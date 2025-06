Fußball heute Ergebnisse * WM 2026 Qualifikation heute: Niederlande & Österreich souverän

Die Nationalteams aus Österreich und den Niederlanden haben einen erfolgreichen Start in die WM 2026 Qualifikation hingelegt. Beide Mannschaften setzten sich gegen ihre Gruppengegner durch und untermauerten ihre Ambitionen auf ein Ticket zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Rangnicks Team setzt auf Bundesliga-Power

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion vertraute ÖFB-Coach Ralf Rangnick auf seine Bundesliga-Fraktion – gleich neun Spieler aus Deutschlands höchster Spielklasse standen in der Startelf. Die Rechnung ging auf: Michael Gregoritsch vom SC Freiburg traf kurz vor der Pause zur Führung (42.), Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Zwar kam Rumänien durch Denis Alibec in der Nachspielzeit noch zum Anschluss (90.+5), gefährdet war der Heimsieg aber nicht mehr. Mit diesem Erfolg festigt Österreich seine Position in Gruppe H, in der neben Rumänien vor allem Bosnien-Herzegowina mit drei Siegen aus drei Spielen als ernsthafter Gegner gilt.

Niederlande effizient in Helsinki

Die Elftal machte in Helsinki kurzen Prozess mit Finnland. Memphis Depay traf früh (6. Minute), Denzel Dumfries legte noch vor der Pause nach (23.). Das Team von Ronald Koeman zeigte sich abgeklärt und dominierte das Spiel, ohne das eigene Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen. Im Fokus stand auch der Torhüterwechsel: Mark Flekken, künftiger Keeper von Bayer Leverkusen, löste den finnischen Schlussmann Lukas Hradecky ab – ausgerechnet bei dessen 100. Länderspiel. In Gruppe G bleibt Polen mit zwei Siegen aus zwei Spielen der härteste Konkurrent für Oranje.

Pflichtaufgaben am Dienstag

Am kommenden Dienstag wartet für beide Teams eine klare Favoritenrolle: Die Niederlande empfangen Malta, während Österreich in San Marino antreten muss (jeweils 20.45 Uhr/DAZN). Trotz des Papierform-Status dürfen die Partien nicht auf die leichte Schulter genommen werden – Punkteverluste in diesen Spielen könnten im engen Rennen um die WM-Tickets schnell teuer werden.

Weltmeisterschaften Quali Europa Bosnien & Herzegovina 1 0 San Marino Weltmeisterschaften Quali Europa Andorra 0 1 England Weltmeisterschaften Quali Europa Malta 0 0 Litauen Weltmeisterschaften Quali Europa Österreich 2 1 Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Albanien 0 0 Serbien Weltmeisterschaften Quali Europa Finnland 0 2 Niederlande

Verzögerter Quali-Start wegen Nations League

Aufgrund der Teilnahme an der Nations League starteten beide Nationalteams verzögert in die WM-Qualifikation. Während die Niederlande im März im Viertelfinale an Spanien scheiterten, verpasste Österreich den Wiederaufstieg in die A-Liga. Nun soll der Fokus auf dem Ziel WM 2026 liegen – und die ersten Schritte sind gemacht.