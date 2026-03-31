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Fußball heute WM Kader 2026 – Das WM-Barometer der deutschen Nationalspieler

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Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach den beiden Siegen zum Start ins WM-Jahr konsequent Rollengespräche mit der Mannschaft geführt und seine Eindrücke geschärft. Die Ergebnisse in der Schweiz (4:3) und gegen Ghana (2:1) bestätigten ihn in vielen Einschätzungen, die endgültige Entscheidung zum WM Kader 2026 fällt er jedoch erst bei der Nominierung am 12. Mai. Klar ist: Im Tor sind Oliver Baumann und Alexander Nübel gesetzt, während hinter ihnen ein Wettkampf um den dritten Platz entbrannt ist. Gleichzeitig sorgen Verletzungen, Formfragen und Konkurrenzdruck in Abwehr, Mittelfeld und Offensive für offene Positionen und hitzige Diskussionen im DFB-Lehrgang.

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Die deutschen Nationalspieler stehen bei der Hymne vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images
Die deutschen Nationalspieler stehen bei der Hymne vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images

Nagelsmann zieht Bilanz und nennt Nominierungsdatum zum WM-Kader 2026

Julian Nagelsmann führte rund um die beiden Siege gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) mit allen Spielern Rollengespräche, um die Rollenverteilung vor der WM klarer zu bekommen. Die Erfolge bestätigten ihn in manchen Einschätzungen, doch das Kader-Geheimnis lüftet er erst am 12. Mai bei der Nominierung. Präsenz, Rhythmus und Belastungssteuerung im Lehrgang spielen eine große Rolle in der Entscheidungsfindung des Chefcoaches. Darüber hinaus bleibt die Möglichkeit unvorhersehbarer Ereignisse wie Verletzungen ein entscheidender Faktor für die endgültige Auswahl.

Länderspiele
27.3.2026
- 20:45
Schweiz
3 4
Deutschland
St. Jakob-Park
Länderspiele
30.3.2026
- 20:45
Deutschland
2 1
Ghana
MHPArena

Länderspiele 2026
| MHPArena | 30.3.2026-20:45
Deutschland
S S S S S
2 : 1
Endergebnis
Ghana
S S S N N
Kai Havertz
45'+3'
Deniz Undav
88'
I. Fatawu
70'
| Schiedsrichter: S. Attwell | Halbzeit: 1-0
12
Alexander Nübel
18
Nathaniel Brown
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
16
Angelo Stiller
5
Pascal Groß
17
Florian Wirtz
20
Serge Gnabry
7
Kai Havertz
11
Nick Woltemade
16
Benjamin Asare
2
Derrick Köhn
21
K. Peprah Oppong
23
A. Djiku
4
Jonas Adjei Adjetey
3
Caleb Yirenkyi
9
J. Ayew
5
Thomas Partey
8
K. Sibo
11
Antoine Semenyo
19
P. Adu
field field
Tore
Elfmetertor
Kai Havertz
45'
+3
70'
Tor
I. Fatawu (Assist: Derrick Köhn)
Tor
Deniz Undav (Assist: Leroy Sané)
88'

Torhüter: Baumann und Nübel gesetzt, Urbig und Dahmen als Kandidaten

Im Tor hat Nagelsmann klar Stellung bezogen: Oliver Baumann und Alexander Nübel haben ihren WM-Platz sicher – immer vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse wie Verletzungen. Dahinter sehen die Verantwortlichen Jonas Urbig und Finn Dahmen als die besten Chancen an, als dritter Torhüter mit zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zu reisen. Der eigentlich als Nummer eins vorgesehene Marc-André ter Stegen braucht wegen seiner erneuten Verletzung ein Wunder, wenn er seine Rolle noch zurückerobern möchte. Die Torwartfrage bleibt deshalb trotz der vermeintlichen Setzung offen für den Ernstfall.

Alexander Nübel und Oliver Baumann (Deutschland) im Gespräch beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images
Alexander Nübel und Oliver Baumann (Deutschland) im Gespräch beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images

Abwehr: Kimmich als Kapitän, gesetzte Innenverteidiger und offene Konkurrenz

In der Defensive sind Kapitän Joshua Kimmich sowie die Innenverteidiger Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger sowie David Raum gesetzt. Zusätzlich besitzen Waldemar Anton und Malick Thiaw gute Chancen auf eine Berücksichtigung, nachdem sie im Lehrgang solide aufgetreten sind. Nathaniel Brown betrieb bei diesem Lehrgang Eigenwerbung und meldet Anspruch an, zugleich ist der Kampf um den Platz des Kimmich-Vertreters nach wie vor offen.

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WM Kader und alle Nationalspieler

Position/ Nr.WM?NameGeburtstagVereinSpieleTore
Tor
🆕30%Noah Atubolu25.05.2002SC Freiburg🇩🇪00
1100%Oliver Baumann02.06.1990TSG Hoffenheim🇩🇪110
110%M.A. ter Stegen30.04.1992FC Barcelona440
🆕 2175%Finn Dahmen27.03.1998FC Augsburg🇩🇪00
2175%Jonas Urbig08.08.2003FC Bayern München00
12100%Alexander Nübel30.09.1996VfB Stuttgart🇩🇪30
Defensive
2100%Antonio Rüdiger03.03.1993Real MAdrid823
375%Waldemar Anton20.07.1996Borussia Dortmund🇩🇪120
2330%Ridle Baku08.04.1998RB Leipzig🇩🇪82
1875%Nathaniel Brown16.06.2003Eintracht Frankfurt🇩🇪30
6100%Joshua Kimmich08.02.1995FC Bayern München🇩🇪10810
1375%Felix Nmecha10.10.2000Borussia Dortmund🇩🇪61
5100%Aleksandar Pavlović03.05.2004FC Bayern München🇩🇪91
22100%David Raum22.04.1998RB Leipzig🇩🇪361
15100%Nico Schlotterbeck01.12.1999Borussia Dortmund🇩🇪250
4100%Jonathan Tah11.02.1996FC Bayern München🇩🇪451
275%Malick Thiaw08.08.2001Newcastle United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿50
Offensive
50%Karim Adeyemi18.01.2002Borussia Dortmund🇩🇪111
1950%Jonathan Burkardt11.07.2000Eintracht Frankfurt🇩🇪50
🆕 1430%Said El Mala26.08.20061. FC Köln🇩🇪10
20100%Serge Gnabry14.07.1995FC Bayern München🇩🇪5926
8100%Leon Goretzka06.02.1995FC Bayern München🇩🇪6915
🆕 930%Assan Ouedraogo09.05.2006RB Leipzig🇩🇪11
1090%Jamal Musiala26.02.2003FC Bayern München408
7100%Kai Havertz11.06.1999Arsenal FC5721
775%Jamie Leweling26.02.2001VfB Stuttgart🇩🇪41
19100%Leroy Sané11.01.1996Galatasaray Istanbul🇹🇷7416
1675%Kevin Schade27.11.2001FC Brentford🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿50
17100%Florian Wirtz03.05.2003FC Liverpool🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿3910
13100%Deniz Undav19.07.1996VfB Stuttgart🇩🇪74
11100%Nick Woltemade14.02.2002Newcastle United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿104
verletzt
1030%Nadiem Amiri27.10.19961. FSV Mainz 05🇩🇪91

Konkurrenz um die Außen- und Ersatzpositionen

Josha Vagnoman sammelte im Lehrgang keine Pluspunkte, während die Leipziger Ridle Baku und Benjamin Henrichs noch hoffen dürfen. Für Matthias Ginter, Yann Aurel Bisseck, Maximilian Mittelstädt und Robin Koch wird es schwer, sich für den endgültigen Kader durchzusetzen. Die Entscheidung des Trainerstabs wird stark von aktuellem Formstand, taktischer Flexibilität und Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Nominierung abhängen.

Defensives Mittelfeld: Pavlovic gesetzt, Goretzka als logischer Partner

Im defensiven Mittelfeld ragt Aleksandar Pavlovic als unumstrittener Stammspieler heraus; Leon Goretzka ist aus Sicht des Bundestrainers dessen logischer Nebenmann. Felix Nmecha fällt verletzt aus, und die Zeit bis zur WM wird damit knapp, um wieder auf ein mögliches Level zu kommen. Angelo Stiller spielte zweimal von Beginn an und hinterlässt daher Eindrücke, außerdem rechnen sich Pascal Groß und Anton Stach Chancen aus, in die engere Auswahl zu rücken.

Form, Verletzungen und taktische Überlegungen

Nadiem Amiri muss nach seiner Verletzung erst wieder in Schwung kommen, während Robert Andrich im Verein zuletzt nicht überzeugen konnte. Tom Bischof hat Nagelsmann gesprochen, er zieht aber Konkurrenten mit „mehr Rhythmus und Erfahrung“ vor. Diese Aussage zeigt, dass Nagelsmann neben Talent auch Belastungsrhythmus und Spielpraxis hoch bewertet.

Kai Havertz bejubelt mit seinen Mitspielern seinen verwandelten Elfmeter zum 1:0 für Deutschland im Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alex Grimm / Getty Images
Kai Havertz bejubelt mit seinen Mitspielern seinen verwandelten Elfmeter zum 1:0 für Deutschland im Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alex Grimm / Getty Images

Offensive: Musiala als Sorge, etablierte Angreifer für Übersee eingeplant

In der Offensive identifiziert Nagelsmann Jamal Musiala als das größte Sorgenkind — nicht wegen Zweifeln an seinen Fähigkeiten, sondern weil: „Er soll erstmal fit werden, um für die WM infrage zu kommen.“ Zugleich dürfen Kai Havertz, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané, Nick Woltemade und Deniz Undav ihren Sommer in Übersee planen; diese Akteure gelten als gesetzt oder extrem wahrscheinliche Mitfahrende.

Entscheidungen bei schnellen Außenspielern und Jokern

Von dem Trio Kevin Schade, Karim Adeyemi und Maximilian Beier will Nagelsmann „nur einen, maximal zwei“ mitnehmen. Diesmal nominiert war nur Schade, gespielt hat er nicht – auch, weil das DFB-Spiel nicht auf Konter ausgelegt sei, wie Nagelsmann erklärte. Die taktische Ausrichtung der Testspiele beeinflusst damit unmittelbar die Chance von wendigen Offensivspielern, sich zu präsentieren.

Florian Wirtz (Deutschland) beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images
Florian Wirtz (Deutschland) beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images

Junge Stürmer und Perspektiven: Chancen, Ausfälle und überraschende Entwicklungen

Jamie Leweling und Chris Führich dürfen hoffen, konnten jedoch noch nicht endgültig überzeugen. Jungstar Lennart Karl, der zweimal überzeugte und seine Position gewaltig verbesserte, hat nun die Nase vorn und steht auf der Liste der Interessenten. Said El Mala dürfte es dagegen schwer haben, sich zu empfehlen.

Verletzungen und späte Torschützen

Assan Ouédraogo ist wegen seiner Verletzung wie Tim Kleindienst raus; auch Jonathan Burkardt hat kaum Chancen, wenngleich Nagelsmann klarstellte: „Wenn wir einen Spieler haben, der im April zwölf Tore schießt, ist die Chance groß, dass der noch mitfährt.“ Abschließend bleibt die Frage um etablierte Rückkehrer offen: Auch Niclas Füllkrug? Eher nicht.

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