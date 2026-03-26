Fußball heute live + Aufstellungen – 0:0 – Wer überträgt Länderspiel Italien – Nordirland?

Italien empfängt am Donnerstag, 26.03.2026, um 20:45 Uhr Nordirland im Playoffs-Halbfinale der WM-Quali. die Partie ist live im Stream bei DAZN Deutschland zu sehen. Für Fußball-Fans, die sich fragen, wer das Duell Italien – Nordirland im Free-TV zeigt: Läuft das Spiel im Free TV? Nein. Das K.o.-Spiel in der New Balance Arena hat direkten Qualifikationscharakter für die WM 2026 und steht damit für Nationalstolz und ein Ticket zur Endrunde. Fußball heute WM playoffs verspricht eine Partie, in der Spielverlauf, Ballbesitz und eine einzige Großchance über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

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Wer zeigt Italien – Nordirland (26.03.2026) im Free-TV/Stream?

Begegnung: Italien gegen Nordirland. Datum: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45. Bewerb: WM-Quali. Europa, Playoffs Halbfinale. Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland. Läuft das Spiel im Free TV? Nein.

Italien empfängt Nordirland in der New Balance Arena und Zuschauer in Deutschland können das Spiel heute live bei DAZN verfolgen. Die Übertragung konzentriert sich auf den Livestream, sodass klassische Free-TV-Zuschauer auf ein Abo oder einen Streamingzugang angewiesen sind.

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Weltmeisterschaften Quali Europa Italien - - Nordirland

WM 2026 Qualifikation in Europa - Playoffs Halbfinale | | Gewiss Stadium | - 20:45 Italien S S S S N - : - Nordirland N S N N S 1 Gianluigi Donnarumma 13 R. Calafiori 21 A. Bastoni 23 G. Mancini 3 F. Dimarco 8 S. Tonali 5 M. Locatelli 18 N. Barella 7 M. Politano 9 Mateo Retegui 11 Moise Kean 23 P. Charles 13 R. McConville 17 P. McNair 5 T. Hume 20 B. Spencer 15 J. Devenny 7 E. Galbraith 19 S. Charles 2 T. Devlin 14 I. Price 10 J. Donley

Liveticker heute Abend Italien gegen Nordirland

20:45 Uhr Anpfiff - es geht los! Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! Mit den WM 2026 Playoffs Wales gegen Bosnien & Herzegowina sowie Italien gegen Nordirland stehen zwei Halbfinals an, die auf dem Papier klare Favoriten haben. Doch genau diese Ausgangslage macht die Spiele gefährlich. Während Wales und Italien den nächsten Schritt Richtung Weltmeisterschaft machen wollen, setzen ihre Gegner auf Disziplin, Erfahrung und den richtigen Moment.

Aktuelle Form: Italien und Nordirland – Wege in die Playoffs

Italien kommt mit einer starken Gesamtbilanz in die Playoffs und belegte in der Gruppenphase den zweiten Platz mit 18 Punkten. Der Übungsleiter Gennaro Gattuso muss allerdings die bittere 1:4-Heimniederlage gegen Norwegen aus dem letzten Spiel verarbeiten, wenngleich die Formkurve der Azzurri in den letzten fünf Spielen insgesamt vier Siege und eine Niederlage ausweist.

Nordirland sicherte sich seinen Platz über eine kämpferische Gruppenphase und landete auf dem dritten Tabellenplatz mit 9 Punkten; im letzten Spiel gelang ein 1:0-Heimsieg gegen Luxemburg. Chefcoach Michael O’Neill kann auf eine durchwachsene Form zurückblicken (zwei Siege, drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen), doch in einem einzigen K.o.-Spiel sind Überraschungen möglich und taktische Disziplin, Ballbesitzverlagerung und eine kompakte Defensivordnung können den Spielverlauf kippen.

Der Sieger dieses Halbfinals trifft im Finale von Playoff-Pfad A auf den Gewinner der Partie Wales gegen Bosnien und Herzegowina, womit der Weg zur WM-Endrunde über einen weiteren, alles entscheidenden Finalspiel geführt wird.

Direkter Vergleich: Wer hatte zuletzt die Oberhand?

In den direkten Duellen zwischen Italien und Nordirland hat Italien historisch die Oberhand behalten. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen spricht klar für die Azzurri: drei Siege und zwei Unentschieden, Nordirland konnte kein Spiel gewinnen.

Weltmeisterschaften Quali Europa Nordirland 0 0 Italien Weltmeisterschaften Quali Europa Italien 2 0 Nordirland

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 15. November 2021 in der WM-Quali. Europa (Gruppe C) statt und endete torlos mit 0:0 in Nordirland. Zuvor hatte Italien am 25. März 2021 im eigenen Stadion mit 2:0 gewonnen; die Spiele gegen Nordirland waren meist von einer kompakten Defensivleistung der Nordiren und spielerischer Überlegenheit Italiens geprägt.

Übertragung, Kontext und Bedeutung des Spiels

DAZN Deutschland überträgt die Partie live, sodass Interessierte das Match auf dieser Plattform verfolgen können. Auf unserer Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen finden Zuschauer zusätzliche Informationen zu Sendern und Streams sowie Hinweise zu Livestreams und Übertragungsbeginn.

Das Spiel zwischen Italien und Nordirland ist ein klassischer K.o.-Vergleich, in dem Erfahrung und individuelle Klasse oft den Ausschlag geben; Unparteiischer, Nachspielzeit und einzelne Standardsituationen können hier entscheidend sein. Mit Blick auf die WM 2026 ist für beide Teams einiges auf dem Spiel: Ein Sieg würde den direkten Weg zur Endrunde bedeuten, während eine Niederlage das vorzeitige Aus in den Playoffs bedeuten würde.