadil Vokrri statt und entscheidet, welche Mannschaft sich über diesen Playoff-Pfad ein Ticket für die WM 2026 sichern kann. Der Bewerb ist die WM-Quali. Europa und es handelt sich um das Playoffs Finale, in dem ein einziger Sieger den begehrten Platz bei der Fußball-WM 2026 erringt.

Begegnung: Kosovo gegen Türkei Datum: Dienstag, 31.03.2026, 20:45 Bewerb: WM-Quali. Europa, Playoffs Finale Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland Läuft das Spiel im Free TV? Nein

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WM 2026 Trikots von Italien, Türkei, Polen & den anderen WM-Playoff Nationen

Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs

22:03 Uhr Türkei führt! Aktürkoglu mit dem Abstaubertor zum 1:0 der Türkei!

21:38 Uhr Halbzeit! Italien führt, ist aber nur noch zu zehnt! Schweden führt glücklich mit 2:1. Die Dänen liegen hinten, finden aber keine offensiven Möglihckeit für den Ausgleich. das wird zäh. Zwischen dem Kosovo und der Türkei steht es noch 0:0, die Türken haben etwas mehr vom Spiel.

20:30 Uhr Gleich geht es los Es wird spannend, um 20:45 Uhr ist Anstoß in den Stadien. Wer fährt zur WM 2026?

16:40 Uhr Welche Gewinner spielen in welcher WM-Gruppe? Vier Teilnehmer aus Europa werden gesucht: In der WM Gruppe A wird Tschechien oder Dänemark eingereiht, in der Wm Gruppe B werden Bosnien oder Italien spielen. WM Gruppe D warten auf den Kosovo oder die Türkei und in der WM Gruppe F werden Schweden oder Polen spielen.

10:00 Uhr 4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026?

WM Trikots Kosovo gegen Türkei

Die Türkei setzt auf nike Trikots und klassisch rot und weiß. Das Auswärtstrikot in weiß, das Heimtrikot wie immer rot, da macht man wenig Spielereien.

Die Trikots des Kosovo kommen von Erreà, zusammen mit dem kosovarische Fußballverband präsentiert man die neuen Trikots der Nationalmannschaft für die Jahre 2024 bis 2026, die im Rahmen der Vereinbarung zwischen Erreà und UEFA über das Kit Assistance Scheme gestaltet wurden, das kleinere Fußballverbände mit technischem Sportmaterial unterstützt. Zu kaufen gibt es die Trikots hierzulande nur schwer.

Aktuelle Form der beiden Teams: Kosovo und Türkei

Kosovo geht mit einer ordentlichen Form in das Playoff-Finale und beendete seine Qualifikationsgruppe auf dem zweiten Tabellenplatz mit 11 Punkten. Trainer Franco Foda hat seine Mannschaft defensiv stabilisiert und offensiv variabel aufgestellt, was sich in der bisherigen Formkurve widerspiegelt: Drei Siege und zwei Unentschieden in den letzten fünf Spielen sprechen für Konstanz ohne Niederlage. Diese Stabilität macht Kosovo zu einem unangenehmen Gegner, der über Konter und Standards Gefahr erzeugen kann.

Die Türkei reist als starker Gegner an und schloss ihre Gruppe ebenfalls als Zweiter ab, mit 13 Punkten. Unter Trainer Vincenzo Montella präsentierte sich die Auswahl zuletzt sehr effizient, mit vier Siegen und einem Unentschieden in den letzten fünf Partien. Beide Teams sind damit direkt über die reguläre Qualifikation in die Playoffs gelangt und treten nun im direkten Duell um das WM-Ticket an.

In den Halbfinals entschieden beide Mannschaften knappe, aber wichtige Spiele für sich: Kosovo feierte einen spektakulären 4:3 Auswärtssieg gegen die Slowakei, während die Türkei ein 1:0-Heimerfolg gegen Rumänien gelang. Diese Resultate zeigen, dass beide Mannschaften zuletzt torgefährlich agierten, obwohl die taktische Ausrichtung jeweils unterschiedlich war — Kosovo mit Offensivdrang, die Türkei mit effizienter Chancenverwertung.

Bilanz und letzte Aufeinandertreffen

In den direkten Duellen der Vergangenheit hatte die Türkei bislang die Oberhand. Die beiden Mannschaften trafen bereits in Qualifikationsspielen aufeinander, zuletzt am 11. Juni 2017 in einem Spiel der WM-Quali. Europa, das mit 4:1 an die Türkei ging. Zuvor hatte die Türkei im November 2016 ebenfalls mit 2:0 gegen Kosovo gewonnen.

Insgesamt ergibt sich aus den letzten Begegnungen eine klare Statistik zugunsten der Türkei: 0 Siege Kosovo, 0 Remis, 2 Siege Türkei in den letzten beiden Duellen. Dass die Türkei in den vergangenen direkten Partien dominanter auftrat, gibt dem Team zwar eine psychologische Grundlage, doch Fußball ist immer für Überraschungen gut und Kosovo hat sich in dieser Qualifikation sowie im Halbfinale als unangenehmer, kämpferischer Gegner präsentiert.

Wett-Tipps und Quoten

Für das Duell zwischen Kosovo und Türkei sind zwei Wett-Tipps naheliegend: Als Tipp für das Ergebnis steht ein Auswärtssieg der Türkei (Tipp 2) im Raum, gestützt durch die bessere Form und die positive Head-to-Head-Bilanz. Zusätzlich ist der Tipp, dass beide Mannschaften treffen, eine realistische Option, da Kosovo offensiv gefährlich agiert und die Türkei in der Offensive effizient ist.

Die besten Wettquoten (Auswahl): Tipp 1 (Heimsieg Kosovo) bei NEO.bet mit Quote 4.20, Tipp X (Unentschieden) bei Bet365 Sportwetten mit Quote 3.75 und Tipp 2 (Auswärtssieg Türkei) bei Merkur Bets mit Quote 1.92. Für die Wette „Beide Teams treffen“ liegt die Quote für JA bei Betano mit 1.82, während die Quote für NEIN bei Tipico bei 2.05 zu finden ist.

Wenn du genauer vergleichen möchtest, welche Buchmacher aktuell die besten Quoten und Angebote haben, kannst du bei uns die Wettanbieter gegenüberstellen, um die für dich attraktivsten Konditionen zu finden.

Fazit

Das Playoff-Finale Kosovo gegen Türkei verspricht ein intensives, taktisch geprägtes Aufeinandertreffen, bei dem die Partie im Stadiumi Fadil Vokrri den Ausschlag geben wird. Für Zuschauer in Deutschland wird das Spiel live bei DAZN Deutschland übertragen, sodass interessierte Fans unkompliziert einschalten können. Wer Übertragungen und Sendewege übersichtlich vergleichen möchte, findet alle relevanten Informationen auf unserer Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen; dort sind Sender, Streams und Startzeiten gebündelt abrufbar. Wer überträgt heute live Fußball ist damit einfach zu beantworten: In diesem Fall DAZN Deutschland.