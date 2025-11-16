Fußball heute WM-Quali Ergebnisse: Schweiz fast dabei – Gruppe C bleibt spannend

Schweiz vor direkter WM-Qualifikation – Dänemark und Schottland vor Showdown

Die Schweiz hat ihre Hausaufgaben gemacht und steht vor der direkten Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in der Gruppe B. Während das Team von Murat Yakin souverän gegen Schweden gewann, verspielten Dänemark und Schottland in der Parallelgruppe wichtige Punkte. Die Entscheidung fällt nun in einem direkten Duell. Auch der Kosovo darf noch träumen – trotz klarer Ausgangslage.

Schweiz bleibt souverän – Embolo glänzt bei Kantersieg

Mit einem 4:1-Erfolg gegen Schweden bleibt die „Nati“ ungeschlagen und wahrt den Drei-Punkte-Vorsprung auf den Kosovo. Breel Embolo war dabei der überragende Mann: Erst netzte der früh zur Führung ein (12.), dann holte er einen strittigen Elfmeter heraus, den Granit Xhaka sicher verwandelte (60.). Zwar konnte Benjamin Nygren zwischenzeitlich für Schweden ausgleichen (33.), doch Dan Ndoye (75.) und Johan Manzambi (90.+4) sorgten für klare Verhältnisse. Damit reicht der Schweiz im letzten Spiel ein Unentschieden gegen den Kosovo, um das Ticket zur WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zu lösen.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe B

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Schweiz S S S U S > 5 4 1 0 13 1 12 13 2 Kosovo N S U S S > 5 3 1 1 5 4 1 10 3 Slowenien U N U U N > 5 0 3 2 2 7 -5 3 4 Schweden U N N N N > 5 0 1 4 3 11 -8 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

Kosovo siegt, aber muss auf Wunder hoffen

Der Kosovo erledigte seine Pflicht mit einem 2:0 gegen Slowenien in der Gruppe C. Fisnik Asllani (6.) traf früh, danach half Sloweniens Petar Stojanovic mit einer Gelb-Roten Karte (53.) unfreiwillig mit. Die Entscheidung fiel durch ein Eigentor der Slowenen. Trotz des Sieges spricht das deutlich schlechtere Torverhältnis gegen den Balkanstaat, der gegen die Schweiz einen hohen Sieg braucht – und damit auf seine erste WM-Teilnahme hoffen darf.

Dänemark verspielt Führung gegen Belarus

Dänemark ließ in Kopenhagen wichtige Punkte liegen. Gegen das bisher punktlose Belarus reichte es nur zu einem 2:2 – und das trotz früher Führung durch Mikkel Damsgaard (11.). Nach dem Seitenwechsel brachte Belarus das Spiel mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten ins Wanken. Gustav Isaksen (79.) rettete Dänemark zumindest einen Punkt. Mit nun elf Punkten führen die Dänen Gruppe C an, doch ein Remis im direkten Duell gegen Schottland am Dienstag würde zum Gruppensieg genügen.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe C

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Dänemark U S S S U > 5 3 2 0 14 3 11 11 2 Schottland U S S S N > 5 3 1 1 9 5 4 10 3 Griechenland S N N N S > 5 2 0 3 10 12 -2 6 4 Belarus N N N N U > 5 0 1 4 4 17 -13 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

Schottland kämpft sich zurück, bleibt aber hinter Dänemark

Schottland erlebte in Piräus eine herbe Enttäuschung. Bereits nach 63 Minuten lag das Team mit 0:3 zurück, ehe es mit einem Doppelschlag nochmal spannend wurde. Doch selbst in Überzahl – nach Gelb-Rot für Anastasios Bakasetas (84.) – gelang der Ausgleich nicht mehr. Die Schotten stehen nun unter Druck: Nur ein Sieg im direkten Duell mit Dänemark bringt sie direkt zur WM. Andernfalls geht es im März in die ungeliebten Play-offs – wie vermutlich auch für den Kosovo.