Fußball heute: WM-Play-offs Auslosung 2026: Italien, Schweden & Co. zittern um das Ticket Play-offs

WM-Play-offs 2026: Europa und die Welt kämpfen um die letzten Tickets

Die FIFA hat am Donnerstag in Zürich die Begegnungen für die WM-Play-offs 2026 ausgelost. In den europäischen und interkontinentalen Entscheidungsspielen geht es um die letzten sechs Startplätze für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Mit dabei: klangvolle Namen, brisante Duelle und einige Außenseiter mit Ambitionen.

Europa: Italien mit Losglück – Klassiker und Überraschungsteams im Rennen

In der europäischen Play-off-Runde treffen 16 Nationen in einem K.o.-Modus mit Halbfinale und Finale aufeinander. Gespielt wird am 26. und 31. März 2026. Besonders im Fokus steht Italien. Die Azzurri, zuletzt bei der WM 2022 nicht dabei, bekommen es im Halbfinale mit Nordirland zu tun – eine machbare Aufgabe, auch wenn die Nordiren zuletzt unangenehm zu bespielen waren. Im möglichen Finale könnte es dann zum Duell mit Wales oder Bosnien-Herzegowina kommen.

Auch die anderen Paarungen versprechen Spannung: Schweden trifft auf die Ukraine, Polen auf Albanien – beide Spiele bieten ausgeglichene Voraussetzungen und hohes Potenzial für Überraschungen. Ebenfalls dabei: die Türkei gegen Rumänien, Dänemark gegen Nordmazedonien, sowie die Slowakei gegen Kosovo und Tschechien gegen Irland.

Das sind die WM Playoffs in Europa

Die Halbfinale:

Spiel Begegnung 1 Italien – Nordirland 2 Ukraine – Schweden 3 Türkei – Rumänien 4 Dänemark – Nordmazedonien 5 Wales – Bosnien-Herzegowina 6 Polen – Albanien 7 Slowakei – Kosovo 8 Tschechien – Irland

Die Finalspiele

Spiel Begegnung A Sieger Wales/Bosnien – Sieger Italien/Nordirland B Sieger Ukraine/Schweden – Sieger Polen/Albanien C Sieger Slowakei/Kosovo – Sieger Türkei/Rumänien D Sieger Tschechien/Irland – Sieger Dänemark/Nordmazedonien

Finale am 31. März: Vier Teams sichern sich das WM-Ticket

Die Sieger der Halbfinals treffen fünf Tage später in den jeweiligen Endspielen aufeinander. Nur die Gewinner dieser vier Finalspiele qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft. Für Teams wie Dänemark oder Polen zählt dabei nur das Weiterkommen, während Nationen wie Kosovo, Nordmazedonien oder Irland auf den großen Coup hoffen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Interkontinentale Play-offs: Jamaika und Irak vor lösbaren Aufgaben

Parallel zu den europäischen Play-offs wird in Mexiko (Guadalajara und Monterrey) das interkontinentale Turnier ausgetragen. Auch hier geht es um zwei WM-Plätze. Im ersten Halbfinale trifft Jamaika auf Neukaledonien – ein Duell, bei dem Jamaika klarer Favorit ist. Im zweiten Spiel stehen sich Bolivien und Suriname gegenüber.

Die beiden Finalspiele lauten: DR Kongo wartet auf den Sieger von Jamaika gegen Neukaledonien, während Irak auf den Gewinner von Bolivien gegen Suriname trifft. Beide Finalspiele finden ebenfalls am 31. März statt. Für den Irak und den Kongo bieten sich damit gute Chancen auf eine Rückkehr zur Weltbühne.

Der Weg zur WM wird steinig – aber nicht unmöglich

Die Play-offs versprechen einige brisante Spiele und bieten auch kleineren Nationen die Chance, sich für die WM 2026 zu qualifizieren. Die Favoritenrolle liegt klar bei etablierten Teams wie Italien, Polen oder Dänemark – doch Überraschungen sind jederzeit möglich. Die letzten WM-Tickets werden in harten Duellen vergeben, bei denen Nervenstärke und Tagesform entscheidend sein dürften.

