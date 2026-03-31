Fußball heute WM Kader 2026 – Das WM-Barometer der deutschen Nationalspieler

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach den beiden Siegen zum Start ins WM-Jahr konsequent Rollengespräche mit der Mannschaft geführt und seine Eindrücke geschärft. Die Ergebnisse in der Schweiz (4:3) und gegen Ghana (2:1) bestätigten ihn in vielen Einschätzungen, die endgültige Entscheidung zum WM Kader 2026 fällt er jedoch erst bei der Nominierung am 12. Mai. Klar ist: Im Tor sind Oliver Baumann und Alexander Nübel gesetzt, während hinter ihnen ein Wettkampf um den dritten Platz entbrannt ist. Gleichzeitig sorgen Verletzungen, Formfragen und Konkurrenzdruck in Abwehr, Mittelfeld und Offensive für offene Positionen und hitzige Diskussionen im DFB-Lehrgang.

Nagelsmann zieht Bilanz und nennt Nominierungsdatum zum WM-Kader 2026

Julian Nagelsmann führte rund um die beiden Siege gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) mit allen Spielern Rollengespräche, um die Rollenverteilung vor der WM klarer zu bekommen. Die Erfolge bestätigten ihn in manchen Einschätzungen, doch das Kader-Geheimnis lüftet er erst am 12. Mai bei der Nominierung. Präsenz, Rhythmus und Belastungssteuerung im Lehrgang spielen eine große Rolle in der Entscheidungsfindung des Chefcoaches. Darüber hinaus bleibt die Möglichkeit unvorhersehbarer Ereignisse wie Verletzungen ein entscheidender Faktor für die endgültige Auswahl.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S 2 : 1 Endergebnis Ghana S S S N N Kai Havertz 45'+3' Deniz Undav 88' I. Fatawu 70' 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 5 Pascal Groß 17 Florian Wirtz 20 Serge Gnabry 7 Kai Havertz 11 Nick Woltemade 16 Benjamin Asare 2 Derrick Köhn 21 K. Peprah Oppong 23 A. Djiku 4 Jonas Adjei Adjetey 3 Caleb Yirenkyi 9 J. Ayew 5 Thomas Partey 8 K. Sibo 11 Antoine Semenyo 19 P. Adu Tore Elfmetertor Kai Havertz 45' +3 70' Tor I. Fatawu Assist: Derrick Köhn) Tor Deniz Undav Assist : Leroy Sané) 88'

Im Tor hat Nagelsmann klar Stellung bezogen: Oliver Baumann und Alexander Nübel haben ihren WM-Platz sicher – immer vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse wie Verletzungen. Dahinter sehen die Verantwortlichen Jonas Urbig und Finn Dahmen als die besten Chancen an, als dritter Torhüter mit zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zu reisen. Der eigentlich als Nummer eins vorgesehene Marc-André ter Stegen braucht wegen seiner erneuten Verletzung ein Wunder, wenn er seine Rolle noch zurückerobern möchte. Die Torwartfrage bleibt deshalb trotz der vermeintlichen Setzung offen für den Ernstfall.

Abwehr: Kimmich als Kapitän, gesetzte Innenverteidiger und offene Konkurrenz

In der Defensive sind Kapitän Joshua Kimmich sowie die Innenverteidiger Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger sowie David Raum gesetzt. Zusätzlich besitzen Waldemar Anton und Malick Thiaw gute Chancen auf eine Berücksichtigung, nachdem sie im Lehrgang solide aufgetreten sind. Nathaniel Brown betrieb bei diesem Lehrgang Eigenwerbung und meldet Anspruch an, zugleich ist der Kampf um den Platz des Kimmich-Vertreters nach wie vor offen.

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WM Kader und alle Nationalspieler

Konkurrenz um die Außen- und Ersatzpositionen

Josha Vagnoman sammelte im Lehrgang keine Pluspunkte, während die Leipziger Ridle Baku und Benjamin Henrichs noch hoffen dürfen. Für Matthias Ginter, Yann Aurel Bisseck, Maximilian Mittelstädt und Robin Koch wird es schwer, sich für den endgültigen Kader durchzusetzen. Die Entscheidung des Trainerstabs wird stark von aktuellem Formstand, taktischer Flexibilität und Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Nominierung abhängen.

Defensives Mittelfeld: Pavlovic gesetzt, Goretzka als logischer Partner

Im defensiven Mittelfeld ragt Aleksandar Pavlovic als unumstrittener Stammspieler heraus; Leon Goretzka ist aus Sicht des Bundestrainers dessen logischer Nebenmann. Felix Nmecha fällt verletzt aus, und die Zeit bis zur WM wird damit knapp, um wieder auf ein mögliches Level zu kommen. Angelo Stiller spielte zweimal von Beginn an und hinterlässt daher Eindrücke, außerdem rechnen sich Pascal Groß und Anton Stach Chancen aus, in die engere Auswahl zu rücken.

Form, Verletzungen und taktische Überlegungen

Nadiem Amiri muss nach seiner Verletzung erst wieder in Schwung kommen, während Robert Andrich im Verein zuletzt nicht überzeugen konnte. Tom Bischof hat Nagelsmann gesprochen, er zieht aber Konkurrenten mit „mehr Rhythmus und Erfahrung“ vor. Diese Aussage zeigt, dass Nagelsmann neben Talent auch Belastungsrhythmus und Spielpraxis hoch bewertet.

Offensive: Musiala als Sorge, etablierte Angreifer für Übersee eingeplant

In der Offensive identifiziert Nagelsmann Jamal Musiala als das größte Sorgenkind — nicht wegen Zweifeln an seinen Fähigkeiten, sondern weil: „Er soll erstmal fit werden, um für die WM infrage zu kommen.“ Zugleich dürfen Kai Havertz, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané, Nick Woltemade und Deniz Undav ihren Sommer in Übersee planen; diese Akteure gelten als gesetzt oder extrem wahrscheinliche Mitfahrende.

Entscheidungen bei schnellen Außenspielern und Jokern

Von dem Trio Kevin Schade, Karim Adeyemi und Maximilian Beier will Nagelsmann „nur einen, maximal zwei“ mitnehmen. Diesmal nominiert war nur Schade, gespielt hat er nicht – auch, weil das DFB-Spiel nicht auf Konter ausgelegt sei, wie Nagelsmann erklärte. Die taktische Ausrichtung der Testspiele beeinflusst damit unmittelbar die Chance von wendigen Offensivspielern, sich zu präsentieren.

Junge Stürmer und Perspektiven: Chancen, Ausfälle und überraschende Entwicklungen

Jamie Leweling und Chris Führich dürfen hoffen, konnten jedoch noch nicht endgültig überzeugen. Jungstar Lennart Karl, der zweimal überzeugte und seine Position gewaltig verbesserte, hat nun die Nase vorn und steht auf der Liste der Interessenten. Said El Mala dürfte es dagegen schwer haben, sich zu empfehlen.

Verletzungen und späte Torschützen

Assan Ouédraogo ist wegen seiner Verletzung wie Tim Kleindienst raus; auch Jonathan Burkardt hat kaum Chancen, wenngleich Nagelsmann klarstellte: „Wenn wir einen Spieler haben, der im April zwölf Tore schießt, ist die Chance groß, dass der noch mitfährt.“ Abschließend bleibt die Frage um etablierte Rückkehrer offen: Auch Niclas Füllkrug? Eher nicht.