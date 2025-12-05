Fußball heute WM-Auslosung im Liveblog – Wer spielt gegen wen bei der WM 2026? 13 Uhr Update

Heute wird es ernst für die deutsche Nationalmannschaft: In Washington, D.C. entscheidet sich, auf wen das DFB-Team bei der Fußball-WM 2026 in der Vorrunde trifft. Die WM-Auslosung beginnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit im renommierten Kennedy Center – mit viel Show, prominenten Gästen und politischen Tönen. Das ZDF zeigt die WM-Auslosung live ab 18 Uhr im Free-TV.

Hier im Liveblog halten wir euch über alle Entwicklungen rund um die Gruppen-Auslosung auf dem Laufenden.

WM 2026: Deutschland in Lostopf 1 – Alle Fakten zur Auslosung in Washington

Die Weltmeisterschaft 2026 bringt eine Reihe von Premieren mit sich: ein neues Format mit 48 Teilnehmern, zwei TV-Shows zur Auslosung und ein Showdown in Washington, bei dem nicht nur die Gruppen, sondern auch politische Statements eine Rolle spielen. Deutschland ist als Gruppenkopf gesetzt – doch was bedeutet das konkret? Ein Überblick.

Liveblog zur WM 2026 Auslosung

12:10 Uhr – Nagelsmann lobt Sportbegeisterung in den USA

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Wertschätzung für die Sportkultur in den Gastgeberländern der WM 2026 betont. „Mich verbindet mit den USA, Kanada und Mexiko vor allem die große Begeisterung für den Sport und seine Athleten. Sport ist dort tief in der Gesellschaft verankert und wird intensiv gefördert“, erklärte er am Rande der Auslosung. Nagelsmann verfolgt das Event im Kennedy Center gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler.

11:00 Uhr – Alles bereit für die große Ziehung

In Washington laufen die letzten Vorbereitungen – während in Deutschland die ersten Fans gespannt auf den Abend blicken. Um 18:00 Uhr deutscher Zeit startet die Auslosung, in den USA ist es dann Mittag. Die Veranstaltung wird live im ZDF übertragen (Start: 17:55 Uhr), auch ein Livestream steht bereit. Die Sportschau begleitet das Event ebenfalls mit einem Liveblog.

10:25 Uhr – So funktioniert die Auslosung

Erstmals treten 48 Teams bei einer Fußball-WM an. Es gibt 12 Gruppen mit jeweils vier Teams. 42 Teilnehmer stehen fest, die letzten sechs kommen im Frühjahr 2026 über Playoffs dazu. Deutschland ist in Lostopf 1 und wird somit als Gruppenkopf gesetzt – dank eines klaren 6:0-Siegs am letzten Quali-Spieltag gegen die Slowakei. Drei Gruppenplätze sind bereits fix: USA (Gruppe D), Kanada (Gruppe B), Mexiko (Gruppe A).

10:00 Uhr – Trump-Auftritt inklusive Preisvergabe

Politik trifft Fußball: Für 12:22 Uhr Ortszeit ist ein Auftritt von FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Soldaten und dem neu geschaffenen „FIFA-Friedenspreis“ geplant. Empfänger dürfte – wenig überraschend – US-Präsident Donald J. Trump sein. Die FIFA setzt damit ein weiteres fragwürdiges Signal der Nähe zur Politik. Für Trumps Dankesrede sind exakt zwei Minuten eingeplant – ob er sich daran hält, bleibt abzuwarten.

09:45 Uhr – Sportstars aus aller Welt bei der Auslosung

Die FIFA setzt bei der Auslosung in Washington auf große Namen aus der Sportwelt. Mit dabei sind u.a. Football-Legende Tom Brady, Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, Basketball-Star Shaquille O’Neal und Baseball-Profi Aaron Judge. Sie unterstützen am Freitag im Kennedy Center als Assistenten bei der Ziehung. Die Leitung übernimmt Ex-England-Kapitän Rio Ferdinand.

WM 2026 Video & Livestream: Wer überträgt die Gruppenauslosung der FIFA WM 2026 live im TV?

