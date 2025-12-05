Fußball heute WM Auslosung – Wer sind die deutschen Gegner bei der WM 2026?

Machbare WM-Gruppe für Deutschland – aber mit möglichen Hammer-Achtelfinals

Die Auslosung der Gruppenphase zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Washington bringt der deutschen Nationalmannschaft lösbare Aufgaben zum Start – mit potenziellen Top-Gegnern im weiteren Turnierverlauf. Bundestrainer Julian Nagelsmann bekommt es mit Debütant Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun. Doch die Reise in den USA birgt logistische Tücken – und ein schweres Achtelfinale bei Gruppensieg.

Gruppe E mit Außenseiter Curacao und zwei unbequemen Gegnern

Die DFB-Elf trifft in Gruppe E auf ein gemischtes Trio: Curacao nimmt zum ersten Mal überhaupt an einer WM teil und ist zugleich der kleinste Teilnehmer der Turniergeschichte. Sportlich scheint der Karibikstaat kein Stolperstein. Komplizierter könnten die Duelle mit Afrikameister Côte d’Ivoire und dem kampfstarken Ecuador werden. Beide Teams bringen individuelle Qualität und Athletik mit – und haben bei früheren Turnieren bereits bewiesen, unangenehme Gegner zu sein.

Deutschland spielt seine drei Vorrundenpartien am 14., 20. und 25. Juni. In welcher Stadt genau, entscheidet sich am Samstag. Zur Auswahl stehen Philadelphia, Houston, Kansas City, East Rutherford oder Toronto.

Frankreich oder Brasilien drohen früh im Turnierverlauf

So entspannt die Gruppengegner auch klingen mögen – ein Gruppensieg könnte früh zum echten Prüfstein werden. Als möglicher Achtelfinalgegner wartet Frankreich, der Vizeweltmeister von 2022. Rutscht Deutschland in der Gruppe auf Platz zwei, könnte es in der zweiten K.o.-Runde bereits zum Duell mit Rekordweltmeister Brasilien kommen. Zwei Szenarien, die das Turnier früh zur echten Herausforderung machen.

Die Vergangenheit mahnt zur Vorsicht: 2018 und 2022 schied Deutschland jeweils schon in der Vorrunde aus. Dementsprechend zurückhaltend zeigte sich auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Ich habe großen Respekt – jeder WM-Teilnehmer ist zurecht dabei.“

FIFA-Show mit Trump, Glitzer und Gigantismus

Die Auslosung selbst wurde von der FIFA zur Show der Superlative gemacht. In Washington lief alles nach Plan für Gianni Infantino, der das Event als „größte Veranstaltung, die die Menschheit je gesehen hat“ bezeichnete. Unterstützt wurde er von einer illustren Gästeliste: Donald Trump, Heidi Klum im Pokalkleid, Robbie Williams, Shaquille O’Neal und Tom Brady sorgten für Glanzlichter. Höhepunkt aus FIFA-Sicht: der neu geschaffene „Friedenspreis“ – verliehen an Trump.

Trotz aller Prominenz blieb die Stimmung in der US-Hauptstadt eher unterkühlt. Von WM-Euphorie war wenig zu spüren. Im Gegensatz zur WM 1994 in Las Vegas dominierte diesmal der Schein für die Kameras – nicht der Jubel auf den Straßen.

DFB-Delegation bleibt in den USA – Quartiersuche läuft

Für das DFB-Team rückt die WM nun näher. Nagelsmann, Rudi Völler und Co. bleiben nach der Auslosung in den USA, um das Quartier festzulegen. Der Südosten der Vereinigten Staaten gilt dabei als Favorit. Nagelsmann betonte die Herausforderungen des XXL-Turniers mit 48 Teams: „Das bleibt auch logistisch eine Herausforderung – für uns und unsere Fans.“

Am Samstag wird die FIFA dann die genauen Spielorte und Anstoßzeiten bekannt geben. Erst dann steht fest, wo die DFB-Elf ihre Vorrundenspiele austrägt – und wo der Weg Richtung Titel Nummer fünf beginnen soll.