Fußball heute WM Quali Aufstellungen – 2:1 – Wer überträgt Länderspiel Polen gegen Albanien heute im TV?

DAZN Deutschland überträgt das WM-Quali-Playoff-Halbfinale zwischen Polen und Albanien live. Das Länderspiel findet heute am Donnerstag, 26.03.2026, um 20:45 Uhr im Stadion Narodowy statt und ist Teil der WM-Quali. Europa (Playoffs Halbfinale). Das Spiel läuft nicht im Free-TV; für Zuschauer in Deutschland ist die Übertragung ausschließlich beim Streamingdienst DAZN Deutschland verfügbar. Beide Teams gehen mit guter Form in dieses alles-entscheidende K.-o.-Spiel, in dem Fehler rigoros bestraft werden können.

Liveticker 2:1 Polen gegen Albanien

Übertragung: Wer zeigt Polen gegen Albanien?

Das Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa zwischen Polen und Albanien wird in Deutschland live bei DAZN übertragen. Wer das Spiel sehen möchte, findet die Übertragung beim Streamingdienst DAZN Deutschland, sodass Fußball heute im TV für Abonnenten verfügbar ist. Läuft das Spiel im Free TV? Nein — die Partie ist nicht frei empfangbar.

Begegnung: Polen gegen Albanien. Datum: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45. Bewerb: WM-Quali. Europa, Playoffs Halbfinale. Stadion: Stadion Narodowy. Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland.

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Weltmeisterschaften Quali Europa Polen 2 1 Albanien

Liveticker heute Abend Polen gegen Albanien

22:36 Uhr Polen führt Zielinski mit dem 2:1 in der 73.Minute.

22:15 Uhr Lewy mit dem Ausgleich! 63.Minute: Lewandowski mit dem verdienten Ausgleich! 1:1 – noch knapp 27 Minuten zu spielen!

21:15 Uhr Albanien geht in Führung 42.Minute durch Arber Hoxha zum 1:0 !

20:45 Uhr Anpfiff - es geht los! Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! DAZN Deutschland überträgt das WM-Quali-Playoff-Halbfinale zwischen Polen und Albanien live. Das Länderspiel findet heute am Donnerstag, 26.03.2026, um 20:45 Uhr im Stadion Narodowy statt und ist Teil der WM-Quali. Europa (Playoffs Halbfinale).

Datum und Anstoß sind klar terminiert: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45 Uhr. Eingebettet ist die Partie im Rahmen der WM-Quali. Europa als Playoffs Halbfinale, wodurch der Druck und die Bedeutung des Spiels entsprechend hoch sind. Gastgeber des Duells ist das Stadion Narodowy, wo beide Mannschaften versuchen werden, sich taktisch und physisch durchzusetzen.

Aktuelle Form der beiden Teams: Polen und Albanien

Polen

Polen geht mit viel Selbstvertrauen in dieses Halbfinale. In der Gruppenphase sammelte Polen 17 Punkte und belegte den zweiten Tabellenplatz, wodurch das Team über die Playoffs die Chance auf die Teilnahme an der WM Quali 2026 erhält. Das letzte Spiel vor den Playoffs gewann Polen auswärts mit 3:2 gegen Malta. Die Formkurve der letzten fünf Spiele liest sich stark: vier Siege und ein Unentschieden; unter Trainer Jan Urban zeigt die Mannschaft offensivmomente und Stabilität in der Defensive, wobei individuelle Klasse und standardisierte Abläufe im Offensivspiel den Unterschied machen können.

Albanien

Albanien beendete seine Gruppe mit 14 Punkten und ebenfalls dem zweiten Platz und zog somit ebenfalls über die Playoffs in die Entscheidungsspiele ein. Das letzte Spiel bestritt Albanien zuhause gegen England und verlor dort mit 0:2, dennoch weist die Mannschaft insgesamt eine gute Formkurve auf: vier Siege und eine Niederlage in den letzten fünf Begegnungen. Trainer Sylvinho hat ein kompaktes, zweikampfbetontes Team geformt, das vor allem über schnelle Umschaltmomente und Kampfgeist kommt. Für beide Teams steht nun ein Alles-oder-Nichts-Spiel an, in dem Fehler rigoros bestraft werden.

Möglicher Finalgegner: Ukraine oder Schweden

Als möglicher Final-Gegner aus dem gleichen Playoff-Pfad B könnte der Sieger aus dem Duell Ukraine gegen Schweden warten. Das heißt: Der Gewinner dieses Halbfinals trifft im Playoff-Finale auf den Sieger der Partie Ukraine – Schweden. Diese Konstellation erhöht die taktische Komplexität, da beide Teams mögliche zukünftige Gegner bereits im Blick haben und ihren Spielverlauf entsprechend ausrichten könnten.

Direkte Duelle: Albanien gewann das letzte Aufeinandertreffen

Historisch gesehen hat Polen in den vergangenen direkten Begegnungen häufiger die Oberhand gehabt, doch das jüngste Aufeinandertreffen endete zugunsten Albaniens. Laut den verfügbaren Begegnungsdaten gab es in den letzten fünf Duellen vier Siege für Polen und einen Sieg für Albanien (keine Unentschieden). Das letzte Duell fand am 10.09.2023 statt und endete in der EM-Qualifikation mit einem 2:0-Heimsieg für Albanien. Damit hat Albanien zuletzt die Handschrift gesetzt, während Polen insgesamt die bessere Bilanz der direkten Vergleiche hält.

Dieses Muster sorgt dafür, dass das Spiel taktisch interessant wird: Polen will die historische Dominanz bestätigen, Albanien hingegen den jüngsten Erfolg bestätigen und Selbstvertrauen für das Playoff-Spiel mitnehmen. Spielverlauf, Umschaltmomente und Standardsituationen könnten entscheidend sein; Großchancen und Ballbesitzphasen werden vermutlich die Schlüsselphasen bestimmen.

Übertragungsübersicht und Hinweise für Zuschauer

DAZN Deutschland überträgt die Partie live, sodass Abonnenten in Deutschland das Spiel verfolgen können. Wer sich vorab einen Überblick über weitere Übertragungsmöglichkeiten verschaffen möchte, findet auf unserer Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen alle relevanten Informationen. Wo kann ich heute Fußball sehen? In diesem Fall lautet die Antwort: Bei DAZN.