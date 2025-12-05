Fußball heute – WM-Auslosung im Liveblog – Deutschland gegen Curacao, Elfenbeinküste & Ecuador!

Heute wird es ernst für die deutsche Nationalmannschaft: In Washington, D.C. entscheidet sich, auf wen das DFB-Team bei der Fußball-WM 2026 in der Vorrunde trifft. Die WM-Auslosung beginnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit im renommierten Kennedy Center – mit viel Show, prominenten Gästen und politischen Tönen. Das ZDF zeigt die WM-Auslosung live ab 18 Uhr im Free-TV.

Hier im Liveblog halten wir euch über alle Entwicklungen rund um die Gruppen-Auslosung auf dem Laufenden.

WM 2026: Deutschland in Lostopf 1 – Alle Fakten zur Auslosung in Washington

Die Weltmeisterschaft 2026 bringt eine Reihe von Premieren mit sich: ein neues Format mit 48 Teilnehmern, zwei TV-Shows zur Auslosung und ein Showdown in Washington, bei dem nicht nur die Gruppen, sondern auch politische Statements eine Rolle spielen. Deutschland ist als Gruppenkopf gesetzt – doch was bedeutet das konkret? Ein Überblick.

Liveblog zur WM 2026 Auslosung

Fußball heute WM Auslosung – Das sind die deutschen Gegner für die WM 2026!

19:55 Uhr – Nun kommt der Lostopf Nr. 4! Für Deutschland könnte nun ein europäisches Team kommen! Dann kommt der Neuling Curacao!

19:54 Uhr – Hier kommen nun die Gruppen!

Gruppe A * Gruppe B * Gruppe C * Gruppe D

Gruppe E * Gruppe F * Gruppe G * Gruppe H

Gruppe I * Gruppe J * Gruppe K * Gruppe L

19:43 Uhr – Nun kommt der Lostopf Nr. 3! Südafrika gegen Mexiko wird das WM-Eröffnungsspiel 2026 im Mexiko City. Deutschland gegen die Elfenbeinküste!

19:42 Uhr – Frankreich bekommt es mit dem Senegal, Österreich mit Argentinien zu tun!

19:40 Uhr – Nun Deutschland mit Ecuador am letzten Spieltag!

19:25 Uhr – Nun geht es endlich los mit der Auslosung. Brasilien als erstes in Gruppe C, dann Deutschland in Gruppe E.

19:15 Uhr – Nun wird die Auslosung nochmals erklärt mit allen Regeln.

18:50 Uhr – Nun geht es endlich so langsam los mit der Auslosung! Der Premierminister Kanadas soll nun auch Lose ziehen, ebenso die mexikanische Präsidentin und dann natürlich Donald Trump! Abwechselnd ziehen sie ihre eigenen Länder! Trump: “This is shocking!”

18:45 Uhr – Wir sind vorbereitet! Hier sind die 4 Lostöpfe. Gleich kommen alle WM 2026 Gruppen.

18:45 US – Es geht weiter mit einigen Interviews, nichts wichtiges passiert hier momentan!

18:30 US – Präsident erhält den neu geschaffenen FIFA Friedenspreis – Welch ein WITZ!

18:23 Uhr – Robbie Williams singt die neue WM 2026 Hymne

18:00 Uhr – Die WM-Auslosung 2026 ist offiziell eröffnet

Es ist so weit: Die große Show zur Gruppenauslosung der WM 2026 läuft. Im Kennedy Center in Washington, D.C. eröffnete Star-Tenor Andrea Bocelli die Veranstaltung mit „Nessun dorma“.

Anschließend übernehmen Heidi Klum und US-Comedian Kevin Hart die Moderation und begrüßen die Delegationen der qualifizierten Nationen. Die Auslosung selbst soll laut Ablaufplan um 18:54 Uhr deutscher Zeit starten – bis dahin steht die Bühne ganz im Zeichen von Show, Stars und Symbolik.

Das ZDF überträgt live im TV und per Stream – und hier im Live-Ticker gibt’s alle Gruppen und Entwicklungen im Minutentakt. Auch im FIFA Livestream ist es zu sehen!

16:55 Uhr – WM Auslosung mit Haaland & Norwegen: Warum sie bei der WM 2026 die „Todesgruppe“ diktieren könnten

Die WM 2026 wird mit 48 Teams und zwölf Gruppen unübersichtlicher denn je – und genau das erhöht die Chance auf echte Hammergruppen. Ein Team sticht dabei besonders hervor: Norwegen.

Trotz einer starken Qualifikation und Superstar Erling Haaland ist Norwegen nur in Lostopf 3 gelandet. Das heißt: Die Skandinavier können jeder Vorrundengruppe zugelost werden – auch zu einem Topfavoriten aus Pot 1 und einem starken Team aus Pot 2.

Klar ist: Wer Norwegen erwischt, bekommt es mit einem Gegner zu tun, der jede Abwehrreihe vor Probleme stellt. Haaland allein reicht, um aus einer gewöhnlichen Gruppe eine „Todesgruppe“ zu machen.

16:30 Uhr – Spielorte und Anstoßzeiten: Finale Details kommen am Samstag

Die Auslosung am Freitag klärt zwar die Gruppenzusammensetzungen – doch wann und wo genau die Teams spielen, erfahren sie erst am Samstag. Dann wird FIFA-Präsident Gianni Infantino um 18:00 Uhr (MEZ) gemeinsam mit bekannten Fußball-Legenden die endgültigen Spieltermine und Stadien bekanntgeben.

Im aktuellen Spielplanentwurf sind für jede Partie zwei mögliche Austragungsorte vorgesehen. Hintergrund sind mögliche Anpassungen an internationale TV-Märkte sowie klimatische Überlegungen. Stadien mit schließbarem Dach – etwa in Dallas oder Atlanta – sind für Spiele in der Mittagshitze besonders gefragt.

15:55 Uhr – Wie könnte eine Todesgruppe Gruppe der WM aussehen?

zum Beispiel:

Argentinien, Marokko, Norwegen, Sieger Europa-Playoff 1 (Italien/Wales/Bosnien-Herzegowina/Nordirland)

Spanien, Kolumbien, Ägypten, Sieger Europa-Playoff 1 (Italien/Wales/Bosnien-Herzegowina/Nordirland)

15:15 Uhr – Was könnten die schwersten deutschen Gruppen sein?

Deutschland, Kolumbien, Norwegen, Ghana

Deutschland, Uruguay, Ägypten, Sieger Europa-Playoff 1 (Italien/Wales/Bosnien-Herzegowina/Nordirland)

15:00 Uhr – Umfrage: Noch kein WM-Fieber bei den Deutschen

Rund ein halbes Jahr vor dem Anpfiff der WM 2026 ist in Deutschland von breiter Euphorie noch wenig zu spüren. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv freuen sich aktuell nur 38 Prozent der Befragten auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Ein Hauptgrund für die Zurückhaltung: die ungünstigen Anstoßzeiten. Viele Spiele werden in Deutschland erst am späten Abend oder in der Nacht ausgestrahlt. 41 Prozent der Befragten gaben an, daher gar keine Spiele verfolgen zu wollen. 29 Prozent wollen sich zumindest die Partien der deutschen Nationalmannschaft ansehen, 27 Prozent interessieren sich auch für andere Spiele.

Die Ausweitung des Teilnehmerfelds auf 48 Mannschaften stößt auf gemischte Reaktionen: 31 Prozent empfinden sie als attraktiv, 15 Prozent lehnen sie ab, und 53 Prozent stehen der Neuerung gleichgültig gegenüber.

14:20 Uhr – Vier WM-Debütanten: Curaçao schreibt Geschichte

Unter den bislang 42 qualifizierten Nationen feiern gleich vier Länder ihr WM-Debüt: Usbekistan, Jordanien, Kap Verde – und besonders überraschend: Curaçao. Der karibische Inselstaat ist das kleinste Land, das sich je für eine Fußball-WM qualifizieren konnte.

Ein echtes Märchen? Nicht ganz. Auf den zweiten Blick zeigt sich: Die Mannschaft ist besser als ihr Ruf. Viele Spieler wurden in Europa ausgebildet, einige besitzen niederländische Wurzeln. Dennoch: Die Spannung auf den ersten großen Auftritt auf der Weltbühne ist bei allen vier Neulingen entsprechend hoch.

12:10 Uhr – Nagelsmann lobt Sportbegeisterung in den USA

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Wertschätzung für die Sportkultur in den Gastgeberländern der WM 2026 betont. „Mich verbindet mit den USA, Kanada und Mexiko vor allem die große Begeisterung für den Sport und seine Athleten. Sport ist dort tief in der Gesellschaft verankert und wird intensiv gefördert“, erklärte er am Rande der Auslosung. Nagelsmann verfolgt das Event im Kennedy Center gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler.

11:00 Uhr – Alles bereit für die große Ziehung

In Washington laufen die letzten Vorbereitungen – während in Deutschland die ersten Fans gespannt auf den Abend blicken. Um 18:00 Uhr deutscher Zeit startet die Auslosung, in den USA ist es dann Mittag. Die Veranstaltung wird live im ZDF übertragen (Start: 17:55 Uhr), auch ein Livestream steht bereit. Die Sportschau begleitet das Event ebenfalls mit einem Liveblog.

10:25 Uhr – So funktioniert die Auslosung

Erstmals treten 48 Teams bei einer Fußball-WM an. Es gibt 12 Gruppen mit jeweils vier Teams. 42 Teilnehmer stehen fest, die letzten sechs kommen im Frühjahr 2026 über Playoffs dazu. Deutschland ist in Lostopf 1 und wird somit als Gruppenkopf gesetzt – dank eines klaren 6:0-Siegs am letzten Quali-Spieltag gegen die Slowakei. Drei Gruppenplätze sind bereits fix: USA (Gruppe D), Kanada (Gruppe B), Mexiko (Gruppe A).

10:00 Uhr – Trump-Auftritt inklusive Preisvergabe

Politik trifft Fußball: Für 12:22 Uhr Ortszeit ist ein Auftritt von FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Soldaten und dem neu geschaffenen „FIFA-Friedenspreis“ geplant. Empfänger dürfte – wenig überraschend – US-Präsident Donald J. Trump sein. Die FIFA setzt damit ein weiteres fragwürdiges Signal der Nähe zur Politik. Für Trumps Dankesrede sind exakt zwei Minuten eingeplant – ob er sich daran hält, bleibt abzuwarten.

09:45 Uhr – Sportstars aus aller Welt bei der Auslosung

Die FIFA setzt bei der Auslosung in Washington auf große Namen aus der Sportwelt. Mit dabei sind u.a. Football-Legende Tom Brady, Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, Basketball-Star Shaquille O’Neal und Baseball-Profi Aaron Judge. Sie unterstützen am Freitag im Kennedy Center als Assistenten bei der Ziehung. Die Leitung übernimmt Ex-England-Kapitän Rio Ferdinand.

WM 2026 Video & Livestream: Wer überträgt die Gruppenauslosung der FIFA WM 2026 live im TV?

